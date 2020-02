Gratis in die Badi – weil es ein Planungsdebakel gab

Im September feierten sie das Ende der Badi-Saison – der vermeintlich letzten im Schwimmbad Lido in Rapperswil-Jona. Im Frühling hätten die Bauarbeiten für eine umfassende Sanierung beginnen sollen. Die Stadt hatte grosse Pläne mit dem 1955 erbauten Freibad: neue Garderoben, neue Schwimmbecken mit fast doppelt so viel Wasserfläche wie bisher, neue Beiz. Und vor allem sollten die Schwimmer Zugang zu einer neuen öffentlichen Liegefläche am See erhalten.

28 Millionen Franken sollte die Sanierung kosten. Viel Geld, es ist eines der grössten Bauprojekte der letzten Jahre in der Stadt. Dennoch sagten die Stimmbürger im November 2018 mit über 70 Prozent deutlich Ja dazu. Doch aus dem Neubau wird einstweilen nichts. Im Dezember zog die Stadt die Reissleine, weil Mehrkosten von über 5 Millionen Franken drohen. Eine Ursache ist offenbar der schlechte Baugrund, eine zweite fehlerhafte und ungenaue Kostenschätzungen.

Das einzige Freibad der Stadt

Der Entscheid schlug ein wie eine Bombe. Das Lido, muss man wissen, ist in der Region beliebt. Und es ist, vor allem, das einzige Freibad für die 26'000 Einwohner von Rapperswil-Jona. Zwei Sommer ohne Lido – so lang hätte der Umbau dauern sollen – hätten die Anwohner verschmerzt. Aber nun drohten weitere Sommer ohne Badi. Wie viele, wusste die Stadt nicht zu sagen. Nur so viel: Ein Betrieb der alten Anlage sei unmöglich, so Stadtpräsident Martin Stöckling, die Maschinen für die Wasseraufbereitung veraltet.

Das liess Bianca Brunner nicht auf sich sitzen. Brunner ist Vorstandsmitglied im Südquartier-Verein; noch im September half sie beim Lido-Abschiedsfest mit. «Ich habe von Badi-Angestellten erfahren, dass die Anlagen durchaus noch laufen», sagt sie. Brunner startete eine Petition, in der sie darum bat, die Badi nochmal zu öffnen. Anfang Februar begann sie Unterschriften zu sammeln. Am Freitag läuft die Sammelfrist ab, bereits hat sie über 1500 Unterschriften beisammen. «Mit einem solchen Erfolg hätte ich nicht gerechnet. Selbst Leute aus den Nachbargemeinden unterzeichnen», sagt Brunner.

Gratisbetrieb – und Kosten in sechsstelliger Höhe

Die Stadt freilich knickte noch vor dem Ende der Sammelfrist ein. Vor ein paar Tagen gab Stadtpräsident Stöckling bekannt: Die Badi Lido wird im Sommer nochmals geöffnet. Mit den alten Wasseraufbereitungsanlagen. Das geht nun offenbar doch. Allerdings muss die Stadt 150'000 Franken in eine Notsanierung stecken. Dazu kommen eine halbe Million Franken Betriebskosten.

Und das ist noch nicht alles. Weil das Kassensystem bereits demontiert wurde, kann kein Eintritt mehr verlangt werden. Sprich: Der Lido-Besuch ist diesen Sommer gratis. Überdies muss die Stadt neue Bademeister und einen neuen Wirt suchen.

Nicht das erste Planungsdebakel

Wie es danach weitergeht, ist unklar. Experten sind im Moment daran, abzuklären, wie hoch die Mehrkosten wirklich sind; im Mai sollen die Erkenntnisse vorliegen. Will die Stadt das Projekt trotzdem realisieren, müsste sie wohl einen Nachtragskredit beantragen. Ab Mehrkosten von einer Million müsste nochmals das Volk entscheiden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rapperswil-Jona mit einem Bau am See knorzt. 2009 stand der frisch sanierte Campingplatz Stampf nach jedem Regen unter Wasser, weil die Drainage ungenügend war. Eine weitere teure Sanierung wurde nötig. Auch das Lido-Projekt hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Ursprünglich wollte die Stadt gleichzeitig eine Trainingshalle für den Eishockeyclub Lakers und ein weiteres Ausseneisfeld für die benachbarte Eishalle erstellen. Doch die Pläne zerschlugen sich: Die zuerst geplante, kostengünstige Ballonhülle für die Trainingshalle war nicht realisierbar, eine feste Halle aber viel zu teuer.