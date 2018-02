Gemeindepräsidentin tritt entnervt zurück

In Bubikon knallts im Wochentakt. Vor Wochenfrist ist der Gemeindeschreiber kommentarlos und per sofort gegangen. Ihm wurde in der Verwaltung der 7000-Einwohner-Gemeinde Mobbing vorgeworfen. Viele hatten schon zuvor die Konsequenzen gezogen: Fünf Ressort- und Abteilungsleiter haben in den letzten Monaten gekündigt oder liessen sich frühpensionieren. Dazu sind zahlreiche Fachleute aus der Verwaltung gegangen.

Jetzt gibt auch Gemeindepräsidentin Christine Bernet von der Freien Bürgervereinigung (FBV) auf, wie der «Zürcher Oberländer» schreibt. Obwohl Bernet letzte Woche noch bekräftigt hatte, im April wieder zur Wahl anzutreten, verzichtet sie nun. Den Grund dafür nennt sie in einer persönlichen Mitteilung: «Seit letzter Woche bin ich öffentlichen Diskreditierungen ausgesetzt, die ich in dieser Qualität nicht kenne und auch nicht nachvollziehen kann.» Sie schreibt, dass ihr Schritt als «Reaktion auf die kritischen Berichterstattungen im Zusammenhang mit der Personalsituation» in der Verwaltung zu verstehen ist, wobei sie einräumt: «Die Vorwürfe auf der Sachebene sind (...) berechtigt. Ich gestehe Fehler in der der Führung ein.»

Enthauptete Gemeinde

Kein Gemeindeschreiber mehr und eine abgängige politische Führung: Bubikon steht vor einem kompletten Neuanfang. Von den sieben 2014 gewählten Gemeinderatsmitgliedern tritt kein einziges mehr zur Wiederwahl an. Eine FBV-Gemeinderätin ist bereits zurückgetreten (und wurde in stiller Wahl ersetzt), fünf haben angekündigt, nicht mehr anzutreten. Nun kommt noch die Gemeindepräsidentin dazu, für die es derzeit keine Nachfolgekandidatur gibt.

Einen Aderlass zu verkraften hat Bubikon auch in der Schulpflege, die drei Rücktritte verzeichnet, und im Wahlbüro mit sechs Rückrtritten. Ausserdem traten in der Rechnungsprüfungskommission neben dem Präsidenten zwei Mitglieder zurück, und auch die reformierte Kirchenpflege hat ihren Präsidenten und zwei Mitglieder verloren.

(pu)