Grounding der Flugschulen und Rundflüge

«LSZH B0893/19 – VFR FLT SUSPENSION DUE TO ATC CAPACITY»: Diese in Fliegerlatein formulierte Notiz der Skyguide an alle Piloten sorgt für grössere Aufregung bei der Leicht- und Sportfliegerei. Sie bedeutet, dass aus Kapazitätsgründen auf dem Flughafen Zürich keine Sichtflüge mehr zugelassen werden.

Terminiert ist die Massnahme von 4. Juli , 14.01 Uhr – das ist eine Minute nach Publikation des Bundesgerichtsentscheids gegen den Lotsen – bis am Donnerstag, 11. Juli , um 13 Uhr .

Dies wiederum bedeutet das Grounding für die Kleinfliegerei. Betroffen sind Sportflieger, Privatflieger, Segelflieger, Fallschirmspringer, Ballonflieger, Modellflugfans etc. Und am meisten betroffen ist die grösste Fluggruppe der Schweiz, die Motorfluggruppe Zürich (MFGZ).

Kritik an Skyguide und ...

«Wir sind grösstenteils lahmgelegt», sagt MFGZ-Präsident Niklaus Ammann. Die Gruppe führt unter anderem eine Flugschule und bietet Rundflüge an. Neun Kleinflieger sind nun gegroundet und müssen in oder vor den Hangars bleiben. Geplante Flugstunden werden gestrichen, wobei Dutzende Fluglehrer und Flugschülerinnen betroffen sind. Rund ein Dutzend Rundflüge am Wochenende können ebenfalls nicht durchgeführt werden.

«Das bedeutet für uns Einnahmeausfälle», sagt Ammann. Wenn der Unterbruch länger als geplant dauere, gehe es der Fluggruppe ans Lebendige. Ammann hat ein gewisses Verständnis für die Lotsen. Doch kritisiert er, dass er nicht früher von der Skyguide kontaktiert wurde. Die Gruppe hätte ihre Flieger auf andere Flugplätze verlegen können, um den Betrieb weiterzuführen. In Birrfeld, Mollis oder auf dem Flugplatz Speck in Fehraltorf könnten die Kleinflieger starten und landen.

... die Fluglotsen

Kritik an den Lotsen kommt auch vom Aero-Club der Schweiz, der als Dachverband der Leichtaviatik rund 400 Vereine des Luftsports vertritt. Generalsekretär Yves Burkhardt nimmt einerseits «mit grossem Bedauern» vom Gerichtsurteil Kenntnis, wie er sagt. Es torpediere die sogenannte Just Culture, gemäss der Vorfälle straffrei gemeldet werden und daraus Lehren gezogen werden können.

Anderseits seien von den Problemen der Grossfliegerei ausgerechnet die Piloten der Leichtaviatik und des Luftsports am meisten betroffen. «Sie sind nun die Leidtragenden einer Auseinandersetzung, an der sie nicht beteiligt sind und für die sie keine Schuld trifft.» Die Mitglieder des Aero-Clubs würden «regelrecht bestraft, ja geradezu gegroundet», sagt er und ruft in Erinnerung, dass von den jährlich 1,3 Millionen Flugbewegungen in der Schweiz rund 850'000 Flüge nach Sicht erfolgen. Der Kleinfliegerei und der Pilotenausbildung mit einigen hundert Arbeitsplätzen komme damit eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung zu.

Von den Fluglotsen erwartet Burkhardt nun eine «professionelle Haltung». Er sagt: «Jetzt ist das Urteil da, sie müssen damit umgehen.» Druck auf die Arbeitgeber und gewerkschaftliche Forderungen seien fehl am Platz. Er ruft Skyguide und das Bundesamt für Zivilluftfahrt auf, die «untragbare Situation schnell zu beenden» und die gesetzlichn Anpassungen in die Wege zu leiten, um die Rahmenbedingungen für Just Culture zu schaffen.

