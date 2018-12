Heinigers Budget wird zerzaust

In der letzten Woche hat der Zürcher Kantonsrat in vier Sitzungen das Budget um vier Millionen Franken verbessert. Gestern Morgen folgte dann das grosse Streichkonzert bei Thomas Heinigers Gesundheitsdirektion: Um 44,7 Millionen wurde das Budget gekürzt, wobei die üblichen Allianzen mehrfach durchbrochen wurden. Insbesondere die FDP stand auffällig oft auf der Seite, die nicht sparen wollte. Mag sein, dass sie ihrem Regierungsrat keinen allzu bitteren Abgang bescheren wollte.

Allerdings dürften 41 der 44,7 Millionen den Gesundheitsdirektor nicht allzu stark schmerzen. Es handle sich um eine «finanztechnisch begründete Streichung», erklärte Claudio Schmid (SVP, Bülach). Da die Rechnung bei der Somatischen Akutversorgung und bei der Psychiatrie regelmässig viel zu gut abschliesse, wolle man diese Luft rausnehmen, «um den Spielraum für künftige Begehrlichkeiten einzuengen». Beatrix Frei (FDP, Meilen) sah das ähnlich: «Das ist kein Sparantrag, es geht um eine realistische Budgetierung.»

Andreas Daurù (SP, Winterthur) bezeichnete das als «Budgetkosmetik», Kaspar Bütikofer (AL, Zürich) sprach von einem «billigen Trick», um eine schwarze Null zu erreichen und den Boden für eine Steuersenkung vorzubereiten. Mit 131 zu 40 Stimmen wurde das Budget bei der Somatischen Akutversorgung um 31 Millionen Franken, mit 93 zu 64 Stimmen bei der Psychiatrischen Versorgung um 10 Millionen gekürzt.

Kantonsapotheke

2,2 Millionen Franken muss die GD bei der Kantonsapotheke einsparen. SVP und AL, Grüne, Grünliberale, EVP, EDU und BDP setzten sich mit 104 zu 66 Stimmen durch. Sie verlangten die Reduktion von 20 der rund 30 Stellen, die neu geschaffen – und teilweise bereits besetzt wurden. Kathy Steiner (Grüne, Zürich) zeigte sich verärgert. «Der Kantonsrat wurde hier übergangen. So geht das nicht.» Heiniger wies darauf hin, dass die Kantonsapotheke die Preise erhöhen müsse, um dieses Geld einzusparen.

Geld für Prämienverbilligung

Eines ist seit gestern klar: Die Prämienverbilligung wird nicht auf 70 Prozent des Bundesbeitrages gekürzt, wie es die Regierung vorschlägt: Der Rat war sich fast einig, dass diese bei 80 Prozent bleiben soll. Bei mindestens 80 Prozent: SP, Grüne, CVP und AL sprachen sich für eine Erhöhung auf 100 Prozent aus. Entschieden wird das allerdings erst am 11. März, wenn der Rat über das Krankenversicherungsgesetz befindet.

Schulleiter: Geld nicht bewilligt

Die 14,8 Millionen Franken, welche der Kanton an die Löhne der Schulleiter zahlen muss, werden 2019 nicht budgetiert. Der Rat hat einen Antrag der Grünen mit 120 gegen 48 Stimmen abgelehnt. Der Betrag ist nicht budgetiert, weil der Regierungsrat ursprünglich in seinem Sanierungsprogramm Lü16 eine Kommunalisierung der Schulleitungen vorgeschlagen hat. Damit hätten die Gemeinden künftig den ganzen Lohn der Schulleiter zahlen müssen. Nun will die Regierung darauf verzichten. In der Debatte wurde Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) vorgeworfen, sie habe dies schon länger gewusst, die 14,8 Millionen gleichwohl nicht budgetiert. Quasi als Strafaktion stimmte der Rat gegen die Aufnahme des Betrags ins Budget. Die Bildungsdirektion solle den gleichen Betrag anderweitig sparen oder ihn im kommenden Jahr über einen Nachtragskredit beantragen. Genau dies kündigte Steiner an. Die Minderheit, die aus den Grünen, EVP, CVP, AL und Teilen der Grünliberalen bestand, wollte den Betrag gleichwohl budgetieren und so verhindern, dass im an irgendeinem anderen Ort in der Schule gespart werden könnte.

Fachhochschulen verschont

Mit 112 zu 55 Stimmen wurde die Kürzung des 400-Millionen-Franken-Staatsbeitrages für die Zürcher Fachhochschule um 13 Millionen Franken abgelehnt. Gestellt hatte den Antrag die SVP. Matthias Hauser (SVP) bezeichnet den Kürzungsbeitrag als «bescheiden». Hans-Peter Amrein (SVP) verwies in einer «Wut­rede» (Markus Bischoff, AL) auf das ständige Wachstum in der Verwaltung der Hochschulen und auf den schlechten Deckungsgrad von «unnötigen» Weiterbildungskursen hin. Support bekam die SVP von der BDP. Die SP sprach von einem «unanständigen Antrag», die Grünen von einem groben «Rasenmäherantrag». Und die EDU betonte, dass das Wachstum der Studierendenzahlen grösser sei als jenes des Fachhochschulbudgets.

Gegen Ende der gestrigen ­Debatte stockte der Rat mit 105 zu 62 Stimmen das Budget um 2 Millionen Franken auf. Mit dem Geld sollen die Strassenböschungen im nächsten Jahr naturnäher bewirtschaftet werden. Der Entscheid kam überraschend zustande, weil auch die FDP dafür stimmte. Heute Dienstag wird die Debatte zu Ende geführt.

