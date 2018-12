Gericht verhängt harte Strafe gegen jugendliche Gewaltverbrecherin

Die Kosovarin war im Alter von 17 Jahren in einer psychiatrischen Klinik in Basel untergebracht. Dort versuchte sie, einen 12-jährigen Mitpatienten mit einem Schal zu strangulieren. Der Fluchtversuch des Opfers und das rasche Eingreifen des Personals verhinderten den Tod des Knaben. Die junge Frau hatte gehofft, damit eine Verlegung aus der Klinik zu erzwingen. Nicht einmal ein Jahr später würgte die Kosovarin – inzwischen voll­jährig – in einer Zürcher Klinik erneut einen Mitpatienten. Auch in diesem Fall konnte das Personal durch rasches Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Den Tötungsversuch in Basel wertete das Gericht als versuchten Mord, die Attacke in Zürich als versuchte vorsätzliche Tötung. Wegen weiterer Delikte wurde die junge Frau zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Da die Beschuldigte unter anderem an einer schweren Borderline-Störung leidet, ordnete das Gericht anstelle der Gefängnisstrafe eine stationäre therapeutische Massnahme an.

Zehn Jahre Landesverweis

Nach Abschluss der stationären Massnahmen oder nach Verbüssung der Freiheitsstrafe muss die Kosovarin die Schweiz verlassen. Obwohl sie in der Schweiz geboren und hier aufgewachsen ist und obwohl die Familienangehörigen ebenfalls in der Schweiz leben und zu Kosovo kaum Beziehungen bestehen, ordnete das Gericht eine zehnjährige Landesverweisung an.

«Trotz persönlichen Härtefalls», so das Gericht, sei die Landesverweisung «aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, insbesondere aufgrund der evidenten Gefährlichkeit und der drohenden Rückfälligkeit der Beschuldigten», nötig. Das Urteil, das diese Woche gefällt wurde, ist noch nicht rechtskräftig. Ob es vor Obergericht angefochten wird, ist nicht bekannt.

Für die Beurteilung dieses Falls war das Jugendgericht des Bezirksgerichts Bülach zuständig. Dies, weil die Haupttat, der versuchte Mord, von der Jugendlichen vor Vollendung ihres 18. Lebensjahrs begangen wurde. Warum die hohe Strafe? Sieht denn das Jugendstrafrecht (JStG) im Bereich der Freiheitsstrafen nicht eine Höchststrafe von nur vier Jahren vor? Das ist so.

Volljährigkeit zählt

In Artikel 3 des JStG heisst es aber auch: «Sind gleichzeitig eine vor und eine nach Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat zu beurteilen, so ist hinsichtlich der Strafen nur das Strafgesetzbuch für Erwachsene anwendbar.» Bloss im Zusammenhang mit der Massnahme hätte das Jugend­gericht zwischen Massnahmen nach Erwachsenen- oder nach Jugendstrafrecht wählen können. Gewählt werden muss laut Gesetz jene Massnahme, «die nach den Umständen erforderlich ist».

Obwohl in Bezug auf die Strafe das Erwachsenenstrafrecht anwendbar war, wurde das eigentliche Gerichtsverfahren nach den Regeln der Jugendstrafprozessordnung durchgeführt. Es fand deshalb – wie in solchen Fällen in aller Regel üblich – unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien statt. Auf ­Anfrage des «Tages-Anzeigers» hat der Präsident des Jugend­gerichts die diesem Artikel zugrunde liegenden Informationen übermittelt.

