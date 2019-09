Tiana Angelina Moser: Grünliberale Führungsfigur im Bundeshaus Sie repräsentiert die Grünliberale Partei perfekt. Tiana Angelina Moser (40) war von Anfang an dabei, gehört aber nicht zur Gründergruppe um Verena Diener und Martin Bäumle, die sich 2004 von den Grünen abgespaltet hatte.

Die ersten Jahre dominierten Diener und vor allem Bäumle die Partei, doch inzwischen ist der Generationenwechsel vollzogen, und Moser hat eine wichtige Führungsfunktion: Sie leitet die Grünliberale Fraktion im Nationalrat, und das schon seit acht Jahren. Als sie 2007 ins Bundesparlament gewählt wurde, war sie erst 28. Eine steile Karriere. Moser hatte zuvor kein politisches Amt ausgeübt.

Tiana Moser hatte schon als Kind einen engen Bezug zur Natur, sie ist in Weisslingen aufgewachsen und war oft auf dem Bauernhof ihrer Grosseltern. Politisiert wurde sie 2002 durch einen Tankerunfall in Nordspanien. Sie war damals als Studentin – Politik und Umweltwissenschaften – in einem Austauschjahr in Barcelona und half mit, die ölverschmutzten Strände zu säubern.

«Eine absolute Null»

Ökologie und Umwelt haben in ihrer Politik einen hohen Stellenwert. «Da habe ich einen Leistungsausweis», sagt Moser und erwähnt den Aktionsplan für eine Reduktion der Pestizide, den sie angestossen hat. Sie regt sich über die bürgerliche Mehrheit und besonders die FDP auf, die griffige Massnahmen verhindert habe: «Die Legislatur war aus ökologischer Sicht eine absolute Null.» Die Grünliberalen haben das CO2-Gesetz im Dezember abgelehnt, weil es ihnen zu schwach war.

Ins Feuer kommt Moser auch beim Thema Europa. Da kritisiert sie die Linke wie die Rechte, die beide das Rahmenabkommen ablehnen. Wichtig sind ihr zudem Gleichstellungsfragen. Ihre Fraktion forderte schon 2013 die Ehe für alle. Moser ist vierfache Mutter und Berufspolitikerin; sie wohnt in Zürich. Das jüngste Kind, das im Mai zur Welt kam, hat sie mit SP-Nationalrat und Ex-Fernsehmann Matthias Aebischer. Der «Blick» nennt sie ein «Polit-Traumpaar».

Vier Fragen an Tiana Angelina Moser

Soll das Rentenalter steigen, und wenn ja: auf wie viele Jahre?

Ja, nur so können wir die wichtigen Sozialwerke für die kommenden Generationen sichern. Aber kombiniert mit einer Flexibilisierung.

Sollen Ölheizungen verboten werden?

Wir wollen einen sukzessiven Ausstieg durch Lenkung. Es soll sich lohnen, auf alternative Energien umzusteigen.

Befürworten Sie das Rahmenabkommen mit der EU?

Ich bin eine klare Befürworterin. Wir sind so stark vernetzt mit unseren Nachbarländern, dass wir stabile Beziehungen brauchen.

Soll ein 80-jährigen 500'000 Franken teure Krebsbehanldung bekommen?

Das kann ich nicht generell beantworten. Wenn die Chance besteht, mit der Therapie Lebenszeit mit guter Qualität zu gewinnen, dann Ja.

