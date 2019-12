Hauptsache lesen – auch wenn es ein Bravoheft ist

Mitte November fläzen sich Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer abends auf Kissen. Das Licht ist gedimmt. «Sofie rennt, dann knallt es», beginnt der Vorleser seine Geschichte. Die Erzählnacht hat in vielen Zürcher Schulen Tradition – zur Leseförderung.



Lesen gehört zu den Grundkompetenzen auf allen Zürcher Schulstufen. Sobald Erstklässler einige Buchstaben beherrschen, wird es trainiert. Später können zum Beispiel Konfettis auf die Texte gestreut werden, damit Kinder unvollständig sichtbare Texte sinnhaft ergänzend lesen lernen. Klassen verbringen Lektionen in der Schulbibliothek, Kinder machen Buchpräsentationen oder führen ein Lesetagebuch, es gibt Klassenlektüren und Autorenbesuche. Antolin, das webbasierte Programm zur Leseförderung, ist beliebt. Für Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbandes LVZ, sind auch die in Zürcher Schulen verwendeten Lehrmittel im Bereich Lesen attraktiv aufbereitet. «Wir machen schon länger viel für die Lesekompetenz.»



Für die Demokratie



Die neuesten Ergebnisse der Pisa-Studie machen Hugi dennoch ratlos. Er hat zwar ein gewisses Verständnis dafür, dass die klassische Lektüre im Vergleich zum Lesen auf dem Smartphone weniger attraktiv ist. «Heute muss man gar nicht mehr lesen können, um etwas zu verstehen. Videos zeigen vieles.»

Dass einer von zehn 15-Jährigen aber nicht unterscheiden kann, ob ein Text nur Fakten oder eine Meinung beinhalte, dürfe nicht sein. «Da sind wir als Schule in der Verantwortung. In einer Demokratie müssen Kinder sowohl Texte als auch Aussagen kritisch auf ihre Wahrhaftigkeit hinterfragen können.» Interessant wäre für ihn der Bildungsverlauf der getesteten Schüler, um den Knick in der Lesebiografie zu sehen.



Für Sek-ZH-Präsident Daniel Kachel sind die neuesten Zahlen nicht überraschend. «Dass Lesen in der Freizeit auf unserer Stufe ein eher stiefmütterliches Dasein geniesst, ist gesellschaftlich bedingt.» Netflix rund um die Uhr und Gamen seien attraktive Alternativen zum Lesen. Als Sekundarlehrer versucht er deshalb, präventiv auf die Problematik hinzuweisen. Hugi wie auch Kachel sind dennoch bestrebt, die Lesekompetenz weiter zu verbessern. Sie werde bei Gesprächen mit der Bildungsdirektion und der PHZH Thema sein.



Aktive Lernzeit



Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) hat schon nach der Pisa-Studie 2012 eingeräumt, dass Zürcher Schülerinnen und Schüler bei der Lesekompetenz ein Problem hätten. Sie will deshalb künftig vor allem die Leseförderung im Vorschulbereich vorantreiben. Seit dem Schuljahr 2015/2016 läuft im Kanton Zürich zudem auf der Sekundarstufe das Pilotprojekt Alle – «Aktive Lernzeit und Lernerfolge». Die neun Pilotschulen versuchen dabei, die Kompetenzen von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern in Deutsch und Mathematik mit intensiver genutzter Lernzeit und unterrichtsergänzenden Lernaktivitäten zu verbessern. Ein wichtiger Teil des Projekts ist auch ein kollegiales Unterrichtsfeedback.



Die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) hat seit der Pisa-Studie 2000 ein Augenmerk aufs Lesen und bietet entsprechende Weiterbildungen an. Hansjakob Schneider, Professor für Deutsch und Deutsch als Zweitsprache, sagt: «Wir nehmen seither die Lesekompetenz sehr ernst und definieren bewusst, wie Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler diesbezüglich unterrichten sollen.»



Die PHZH teilt den Bereich in drei Ebenen ein, die spezifisch geschult werden. Auf der ersten wird die basale Fertigkeit des flüssigen Lesens gelernt. Vorlese-Tandems sind dafür seit rund zehn Jahren beliebt. Der Zuhörende meldet dem Vorlesenden Fehler zurück, das Vorlesen wird wiederholt, bis es flüssig ist. Für die kognitive Ebene des Textverständnisses sollen sich Lernende etwa schon vor dem Lesen überlegen, was sie vom Thema wissen und wie der Text gegliedert ist.

Während des Lesens soll Unverständliches angestrichen werden. Zuletzt soll die persönliche Einstellung zum Lesen und zum Lesestoff reflektiert werden. Schneider sagt: «Als Türöffner kann das auch ein Bravo-Heft sein. Ziel ist, aus einer inneren Motivation heraus zu lesen.»