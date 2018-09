«Halt!», sonst wird geschossen

Da wo sonst Jugendliche spielen, könnten aktuell Kugeln fliegen: Direkt neben dem Sekundarschulhaus in Rafz ist in diesem Jahr eine provisorische Kaserne aufgebaut worden. Für 170 bis 190 Rekruten findet die Winter- und Sommer-RS in diesem Provisorium statt, weil die Kaserne in Kloten-Bülach saniert wird.

Das Gelände ist umzäunt. Am Zaun ist ein rotes Schild angebracht mit einem Armeeangehörigen im Tarnanzug und mit Maschinengewehr in der Hand. Darauf steht gross «Stop» und in fünf verschiedenen Sprachen die Warnung, es handle sich um ein militärisch überwachtes Gelände. Wer sich darauf begebe, riskiere, dass die Truppe «im äussersten Fall von der Schusswaffe Gebrauch mache», wenn man den Anweisungen nicht Folge leiste. Auch Primarschülerinnen und -schüler sind regelmässig auf dem Gelände des Sekundarschulhauses, weil sie da Schwimmkurse besuchen.

Juso fordert Kündigung der Verträge

Rafzer zeigten sich empört über das Militär auf dem Schulareal. Davon haben auch die Jungsozialisten erfahren, die planen, sich nun mit einem offenen Brief an die Gemeinde Rafz zu wenden. «Dass die Armee Kinder damit bedroht, erschossen werden zu können, ist nicht nur eine total unverhältnismässige Reaktion, sondern eine absolute Schweinerei», sagt Max Töpfer, Präsident Juso Zürich Unterland. Die Juso fordern die Gemeinde Rafz dazu auf, die Verträge mit der Armee über die Nutzung des Schulgeländes sofort zu kündigen.

Gemeindepräsident Kurt Altenburger (SP) räumt ein, dass das Schild zwar den militärischen Vorschriften entspreche aber durch die Zivilbevölkerung als übertrieben empfunden werden könne. «Man kann sich – je nach Schutzobjekt – überlegen, das anders zu signalisieren», sagt er. Das Kündigen der Verträge sei aber kein Thema, denn die Gemeinde stelle wenig Probleme fest. Die Zusammenarbeit mit dem Militär funktioniere. Zwar falle die Präsenz auf, und sie führe in Einzelfällen zu Diskussionen. Aber im Grossen und Ganzen falle die Bilanz bisher positiv aus. Auch das Gewerbe freue sich über die zahlreichen zusätzlichen Gäste im Dorf. Und durch die Militärpräsenz gebe es weniger Vandalismus in Rafz, fügt Altenburger an.

Armee stellte keine Probleme fest

Auch bei der Armee heisst es auf Anfrage, die Erfahrungen in Rafz seien grundsätzlich positiv. «Nach der ersten Findungsphase haben sich alle Beteiligten an die etwas unkonventionelle Situation gewöhnt», sagt Armeesprecher Stefan Hofer. Der stetige Dialog zwischen Gemeinde, Schule und der Truppe würde sehr konstruktiv geführt. Ausserdem sei die Armee regelmässig in Rafz. Ungewöhnlich ist nun, dass Rekrutenschulen stattfinden würden und deshalb so viele Armeeangehörige auf einmal im Dorf sind.

Das Militär nimmt verschiedene Infrastrukturen in Anspruch wie Standflächen für Fahrräder und Militärfahrzeuge, Lagerräume und teilweise auch Turnhallen. Doch die Schulen und Vereine würden durch das Militär nicht eingeschränkt, sagt Altenburger. Schiessübungen fänden zudem im Schützenhaus statt.

100'000 Franken in die Gemeindekasse

Die Gemeinde Rafz profitiert durch die Vermietung der Militärunterkunft auch finanziell vom Militär. Da es die Infrastruktur in Anspruch nehmen darf, bezahlt es pro Person einen gewissen Geldbetrag. So erzielt Rafz dieses Jahr mit der Vermietung eine Bruttoeinnahme von rund 100'000 Franken, wie Gemeindepräsident Altenburger sagt.

Davon werde Rafz auch «bis auf weiteres» profitieren. Nämlich so lange, wie die Kaserne Kloten-Bülach saniert wird. Gemäss Armeesprecher Stefan Hofer soll das Provisorium bis 2020 genutzt werden. (Tages-Anzeiger)