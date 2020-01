Grossumbau der KV-Lehre

Bedrohte Bürolisten: Bis zu 100'000 Jobs gefährdet

Bei aller Kritik – die meisten Lehrkräfte sind sich einig, dass es eine Reform der KV-Lehre braucht. Noch immer ist sie die mit Abstand beliebteste Berufslehre der Schweiz. Über 13'000 Jugendliche starteten letztes Jahr eine Ausbildung in einer der 21 KV-Branchen. Das entspricht rund einem Fünftel der Oberstufenabgänger. Doch mindestens so viele Kaufleute, wie auf den Markt drängen, werden jährlich weggespült. Eine Studie des Kaufmännischen Verbands Schweiz prophezeite 2016, dass in den nächsten zehn Jahren in der Schweiz bis 100'000 Stellen verloren gingen. Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) äusserte letztes Jahr die Befürchtung, dass das Berufsbild KV in zehn Jahren nicht mehr existieren werde.



Die düstere Prognose könnte sich bewahrheiten: Gemäss dem Stellenmarkt-Monitor der Uni Zürich betrugen die Quartalsverluste für offene Bürojobs in den letzten Jahren bis zu 16 Prozent. Als Haupttreiber gelten Jobverlagerungen ins Ausland und die Folgen der Digitalisierung: Einfache Büroabläufe werden automatisiert, Algorithmen arbeiten verlässlicher und günstiger als der Mensch. Das Jobprofil des Bürolisten verschiebt sich – hin zum Vermittler zwischen Maschine und Unternehmen. Die Reform 2022 soll KV-Abgänger nun fit für die Zukunft machen. Gefragt ist nicht mehr in erster Linie die Fachkompetenz. Vielmehr schlüpft der KV-Lehrling in die Rolle des agilen Vermittlers. Wichtige Skills: selbstständiges Arbeiten, Sozialkompetenz oder die Fähigkeit, sich zu vernetzen und vernetzt zu denken. (mrs)