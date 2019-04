Grosser Unterbuch im Zürcher Zugverkehr

Eine TA-Leserin meldet: «Ich bin gestrandet in Schlieren.» Der Grund: Eine Störung im Zürcher Zugverkehr. Der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Altstetten ist beeinträchtigt, melden die SBB. Pendlerinnen und Pendler müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen. Verursacher für die Störung ist laut SBB eine technische Störung an einer Bahnanlage.

Wegen einer Stellwerkstörung im Bahnhof Zürich Altstetten können derzeit mehrere Weichen nicht befahren werden. Der Bahnverkehr ist unterbrochen. Die Dauer der Störung ist unbestimmt. Alle Infos zum Bahnverkehr: https://t.co/ae1mpASnCe #sbbcffffs — SBB Medienstelle (@sbbnews) 16. April 2019

In Schlieren herrsche derzeit Ausnahmezustand, sagt eine Leserin. «Das habe ich hier noch nie erlebt.» Selbst der Autoverkehr sei mittlerweile durch die Störung betroffen, weil sich immer mehr Menschen im Stadtzentrum tummeln und mit dem 31er-Bus in Richtung Zürich fahren wollen. Und es werden immer mehr, weil ein voller Zug nach dem anderen im Bahnhof einfahre, aber die Passagiere nicht weiter in Richtung Zürich befördern könne.

Die folgenden Linien sind vom Unterbruch betroffen:

Die S-Bahnzüge S 3 fallen zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke aus.

fallen zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke aus. Die S-Bahnzüge S5 fallen zwischen Zürich Hardbrücke und Urdorf aus.

fallen zwischen Zürich Hardbrücke und Urdorf aus. Die S-Bahnzüge S11 und S12 fallen zwischen Zürich Hardbrücke und Schlieren aus.

und fallen zwischen Zürich Hardbrücke und Schlieren aus. Die S-Bahnzüge S14 fallen zwischen Zürich HB und Birmensdorf aus.

fallen zwischen Zürich HB und Birmensdorf aus. Die S-Bahnzüge S19 fallen zwischen Zürich HB und Dietikon / Koblenz aus. Die Züge S42 fallen aus.

fallen zwischen Zürich HB und Dietikon / Koblenz aus. Die Züge fallen aus. Die Züge IC 1 und IC 8 fallen zwischen Zürich HB und Bern aus.

und fallen zwischen Zürich HB und Bern aus. Die Züge IC 3 fallen zwischen Zürich HB und Basel SBB aus.

fallen zwischen Zürich HB und Basel SBB aus. Die Züge IC 5 fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.

fallen zwischen Zürich HB und Olten aus. Die Züge IR 16 fallen zwischen Zürich HB und Baden aus.

fallen zwischen Zürich HB und Baden aus. Die Züge IR 17 fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.

fallen zwischen Zürich HB und Olten aus. Die Züge IR 36 (Zürich HB - Basel SBB) fallen zwischen Zürich HB und Baden aus.

(Zürich HB - Basel SBB) fallen zwischen Zürich HB und Baden aus. Der Zug IR 36 (Zürich Flughafen - Basel SBB) wird zwischen Zürich Oerlikon und Baden umgeleitet und hält nicht in Zürich HB.

(Zürich Flughafen - Basel SBB) wird zwischen Zürich Oerlikon und Baden umgeleitet und hält nicht in Zürich HB. Die Züge IR 37 fallen zwischen Zürich HB und Lenzburg aus.

fallen zwischen Zürich HB und Lenzburg aus. Die Züge RE fallen zwischen Zürich HB und Aarau aus.

«Bitte nicht einsteigen»: Die Weiterfahrt von Schlieren Richtung Zürich via Zug ist nicht möglich.

Reisende von Zürich HB nach Olten, Bern und Basel SBB oder umgekehrt sollen via Luzern reisen, teilen die SBB mit. Wie lange die Störung dauern wird, ist derzeit noch nicht bekannt. (sip)