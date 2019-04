Herr Walder, ist die Zürcher SVP jetzt die Köppel-Partei?

Der neue SVP-Präsident

Für auswärtige Beobachter war die Wahl Patrick Walders – Spitzname Pudi – völlig überraschend. SVP-intern ist der 31-Jährige bekannter. So war er einst der jüngste Politiker in einem Parlament. Er wurde als 18-jähriger KV-Lehrling in den Dübendorfer Gemeinderat gewählt und gleich in der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission geschickt. Walder ist immer noch deren Mitglied und nennt sich scherzhaft «Sesselkleber». Er gilt als Hardliner, war stark in der Jung-SVP engagiert und verantwortete den Zürcher Abstimmungskampf für die Masseneinwanderungsinitiative. Im März verlor die SVP Bezirk Uster einen Sitz, weshalb Walder die Wahl in den Kantonsrat nicht schaffte.

Er stammt aus einer Handwerkerfamilie. In der Autogarage seines Vaters entbrannte seine Liebe zu «Döschwos», die immer noch sein Hobby sind. Walder ist Treuhänder. Man munkelt, unter seinen Kunden figurierten Christoph Mörgeli und andere SVP-Politiker. Walder äussert sich dazu nicht. Er lebt mit seiner Partnerin in Dübendorf. (pu)