Herzliche Grüsse vom Margel

Im MargelGoldstaub und St. Galler-Spitzen

Ein Holunder vor dem Haus bringt Glück, heisst es. Wie viel Glück muss dann der Biohof im Margel haben! Denn in diesem stillen Seitental bei Knonau wachsen 600 Holunderbäume. Derzeit ist Vollblüte. Der Hang sieht aus, als ob über Nacht leichter Schnee gefallen wäre. Die Arme der Erntehelferinnen und Erntehelfer sind mit goldenem Blütenstaub gepudert, die weissen Blüten gleichen von nahem St. Galler Spitze. So poetisch ist es Kathrin Frei aber nicht zumute. Sie ist auf Mäusejagd. Gross wie Ratten haben sich hier die Feldmäuse gefressen, Holdere scheinen auch für Nager gesund. Es war Freis Schwiegervater, der vor über fünfzehn Jahren mit dem Zältli-Hersteller Ricola eine Partnerschaft einging: Die Firma finanzierte die Bäume, die Freis verkaufen ihr die ganze Ernte, die zu Bonbons verarbeitet wird. «Ein guter Handel für beide», sagt Kathrin Frei. Der Holunder bringt also wirklich Glück.

Verbotene StadtAnschluss und Ausschluss

Das Zellweger-Areal in Niederuster erzählt gleich mehrere Geschichten über Ausschluss und Anschluss. Anschluss ermöglichten die schwarzen, robusten Zellweger-Telefone, die hier hergestellt wurden, ausgeschlossen waren Aussenstehende, die lange Zeit die Parkanlage nicht betreten durften. Dieses Quartier hiess daher im Volksmund «die verbotene Stadt». Anschluss fand dagegen der fünf mal fünf Meter grosse weisse Würfel von Sol Le Witt, der zuvor ein Viertel Jahrhundert von Standort zu Standort irrte, niemand wollte ihn geschenkt. Überall eckte er an. Auch die unweit davon stehende monumentale Helvetia von Richard Kissling, dem Schöpfer des Alfred-Eschers-Denkmal beim Hauprtbahnhof Zürich, wurde verstossen. Sie stand einst am Paradeplatz und sollte verschrottet werden. Die Betonlandschaft von Fischli/Weiss findet allmählich Anschluss an die sie umgebende Landschaft: Sie setzt Moos an, wohingegen der Mooswürfel des Künstlerduos offenbar das Moos ausschliesst. Er steht seit 2010 hier und ist kahl geblieben. Anschluss wiederum bietet die schwimmende Brücke von Tadashi Kawamata, die wie ein Biberbau die Ufer des Kanals verbindet.

GossauHier spu(c)kt es nicht

Chefinnen spuckt man nicht an. Chefs auch nicht. Das wissen auch die Lamas vom Schwobshof bei Gossau. Und Chefin und Chef sind nun mal Maya und Markus Hächler. Vor gut zwanzig Jahren haben sie sich entschieden, auf ihrem Hof Lamas zu halten und damit Trecks in der Umgebung anzubieten. Mit 5 Lamas begannen sie, 24 sind es mittlerweile. Plus 2 Alpakas. Sie bieten einen überraschenden Anblick, wie sie so in dieser sanften Hügellandschaft des Zürcher Oberlandes auf der Weide stehen, den Blick in die Ferne gerichtet und beim Wiederkäuen langsam die Kiefer bewegend. Und einen friedlichen. Wenn die Hündin Flurina mit ihnen spielen will, schauen sie sie von oben herab an und legen – schlimmstenfalls – die Ohren nach hinten. Überhaupt, diese Ohren! Wenn die Tiere auf etwas aufmerksam werden, stehen sie nach vorne ab. Sie können sie aber auch einzeln bewegen, seitwärts, rückwärts. Und wenn Maya Hächler sagt: «Säg hoi», stellen sie die Ohren nach vorn, kommen näher und näseln mit ihrer Chefin.

Kreis 5Space-Jump an der Josefstrasse

Der Flughafen von Funchal auf der Atlantikinsel Madeira liegt direkt vor uns. Seine Anflugpiste gilt als eine der anspruchvollsten der Welt. Wer nicht rechtzeitig zum Stillstand kommt, landet im Meer. Dieses glitzert und schimmert tiefblau, was die Pilotin Caroline Frick zu begeisterten Ausrufen veranlasst. Etwas mehr Konzentration, bitte. Aber nein, sie zeigt gegen den Horizont, wo gerade ein grosses Passagierschiff auftaucht. Dann drückt sie einige Knöpfe, betätigt verschiedene Hebel, reisst das Steuer um, beantwortet einen Funkspruch und sagt dann: Lasst uns nach Hongkong fliegen! Von der Josefstrasse im Stadtzürcher Kreis 5 direkt nach Hongkong. Oder lieber doch nach Singapur? Oder gleich zum Jupiter? Die Pilotin ist echt, die Boeing 777 ist fast echt, der Space Fighter ist Science Fiction, denn was er kann, kann bisher noch kein Raumschiff. Als Caroline Frick Mutter wurde, hat sie ihren Beruf als Pilotin aufgegeben, nicht aber den Traum vom Fliegen begraben. Sie gründete das Unternehmen Fly&Race Simulations, wo Profi- und Laien-Piloten in einem originalgetreuen Boeing-Cockpit 24000 Destinationen anfliegen oder als Astronauten durch die Galaxien jumpen können. Mitten im Kreis 5 ist man grenzenlos unterwegs.

SelnauLasst uns stöbern

Die Türe an der Selnaustrasse im Stadtzürcher Kreis 4 ist unauffällig. Hinter ihr aber versteckt sich der zweifellos schönste Flohmarkt des Kantons. Hier, in der Studiensammlung des Alterthümermagazins - das

WiesendangenWie aus einer anderen Zeit

Wie Nebelschwaden hängt der Rauch im Raum, und es riecht nach verbranntem Horn. In der Esse beginnen Hufeisen rotgelb zu glühen. Die beiden Freiberger Pferde stehen gleichmütig da, als ob sie das Ganze nicht betreffen würde. Dabei geht es hier nur um sie, doch sie kennen das. Alle sechs bis zehn Wochen müssen Pferde neu beschlagen werden. «Fuss», sagt Urs Teuscher, der eben auf einem niederen Stuhl Platz hinter den Tieren genommen hat. Zuvor waren zwei Mitarbeiter am Werk. Sie haben die alten Hufeisen entfernt, das Horn mit scharfen Messern geschnitten und mit Raspeln gefeilt, die empfindliche Sohle des Pferdes gereinigt. Nun übernimmt der Meister, denn es folgt die heikelste Arbeit. Das glühende Hufeisen muss angepasst und aufgerichtet werden. Dabei spielt es eine Rolle, ob es sich um Arbeitspferde handelt, die schwere Lasten ziehen, oder um Springpferde. Mit schnellen, präzisen Schlägen treibt er die Spezialnägel in die schmerzunempfindliche Hornschicht, die an gewissen Stellen nur wenige Millimeter dick ist. Wir sind in Wiesendangen, im Februar 2019, und wähnen uns irgendwo auf dem Dorf, fünfhundert Jahre früher.

HöriDie Kaffeerösterei in der Anflugschneise

Welch seltsame Nachbarschaft: Eine Autowerkstatt. Falsch: Welch seltsame Nachbarschaft: Eine Kaffeerösterei, müsste es heissen. Denn die Autowerkstätten, die Lagerhallen, die Maschinenbau-Firmen gehören hier hin, ins Industriequartier Höri, mitten in der Anflugschneise der Piste 14. Der Fremdling ist die Kaffeerösterei. Schon das Firmenschild, zierlich, schmiedeisern und golden glänzend ein H und ein G in sich verschlungen, fällt aus dem Rahmen. Henauer, Georges. Georges Henauer hat 1896 in Winterthur eine Kaffeerösterei eröffnet, zügelte damit nach Zürich, war bis 1986 an der Ankenstrasse, dort in passender Nachbarschaft, neben dem Kolonialwarengeschäft Schwarzenbach, zog 1986 aus Platzgründen nach Höri. Mit Philipp und Stefanie Henauer ist die vierte Generation am Werk. In schwarzen Kesseln werden mit langsam drehenden Schaufelblättern Kaffeebohnen gekühlt. Modernste Geräte kontrollieren Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt, es riecht - natürlich - nach frisch geröstetem Kaffee. Wenn man an orangefarbenen Griffen zieht, rieseln schön portioniert Bohnen in olivegrüne Behälter. Auf schwarzen Tafeln die Beschriftung: : Honduras, Washed, Arabica, Max Havelaar. Zum Beispiel. Die Leidenschaft ist allgegenwärtig, auch in den Namen der Produkte: Romeo, Julia, Amorino, Bacio d’Amore, Furioso. Und der Wahlspruch lautet: Roasted with love.

KemptthalGezähmt und doch wild geblieben

Die Autokennzeichen zeigen, woher sie kommen: Estland, Tschechien, Türkei, nochmals Türkei, Polen und Polen, UA für Ukraine. Wenn es dämmert, treffen die Fernfahrer auf der Autobahnraststätte Kemptthal ein, um hier die vorgeschriebene Ruhezeit einzuhalten. Sie schlafen zusammengerollt auf den Sitzen, einer hat den Kopf auf das Lenkrad gelegt, es ist mit einem bestickten Kissen gepolstert. Sie rauchen, lesen Zeitung, schauen Videos. Einer sitzt in Socken bei offener Türe in seiner Kabine und lächelt nur, als wir ihn ansprechen.

«Rumänien», sagt er, «Daniel» und «no English». Am Rückspiegel hängt eine Plakette von Christophorus, er gilt als Schutzherr der Fernfahrer. Neue Lastwagen kommen an, meist fünfachsige Euro-Sattelzüge. Kennzeichen: CZ, TR, TR, PL, NL, Deutschland. Dort prangt ein Schal vom FC Bayern München hinter der Windschutzscheibe. Manchmal sind es auch Frauennamen.

SihlauGezähmt und doch wild geblieben

In Zürich unten fliesst sie trotz Dauerregen braun und träge, hier oben aber rauscht sie ganz gewaltig, die Sihl. Man versteht kaum sein eigenes Wort und die Bagger auf der Staumauer arbeiten in einem Stummfilm.

Das Stauwehr in der Sihlau bei Adliswil lässt bei hohem Wasserstand den Fluss anschwellen, die Wellen schwappen am rand des Wehrs über die Wiese und spritzen die an dürren Sträuchern leuchtend rot hängenden Hagebutten nass. Die Flut reisst Baumstämme mit und lässt Jogger staunend innehalten. Möwen gondeln auf der aufgewühlten Wasserfläche daher, fliegen kurz bevor sie über das Wehr hinunter treiben hoch, um weiter oben wieder zu landen und erneut zu gondeln.

Das quer über den Flussbogen liegende Stauwehr wurde in den 1860er-Jahren gebaut, um die die Mechanische Seidenstoffweberei Adliswil mit Strom zu versorgen. In der Hochblüte waren in dieser Au bis zu 1200 Webstühle in Betrieb und die Stoffe hatten einen formidablen Ruf. Heute ist die MSA ein Immobilienunternehmen, die gestaute Sihl ein Spielplatz für Möwen.

ArnHier überwintert das Fernweh

Jan Forster kann nicht an den Schiffen vorbeigehen, ohne das eine zu tätscheln, beim anderen das Tau schöner zu binden. Und er will unbedingt noch das geklinkerte Ruderboot zeigen. «Ein wunderschönes Boot», sagt er. Aber nicht seins.

Forster ist seit 2015 Inhaber der 1974 gegründeten Bootswerft Huber im Horgener Ortsteil Arn. Etwa 130 Schiffe werden hier im Winter geputzt, repariert, bemalt, poliert. Sie stehen in der Halle verteilt und hängen übereinander. Moderne Luxusjachten, nostalgische Motorboote, sie heissen Mona Lisa oder High Noon. Hier überwintert das Fernweh.

Es gebe nur wenige Berufe, die so vielseitig seien wie derjenige des Bootfachwarts oder Bootbauers, findet Forster. Er hat es mit Holz, Kunststoff, Alu und Stahl zu tun und muss sich eben mit der Klinker-Bauweise auskennen. Er repariert Motoren und Elektroanlagen, damit die Schiffe im Frühling wieder auf grosse Fahrt gehen können. Wenn auch nur auf dem Zürichsee.

Auf dem GaswerkarealKünstlerkolonie am Stadtrand

Alles, was da herumliege, sei für etwas vorgesehen, und er wisse auch, wofür, sagt Heinz Niederer und schaut etwas leidend drein. Er ist am Aufräumen und sollte wegwerfen, ausstauben, ordnen. Nur, wann er dazu komme, die Dinge ihrem Zweck zuzuführen, wisse er nicht. Niederer ist einer der Gründer der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer. Ihm – und einer unbürokratischen Stadt Zürich – ist es zu verdanken, dass die Bildhauer auf dem Gaswerkareal zwischen Zürich und Schlieren seit über dreissig Jahren eine Heimat haben. Die Künstlerateliers wirken wie bunte Konfetti in der sonst eher grauen und formlosen Umgebung. Da lässt das Künstlerinnen-Trio Mickry 3 die Leichtigkeit des Seins aufblitzen, uns begegnen die blauen Frauen von Liliane Hasler. Bei Martin Senn gruppieren sich Flaschen zu einer grün schillernden Orgel, Thomas Schweizers Steinköpfe wirken alterslos weise. Und vor Niederers Atelier stehen Stelen wie Zeugen einer fernen Zeit. Nur nicht aufräumen, bitte!

Die Mitte des KantonsTotal ländlich

In seiner Mitte ist der Kanton ländlich. In seiner geografischen Mitte, denn da gäbe es noch eine geodätische Mitte, bei der irgendwie die Erdkrümmung miteinberechnet wird, sodass die Kantonsmitte von Wangen oberhalb von Dübendorf nach Brütten verrutscht. Wir bleiben in Wangen, denn hier ist es so schön. Oberhalb eines Reithofs, von dem wir hin und wieder ein Wiehern hören, liegen blau schimmernde Kohlfelder, und Kälber hüpfen übermütig über eine Weide. Es riecht nach Mostäpfeln, und Krähen schwärmen auf, als wir uns einem Stoppelfeld nähern. Unter einer Eiche liegt ein Findling, auf dem ein Schild angebracht ist, darauf steht: «Die Sonne ist nicht der Mittelpunkt des Universums, die Erde nicht von unserem Sonnensystem, doch hier, und das ist wahr, stellt der Stein den Mittelpunkt des Kantons Zürich dar.» Eine Eichel fällt vom Ast – wie vom holpernden Versmass geschüttelt.

DällikonDie Könige der Baustellen

In Dällikon steht ein knappes Dutzend Könige in Reih und Glied. Knallrote Könige. Und sie sehen wahrhaft majestätisch aus. Als König wird in der Schweiz das bezeichnet, was man anderswo ganz prosaisch als Kranspitze bezeichnet. Die Firma Wolffkran lagert im Industriegebiet der Furttal Gemeinde 180 Mietkrane. Sie werden auch vor Ort repariert und neu gespritzt, wenn dies erforderlich ist. Knallrot gespritzt. Ein Gang durch das Kranlager fühlt sich an, als ob man durch einen riesenhaften Baukasten kraxelt. Einer jener Baukasten, die früher nur die Buben geschenkt bekamen. Nur eben viel grösser und viel schöner, eben knallrot. Wenn der Kranmonteur erzählt, wie er hoch über der Baustelle des Primetowers oder des Basler Roche-Turms die schweren Metallteile zusammen fügte, immer höher hinauf, dann verfliegt das Gefühl des Kinderspiels. Doch bleibt das Bild all jener Könige hängen, die Könige der Baustellen.

ForchSchnurrende Hotelgäste

Wer im Hotel Ermitage auf der Forch im Küsnachter Weiler Wangen eincheckt, muss das Impfbüchlein mitbringen und ist in der Regel gechippt. Mahlzeiten werden rund um die Uhr serviert, und die Wirtin Janete Trueb streichelt und liebkost ihre Gäste regelmässig. Diese quittieren es mit lautem Schnurren. Das Hotel Ermitage verzeichnete vergangenes Jahr 14 000 Übernachtungen, darf laut Behörde hundert Gäste aufnehmen, doch findet die Wirtin es angenehmer, wenn nicht ganz so viele bei ihr aufs Mal einkehren. Es soll ja auch scheuen Gästen wohl sein. Und andere brauchen viel Auslauf. Dafür ist der Gartenpavillon da. Eben sind vier süsse Babys angekommen. Sie sitzen zuerst eine Weile in ihrem Körbchen, dann wagt sich das dunkelste hinaus, um mit dem Plüschtier, das vor seiner Nase liegt, zu spielen. Die Geschwister folgen. Nun ist das Katzenhotel Ermitage auch eine Ferienkolonie.

SeuzachLittle Britain

Die Busstation etwas ausserhalb von Seuzach heisst Wisental, doch landet man in Little Britain. Auf der Wiese jagen Pferde und Reiter hinter einem Ball her. Die Pferde sind klein und sehnig, wunderbar anzuschauen, so im vollen Galopp. Ihre Hufe wirbeln kleine Staubwolken auf. Die Männer feuern sich auf Englisch an, dann hört man auch ein «Hombre, hombre!» auf Spanisch. Hier trainieren die besten Polospieler Europas. An einer Stange aufgereiht, stehen Ersatzpferde, denen ein Stallbursche gerade den Schweif zöpfelt. Ihre Augen schützt ein dünnes Vlies vor den lästigen Fliegen. Der Polo-Park Zürich ist nobel. Auf dem Parkplatz stehen Porsche neben Range Rover neben Maserati. Aber gleichzeitig volksnah, denn das Gelände ist offen zugänglich. Und es wirkt mit Spielfeld, Wiesen, Stallungen und Clubhaus durch und durch britisch. Fehlen nur Damen mit Hüten - und die Royals.

Lützelau Nachsommer auf der Insel

Es ist Nachsommer. Hin und wieder legen noch Boote an und bringen Lärm auf die kleine Insel im Zürichsee. Doch er verhallt schnell im Grün. Wo das Schilf einer Wiese Platz macht, stehen ein paar Zelte - manche haben sich fast zu Ferienhäuschen ausgewachsen. Hier trocknet noch ein Badetuch auf der Leine im leichten Wind, dort döst noch ein Gast auf einem klapprigen Liegestuhl. Im Sommer aber ist hier reges Leben, Kinder planschen am flachen Ufer, Windsurfer werfen sich in den Fallwind, der vom Etzel her weht und den See bei heiterem Himmel aufpeitscht. Wer hier campiert, setzt sich den Elementen aus. Das Restaurant serviert die letzten Fischchnuschperli. Denn bald kehrt Ruhe ein auf der im Sommer geschäftigen Insel. Der Campingplatz schliesst, das Inseltaxi stellt den regulären Betrieb ein, und die Insel Lützelau gleitet vom Nachsommer direkt in den Winterschlaf.

MünsterbrückeKeine Zeit des stillen Glücks

Auch Einheimische kommen fast nicht umhin, kurz innezuhalten, wenn sie über die Münsterbrücke gehen. Der Ausblick die Limmat hinauf und hinunter ist zu schön. Und muss unbedingt festgehalten werden, finden all die Touristen, die über diese Brücke von Münster zu Münster pilgern. Das Handy, nach hinten gerichtet, vor sich hertragend, um zu beweisen: Wir waren hier. Ein Vater lichtet Sohn und Frau vor Hans Waldmann hoch zu Ross ab. Ein Brautpaar lässt sich hier von einem Fotografen in Szene setzen, was seinerseits ein Sujet hergibt: ich mit Hochzeitspaar. Und mitten auf der Brücke drehen sich, selbstvergessen, ein junger Mann und eine junge Frau im Kreis, das Handy dreht sich mit, denn der selige Moment muss später gepostet werden. Wir leben in keiner Zeit des stillen Glücks. Was für ein Privileg, nur kurz innehalten zu können und nichts festhalten zu müssen, weil man hier zu Hause ist.

GyrenbadFrauenzimmer und «Badkessi»

So elegante Frauenzimmer sind selten. Fast mondän ist das rot-weisse, seidenglänzende Rankenmuster. Kein Wunder, nennt man es vornehmer Damensalon. Er ist mit seiner Ausstattung aus der Belle Epoque das Schmuckkästchen des Gasthauses ­Gyrenbad bei Turbenthal. In verglasten Bücherschränken reihen sich die gesammelten Werke von Schiller und verschiedene Ausgaben der «Gartenlaube». Wohl eher für Zigarre paffende Männer waren die Farblithografien im Korridor gedacht, der zum Speisesaal führt. Sie zeigen Wildwestszenen und Indianerkriege. Bereits um 1500 verfügte das Gyrenbad über ein Badkessi, und im Ancien Régime war es ein Treffpunkt der Zürcher Aristokratie: Wellness ist keine Erfindung unserer Zeit. Der Badebetrieb wurde 1968 eingestellt, der denkmalgeschützte Gasthof, weit ab von jeder grösseren Siedlung, bleibt aber einen Besuch wert. Nicht nur für Frauenzimmer.

MythenquaiZwischen Plage und Poesie

Der schöne Schwan ist sprachlich fast wie ein weisser Schimmel. Das Adjektiv ist überflüssig, denn Schwäne gelten nun mal von Natur aus als schön. Und sie beflügeln die Fantasie poetisch veranlagter Menschen: Schwanensee, Schwanenritter Lohengrin, Zeus näherte sich Leda in der Gestalt eines Schwans. Aber eigentlich sind Schwäne eine Plage. Sie verkoten den Strand, bedrängen Picknicker, schnappen nach Kinderfüssen. Und wenn sie kopfüber mit ihren langen Hälsen in der Limmat gründeln, den Bürzel in der Luft, mit den schwarzen Füssen rudernd, damit sie nicht das Gleichgewicht verlieren, dann sehen sie geradezu lächerlich aus. Doch dann hebt eine Gruppe von Schwänen vom Seeufer ab, erst etwas schwerfällig, mit den Füssen das Wasser tretend. Sie recken den schlanken Hals vor, die weiten Schwingen fassen Luft. Nun fliegen sie majestätisch in den blauen Himmel. Zugegeben: Schwäne sind schön. Wunderschön.

EbertswilIm Gänsemarsch zur Milchsuppe

Eine Wandergruppe steigt hinauf zur Kuppe des Hügels, der im Weiler Ebertswil liegt. Sie ist auf Kulturtour in Sachen Reformation. Oben rastet sie, sie sitzt hier gut, denn hier gedenkt man mit einem schlichten Denkmal der Kappeler Milchsuppe, als sich 1529 die Zürcher und die Innerschweizer statt sich zu bekriegen, zum Suppenessen niederliessen. Danach war Frieden, bevor der Krieg angefangen hatte. Weit unten liegt der Zugersee im Dunst, über der Rigi bauen sich Gewitterwolken auf. Symbolträchtig, denn die nächste Station der Wandergruppe ist das Zwinglidenkmal unweit des Klosters Kappel. Dort kam es 1531 doch noch zur Schlacht zwischen den Reformierten und den Katholischen. Auf einem Granitblock steht: «Den Leib können sie tödten, nicht aber die Seele: So sprach an dieser Stätte Ulrich Zwingli, für Wahrheit und der christ­lichen Kirche Freiheit den Heldentod sterbend.» Wofür starben denn die anderen damals hier Gefallenen?

HorgenHimmelblau begegnet Zitronengelb

Bahnhöfe empfangen einen meist eher in gedeckten Tönen: graues Stationsgebäude, rostrote Gleise, Asphalt in Anthrazit. In Horgen aber sieht, wer aus dem Zug steigt, zuerst Himmelblau. Dann Ziegelrot und Zitronengelb. Die Velos stehen in der blauen Zone -Himmelblau, Stahlblau, Hellblau. Ein Spickel ist rot. Die Autos fahren kreuz und quer über Rot, Blau, Gelb. Auch über Dreiecke, Rechtecke und Trapeze. Dieses Formen- und Farbenspiel hat einen eigenartigen Effekt. Es kommt dem Autofahrer gar nicht in den Sinn, eine Fussgängerin, die vor ihm flaniert, wegzuhupen. Auch die natürliche Feindschaft von Velo und Autos scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. 2009 hat die Stadt den Bahnhof zur Begegnungszone erklärt und den Stuttgarter Künstler Platino beauftragt, diese mit Form und Farben zu gestalten. Was erst ungeordnet erscheint, bekommt von oben betrachtet eine heitere Logik, und das Auge, aufs Schwarzweiss urbaner Räume getrimmt, sieht nun plötzlich, wie schräg in der Landschaft die eckigen Parkfelder liegen.

MarthalenUrwald im Weinland

Der lang gezogene klagende Ruf hallt noch nach, als sich ein grosser Schatten über die Wasseroberfläche schiebt. Dann schiesst ein Rotmilan so nah an uns vorbei, dass wir die Köpfe einziehen. Die Landschaft erinnert uns eher an das Amazonasgebiet als an das Zürcher Weinland. Die stille Wasseroberfläche liegt in einem Waldstück bei Marthalen und ist zum Rande hin mit Wasserlinsen bedeckt. Baumstämme liegen wie Mikadostäbe übereinander. Die kahlen Äste von abgestorbenen Eichen ragen in den blauen Himmel, wo der Milan immer noch kreist. Vor noch nicht allzu langer Zeit wäre ein solch unordentliches Waldstück des Försters Schande gewesen. Nun steht es als landesweit einmaliges Waldreservat unter Schutz. Denn hier sind Biber am Werk. Sie haben den schnurgeraden Mederbach aufgestaut und Lebensraum für allerlei Getier geschaffen. Nur der Mensch muss draussen bleiben.

Kappel a. A.Kloster mit Sonderstatus

Der nüchtern gehaltene vierbändige Kunstführer durch die Schweiz lässt sich bei der Beschreibung des ehemaligen Klosters Kappel gleich mehrfach zu Begeisterungsstürmen hinreissen: Eine der bedeutendsten gotischen Sakralanlagen des Landes sei diese, es fallen Adjektive wie «formvollendet» und «hervorragend». Die Klosterkirche hat auch im Kanton einen Sonderstatus. Bis 2011 gab dieser sämtliche in seinem Besitz befindlichen Kirchen an die Kirchgemeinden ab. Ausser drei: das Grossmünster, die Klosterkirche Rheinau und eben Kappel. Doch berührt dieser Ort die Besucherinnen und Besucher vor allem durch seine schlichte Ausstrahlung und Lage: Die Klosteranlage liegt einsam in der Landschaft, die spitzen Türmchen weisen in den Himmel. Und dass bei den mittelalterlichen Fresken im Innern nicht nur Meister ihres Faches am Werk waren, macht ihren besonderen Charme aus. Die Adler als Helmzier ähneln verblüffend dem Globi.

ReppischtalWaffenplatz und Idylle zugleich

Sperrgebiet, Sicherheitszone, Übungsgelände. Wir befinden uns auf dem Waffenplatz Reppischtal, wo Infanterie-Durchdiener stationiert sind - und wir hören Frösche quaken, Bienen summen, Vögel singen. So friedlich wie hier ist es im dicht besiedelten Limmattal nicht an vielen Orten. Das Auge jedoch registriert: In saftig grünen Wiesen wächst knallgelb Wiesenbockskraut und stehen Schiessscheiben mit aufgemalten Panzern. Erst kommt eine Riedwiese, dann eine Mehrzweckschiessanlage, wir schauen einem Bussard beim Jagen zu, während Militärjeeps hinter uns durchrattern. Und unweit eines Weilers mit Plätscherbrunnen und Bauernhäusern stehen zwei Hausattrappen für Kampfübungen. Von dort her pfeift es nun, als ob eine 1.-August-Rakete gezündet worden wäre, dann knallt es gewaltig, die Schüsse vervielfachen sich und verhallen als Echo. Dann quaken die Frösche wieder, es summen die Bienen und singen die Vögel.

SalandStichproben mit Zahnstocher

Der erste Zahnstocher ist sehr lang, mit einem hübschen roten Bändchen umwickelt, und er steckt in einem Happen Grillkäse. Der nächste Zahnstocher ist ein ganz gewöhnlicher; mit ihm steckt man sich ein Stück «Landbueb würzig» in den Mund. Mit einem weiteren wird etwas Baumerfladen aufgespiesst - er ist herzförmig ausgestochen -, gefolgt von einem Bissen Berg-Brie, der träge am Zahnstocher hängt, und ein wenig Girenbader. Am Zürcher Oberländer Käsemarkt, der jeweils Anfang Mai in Saland stattfindet, kann man Stichproben, im eigentlichen Sinn des Wortes, der Käsesorten der Region nehmen. Es ist auch ein Volksfest: Bachtelstein-Werfen und Harassenstapeln, und in der nicht ganz authentisch wirkenden Alphütte singt ein authentisches Jodelchörli. An den Tischen wird über Kohlensäuregas gefachsimpelt und über Milchpreise gewettert. Und wir suchen einen Weg, um unauffällig knapp zwei Dutzend Zahnstocher zu entsorgen.

PfäffikonKunst in der Gefängniszelle

Beklemmend der Ort, beklemmend die Bilder. Das Eva-Wipf-Museum im zürcherischen Pfäffikon ist definitiv kein Wohlfühlort. Kann es gar nicht sein, befindet es sich doch im Zellentrakt des einstigen Bezirksgefängnisses. Keinem Menschen käme in den winzigen Zellen mit vergitterten Fenstern, die so hoch eingelassen sind, dass niemand hinausgucken kann, das Wort Kuscheljustiz in den Sinn. Doch die Kunstwerke der 1978 mit 41 Jahren in Brugg verstorbenen Eva Wipf sind wie für diese Räume geschaffen. Kein Wunder, war sie doch fast zeitlebens in sich selbst gefangen.

Ein Museum im Gefängnis, eine Wohnung im ehemaligen Gerichtssaal. Die Umnutzung des 1855 gebauten und 1979 aufgegebenen Bezirksgebäudes mitten im Ort sucht seinesgleichen: Taxi-Kurierdienst, Jugendberatung, Musikatelier, Chinesische Medizin, Zauberartikel. Und eben ein Museum mit Werken einer Künstlerin, die einen gefangen nehmen. Und nicht mehr loslassen.

BubikonWeiss ist bunt

Ganz in Weiss. Doch in welchem Weiss? Wir stehen im Brautmode-Geschäft Chez Janine in Bubikon vor drei Dutzend Brautkleidern und realisieren: Weiss kann ganz schön bunt sein. Eierschalen, Creme, Elfenbein. Rötlich schimmernd, bläulich, grünlich, gelblich. Im Moment sei Cappuccino-Weiss sehr beliebt, sagt uns die Beraterin. Auf vier Stockwerken hängen hier gegen 2000 Kleider für Braut und Bräutigam, Brautjungfern und Brauteltern. Es ist das grösste Braut- und Festmodehaus des ganzen Landes und begann vor 40 Jahren ganz klein: in der Einliegerwohnung des Ehepaars Blatter in Bubikon. Sie gaben ihm den Namen der kleinen Tochter Janine, der heutigen Geschäftsleiterin. Nebenan schlüpft eine junge Frau in ein Brautkleid mit Tüllärmelchen. Sie geht auf einem Laufsteg hin und her und wird dabei von drei Freundinnen kritisch begutachtet. Eine Angestellte zupft hier an einer Falte, dort an einer Spitze. Es ist eine wunderschöne Braut – ganz in Cappuccino.

RichterswilKunstvoll gelaubsägelt

Hier lohnt es sich, nicht zügig weiterzufahren, denn der Bahnhof Richterswil ist eigentlich schon an sich eine Reise wert. Auch wenn das manchen Ein­heimischen nicht so bewusst zu sein scheint. «Was fotografiert ihr da eigentlich?», fragt ein junger Mann, Typus Bahnhof-Rumhänger, flapsig. Dass das 1876 gebaute Stationsgebäude II. Classe mit seinem gelaubsägelten Fries 1992 den Brunel Award für den schönsten renovierten mittelgrossen Bahnhof Europas erhielt und unter kantonalem Denkmalschutz steht, ist ihm völlig neu. Und total egal. Auch dass der Himmel gegen Zürich immer schwärzer wird und sich schliesslich ein Wolkenbruch über uns entlädt, stört ihn nicht. Er drückt einfach die Zigarette aus und zieht sich in den hölzernen Wartesaal zurück. Auch dieser ist sehenswert und original erhalten. Auch das ist ihm egal. Als der Sturm abzieht, steht ein Regenbogen über dem See. Dieser stellt selbst das Schmuckstück von einem Bahnhof in den Schatten. Und nun staunt auch der junge Mann.

DickbuchEin unverhofftes Bijoux

Eigentlich waren wir nur neugierig auf die jüngste Ortschaft des Kantons. Und dann war da noch der lustige Name: Dickbuch. In einer dürren Mitteilung hat das Bundesamt für Landestopo­grafie per Anfang Jahr mitgeteilt: «Die Ortschaft Dickbuch wird neu geschaffen.» Eine Ortschaft ist noch keine eigene Gemeinde, erhält aber eine eigene Postleitzahl: 8354 Dickbuch, Gemeinde Elgg, vormals Hofstetten. Als wir da waren, in Dickbuch, hat uns aber etwas ganz anderes in den Bann gezogen: die Häuserfassaden. Kaum je haben wir so viele verschiedene, originelle und schöne Fassaden auf so kleinem Raum gesehen: Schindeln und Fachwerk, Natur- und Kunststein, Holz – dunkles wettergegerbtes Holz –, Lehm, Ziegel. Nichts ist herausgeputzt, aber alles gepflegt. Und der Stammtisch in der Linde, in der Fremde erstaunt, aber nicht unfreundlich mit «Was machen denn Sie da?» begrüsst werden, zeigt: Dickbuch ist nicht nur Fassade. Es lebt. Es lebe Dickbuch!

RikonEs wird wieder einmal Frühling

Das Wetter ist zum Trübsinnigwerden, doch kommt es gegen den Zauber dieser Szenerie nicht an. Neben dem grauen Gebäude des Werkhofs Schöntal bei Rikon stehen himmelblaue, grasgrüne und quittengelbe Zirkuswagen. Blumentöpfe und Klappstühle erinnern daran, dass es wieder einmal Frühling wird, und Gockel Gilbert kräht zur Unzeit, weil er seine Hühner aus den Augen verloren hat. Wir sind im Winterquartier des Circolino Pipistrello, jenes Mitspielzirkusses, der seit bald 40 Jahren Saison für Saison unter Beweis stellt, dass in jedem Menschen, ob Kind oder erwachsen, ein Artist oder eine Artistin steckt – er muss nur ganz fest daran glauben. In der Werkstatt entsteht aus einem ausrangierten Baustellencontainer ein neuer Zirkuswagen; im Proberaum aus der Fantasie in den Köpfen eine Tanznummer. Und Gockel Gilbert wird freudig gackernd von seinen Hühnern empfangen, die unter dem Bürowagen «Schärme» gefunden haben.

HumlikonAuf der Spur des Einhorns

Das kleine Dorf im Weinland erlangte 1963 traurige Berühmtheit. 43 Humlikerinnen und Humliker, ein Fünftel der Bewohner, kamen ums Leben, als bei Dürrenäsch eine Caravelle der Swissair abstürzte. Die Passagiere waren unterwegs nach Genf zu einem Informationsanlass über Schädlingsbekämpfung. Mehr als vierzig Kinder wurden auf einen Schlag Waisen. Humlikon scheint sich heute in nichts von anderen Bauerndörfern in der Region zu unterscheiden. Ausser, dass es hier von Einhörnern wimmelt. Eine Wetterfahne im Dorfzentrum zeigt ein Einhorn, das Restaurant daneben heisst Einhorn, auf dem Landistil-Bild am alten Schulhäuschen findet man ein Einhorn und auch auf den vom Wind zerzausten Fahnen. Denn das Einhorn ist seit dem Jahr 1930 das Wappentier Humlikons. Sein Horn, so heisst es, hat heilende Wirkung und kann Tote zum Leben erwecken. Die Opfer des Flugzeugabsturzes von Dürrenäsch leben auf alle Fälle in den Herzen der Bewohner weiter.

FeuerthalenAm Nordpol Zürichs

Die Südspitze Südamerikas heisst Feuerland, der Nordpol des Kantons Zürich Feuerthalen. Exakt bei den Koordinaten 47 Grad 41 Minuten 40 Sekunden Nord und 8 Grad 38 Minuten 32 Sekunden Ost befindet sich der nördlichste Punkt des Kantons. Und es regnet dort gerade in Strömen. Ein mit Blachen abgedecktes Boot wiegt sich in den Wellen des Rheins, zwei Schwäne gondeln vorbei, und eine Meerjungfrau grüsst von ennet der Sackgasse – gemalt an die Wand eines Mehrfamilienhauses. Ein Vogelhäuschen bietet Spatzen eine Zwischenverpflegung vor dem Grenzübergang, zwei ausgewasserte Kanus setzen Algen an.

Rechterhand donnern Eisenbahnen über eine spektakuläre Eisenbrücke, linkerhand führt eine Steinbrücke in den Nachbarkanton Schaffhausen. Und geradeaus öffnet sich ein grandioser Blick auf den Munot. Wir kommen nicht umhin, zuzugeben, dass der Südzipfel des Kantons Schaffhausen den Nordzipfel Zürichs optisch abtrocknet.

DielsdorfEin Buchlädeli überlebt

Es ist typischer Agglo-Groove, der vor dem Fenster des Busses vorbeizieht. Bis etwas irritiert: ein winziges Häuschen aus Backstein und Holz mit senkrechten Profilen, einer kleinen Laube und Blumenkistchen in den Fenstern. Darüber steht in gotischen Buchstaben «Buchhandlung». Aussteigen, nachschauen. Wo sind wir überhaupt? Die kleine Buchhandlung steht an der Geerenstrasse in Dielsdorf und war einst ein Waschhäuschen. Baujahr 1910, wie auf der Gemeinde zu erfahren war. Das Häuschen duckt sich vor der Glasfassade eines Geschäftshauses. In der Laube wächst in den warmen Monaten Lavendel, stehen ein gelber und ein violetter Klappstuhl und ein Velo. 1984 hat hier Roswita Maier eine Buchhandlung eingerichtet, seit 14 Jahren wird diese von Alexandra Vogel geführt. Wie hält sie sich über Wasser? Mit persönlicher Beratung, einem guten Bestellservice und viel Herzblut. So trotzt sie dem Buchlädeli-Sterben und dem Agglo-Groove.

GlattfeldenDas ehemalige Hollyglatt

Hier soll einst diese Traumfabrik gestanden haben? War das wirklich hier, wo Tausende darauf warteten, dass ihr Liebling aus dem Haus tritt, aus dem Big Brother House? Wo die Polizei den Medientross einweisen musste, die Fans um die besten Plätze rangelten? Rein gar nichts erinnert heute noch daran, dass hier, auf dem ehemaligen Spinnereiareal in Glattfelden, das grösste Fernsehstudio der Schweiz in Betrieb war und die ­Schweizer TV-Soap «Lüthi und Blanc» gedreht wurde. 2001 stellte TV3 hier auf freiem Feld einen Container auf, in dem sich eine Gruppe Menschen zum Zooaffen machten, indem sie sich von jedermann beim Leben zuschauen liessen. Heute steht hier Wohnung an und Wohnung über Wohnung. Es gibt schmale Wege, saubere Spielplätze. Das Haupthaus soll an die alte Spinnerei erinnern, ebenso der Fabrikschlot, aus dem ganz oben etwas Grün wächst. Nur die altertümlichen Strassenlaternen verströmen ein klein wenig Glamour aus dem ehemaligen «Hollyglatt».

WädenswilDie unbekannte Designerstadt

Wädenswil könnte sich als Designerstadt vermarkten, nur weiss das dort offenbar kaum jemand. Denn wir suchen den Schweizer Designklassiker vergebens, der von hier kommt: Nicht im Bistro am See, nicht im Stadthaus, in keinem Park finden wir den Landi-Stuhl, der ab 1939 jahrzehntelang oben an der Zugerstrasse in der Blattmann Metallwarenfabrik (Mewa) produziert worden ist. Die Shedhalle steht – noch. Sie dient als Warenlager und Einstellgarage für allerlei. Auch für Stühle. Doch sind die Stabellen, Polstersessel und Barhocker das Gegenstück zum Landi-Stuhl, der zu den meistverkauften Freilandstühlen des letzten Jahrhunderts gehört. Er war modern, leicht, wetterfest, stapelbar, industriell produzierbar. Die Mewa stellte 2001 ihren Betrieb ein, und die Shedhalle wird wohl bald verschwinden, hat doch die Stadt dem Eigentümer eine höhere Nutzung in Aussicht gestellt. Vielleicht liegt dann sogar eine Möblierung mit dem Landi-Stuhl drin.

KilchbergSie ruhen nicht nur in Frieden

Was für eine Familie! Die Manns geben zweifellos Stoff für einen grossen Roman ab, der am besten vom Meister selbst geschrieben worden wäre. Unten, an der Alten Landstrasse, steht das Haus, in dem die Manns gewohnt haben. Währschaft, aber nicht protzig. Tolle Seesicht. Und hier oben, auf dem Friedhof, liegen sie. Die Eltern Katia und Thomas Mann, der in der Familie der Zauberer genannt wurde. Auf dem Grabstein wurden von Bewunderern aus aller Welt Kiesel deponiert. Umrahmt sind die Eltern von vier ihrer sechs Kinder, der glamourösen Erika, dem unglücklichen Musiker Michael, Papas Liebling Elisabeth und «Mönle», Monika Mann, die familienintern als Dummerchen galt. Die Asche von Klaus Mann wurde in Cannes am Mittelmeer verstreut. Golo Mann liegt auch auf diesem Friedhof, ein unbehauener, allein in einer Reihe stehender Stein steht auf seinem Grab, das – nach seinem eigenen Wunsch – so weit wie möglich vom Grabstein seines Vaters entfernt liegt.

WinterthurDer Stern von Bethlehem geht auf

Der kleine Hirte ist vor seinem Auftritt ganz zappelig. Er schupst seinen Kameraden, der pufft zurück. Das Engelchen macht Hopserhüpfen. Rund sechzig Kinder und Jugendliche proben der Winterthurer Zwinglikirche Paul Burkhards «Zäller Wiehnacht». «Halt die Zeller Spiele am Leben», bat der Komponist des «Schwarzen Hechts» eine Freundin als er im Sterben lag. Das war 1977. Vierzig Jahre später verzeichnet diese Freundin gegen zwanzig Orte, an denen dieses Krippenspiel aufgeführt wird. Noch nie waren es so viele. Der kleine Hirte hat nun rote Ohren. Auf dem Juteumhang, den er über die Schultern geworfen hat, steht Cafe Brasil. Das Engelchen hat «Grätschüeli» übergestreift und das Jesuskind-Bäbi liegt etwas verloren auf der Kirchenbank. Dann stimmt die Musik «De Stern vo Bethlehem» an. Der kleine Hirte singt ganz andächtig, das Engelchen tanzt federleicht. Und das Jesuskind liegt in Marias Arm. Die «Zäller Wiehnacht» lebt.

ZürichStädtisch romantisch

Der Glühweinstand und die Christbäumchen wirken fremd in dieser Umgebung. Vorn die Lagerstrasse, seitlich die Kasernenstrasse, im Rücken die Europallee. Auf dem Asphalt leuchten Sterne, die von eiligen Füssen getreten werden. An der Pädagogischen Hochschule ist eine Vorlesung zu Ende gegangen, die Studierenden strömen aufs Tram und auf den Zug. Im Innenhof steht ein grosser Christbaum. Seine sanft schimmernden Lichter kämpfen gegen das aggressiv helle Licht der dahinter liegenden Fensterfront an. Hinter den hohen Fenstern sitzen Männer in weissen Hemden vor ihren Computern. Ein Hauswart schiebt einen Flipchart von einem Raum in den anderen. Nun steht einer der Männer im weissen Hemd auf, rückt den Bürostuhl zurecht, hängt die Laptop-Mappe über die Schultern. Wenig später tritt er geschäftig in den Hof – und bleibt stehen. Er schaut versonnen den Christbaum an, ein zwei Augenblicke, dann eilt er weiter.

SternenbergAuf Sternensuche

Wir sind auf Sternensuche in Sternenberg: Es gibt eine Sternenstrasse und einen behelfsmässigen «Sternen», der den ehrwürdigen Gasthof Sternen ersetzt, der im letzten Dezember niederbrannte. Es gibt einen Stern im Wappen und Sterne am Eingang und auf dem bunten Fenster in der Apsis der Dorfkirche. Und es gibt eine Sternwarte. Doch weihnachtlich glänzende Dekosterne finden wir kaum. Nicht an der Durchgangsstrasse, nicht in den Fenstern der Häuser. Dafür wachsen in Sternenberg die Bäume in den Himmel – und auf dem Dach.

Wie auf einer japanischen Tuschezeichnung ragt auf einer Anhöhe ein kahler Baum in den Winterhimmel. Und auf der Wetterseite des Dachs eines windschiefen Stalls wächst ein veritables Tannenwäldchen. In der Nacht jedoch, die hier noch richtig dunkel ist, finden wir sie, die Sterne. Sie sind zahllos. Und uns wird klar: Wo die Sterne nachts zu Hause sind, muss man keine aufhängen.

DietikonEin Innerschweizer Brauch in der Agglo

Durchs Jahr stehen sie dicht gedrängt in einem Estrichabteil des Kirchgemeindehaus St. Agatha in Dietikon. Am ersten Adventsonntag aber sind sie die Stars des feierlichen Chlauseinzugs, der nach Eindunkeln durch die Stadt zieht. Die etwa vierzig bis mannshohen Iffelen sind prächtige Laternen in Form von Bischofsmitren, die auf dem Kopf getragen werden. Die filigranen Motive erinnern an Kirchenfenster. Von der Tradition her gehören sie in die Innerschweiz und nicht in die Agglomeration Zürichs. In Dietikon sind die Iffelenträger jedoch seit fast dreissig Jahren Teil des Adventbrauchtums, zusammen mit Geisselklöpfern, Trychlern und den gravitätischen Tönen einer Chlausmusik. Nach dem Einzug entfernt der Iffelen-Meister die Wachsreste, bessert Risse im Drachenpapier aus und verstaut die Laternen wieder im Estrich – wo manchmal, wenn Licht in gewissem Winkel aus der Dachlucke einfällt, die Farben funkeln.

AttikonEine Menagerie aus Stein

Dieses Niemandsland an einer Wegkreuzung oberhalb des Bahnhofs Rickenbach-Attikon wird von Löwen bewacht. Von zwei rostfarbenen Löwen. Dann gibt es da noch Elefanten und Giraffen, Delfine, Bären, Schildkröten, Adler mit mächtigen Schwingen, alle zu Stein erstarrt. Und es gibt wunderschöne Wörter: Rosa fantasy, Juparana Colombo, Nero Assoluto, Lavender Blue – die Namen von Natursteinplatten. Und Sinnsprüche, zum Beispiel: «Die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken.» Der Briefkasten ist mit Moos überwachsen. Auf ihm steht: Nigg, Bildhauer. Das meint Steinmetzmeister Nigg senior, der hier 1979 sein Atelier einrichtete. Auch für den ­Junior, Lukas Nigg, ist dies in gewisser Weise ein Bild aus früherer Zeit, aus der Zeit seines Vaters, von dem der 33-Jährige vor zwei Jahren das Winterthurer Geschäft und das Atelier übernommen hat. Und die Liebe zum Stein und zu Sinnsprüchen.

WangenUnordnung in Reih und Glied

Ganz klar, die Weite ist hier keine Leere. In den riesigen, teilweise überdachten Feldern der Gärtnerei Fischer kommt das Gefühl von Einsamkeit höchstens ein klein wenig auf. Gerade so, dass es schön ist. Schön ist auch die leichte Unordnung, welche in die Aufreihung der leeren Blumentöpfe geraten ist. Schön ist das spriessende Grün mit den Spritzern von Violett, Weiss und Gelb einiger vergessener Stiefmütterchen. Laut ist der Militär­helikopter, der gleich nebenan auf dem Flugplatz Dübendorf landet, eigentümlich das Segelschiff, das hier aufgebockt ist. Sein Name wirkt geradezu übermütig in diesem Umfeld: Silvestra. Und wer die Plastikhüllen derart effektvoll wie einen Theatervorhang gerafft hat, muss ein überaus sorgsamer Mensch sein. Ihm möchte man gerne bei der Arbeit zuschauen. Dann ist hier noch der Wachhund: ein Berner Sennenhund. Glaube ich. Oder ein Border Collie? Er trottet heran, beschnüffelt uns kurz – und läuft aus dem Bild.

NeftenbachKanonenkugeln und Pilger

Richtig friedlich scheint es hier in Neftenbach. Die Muh-Bar neben der Kirche ist nur am ersten und letzten Donnerstag und Freitag des Monats ab 18 Uhr offen, der kunstvolle Blitzableiter auf dem Haus nebenan glänzt in der Sonne. Der Eindruck entsteht, dass es in diesem Dorf nie ein Donnerwetter gibt. Dann erblicken wir das: Oberhalb des Fensters in der Chormauer der Kirche steckt eine Kanonenkugel. Sie stammt aus der Zeit der Franzosenkriege – im Mai 1799 kam es hier zu einem Zusammenstoss zwischen Franzosen und Österreichern, bei dem das Dorf völlig zerstört wurde. Die heutigen Invasoren sind in anderer Mission unterwegs: Seit kurzem ist das Dorf Station des Schweizer Jakobswegs. Hie und da schauen Pilger vorbei, um sich beim Kirchenportal das Bild einer Jakobsmuschel in ihren Pilgerpass zu stempeln. Es ist eben doch richtig friedlich hier.

ZürichseeZehn Minuten Ferien

Wie seltsam unempfänglich Menschen für Schönheit werden können, wenn diese zur Gewohnheit wird. Da sitzen sie im Bauch der Zürichseefähre in ihren Wagen, tippen auf ihren Handys herum, rauchen eine Zigarette, dösen vor sich hin. Während draussen zehn Minuten lang ein Werbeprospekt für die Schweiz vorbeizieht. Nur wenige Passagiere, vorab Mütter mit Kindern, sind an Deck, ein Mann lehnt allein an der Reeling und schaut versonnen in die Ferne. Der See ist tiefblau, der Wind angenehm kühl, am Horizont leuchtet ein noch oder wieder schneebedecktes Alpenpanorama, vom Speer bis zum Glärnisch mit dem Vrenelisgärtli – und über der Halbinsel Au steigt der Rautispitz auf, dann der grosse Ruchen. Nun wechseln die Möwen, die kreischend um den Bug unserer Fähre geflogen sind, das Schiff. Sie ziehen mit der Schwan weiter, als diese uns kreuzt. Zurück nach Meilen. Schon legen wir in Horgen an. Die Autofahrer stecken ihre Handys ein, drücken die Zigaretten aus und starten die Motoren.

Winterthur«Komm, du Lauszapfen, sei friedlich»

Der erste Blick ist umwerfend, der zweite bleibt es. Wir haben ein windschiefes Holzhäuschen in einem mittelständischen Wohnquartier an der Breite in Winterthur betreten und stehen in einem hundert Meter langen schmalen Raum. Ein unwirkliches Gefühl, als ob man eine Haselnuss öffnet und das Innere einer Kokosnuss freigelegt hätte. So sieht es in der Seilerei Kislig aus. Sie steht seit 1878 an dieser Stelle, ist einer der ältesten Handwerksbetriebe der Stadt und eine der letzten noch produzierenden Seilerbahnen der Schweiz. Der Raum ist so lang, damit entsprechend lange Seile gedreht werden können. Mehr als hundert Jahre alte Maschinen, einige davon Marke Eigenbau, drehen und flechten und zöpfeln hier unter Aufsicht von Martin Benz und Lehrling Alex Seile nach alter Manier, zumeist als Einzelanfertigung. Und wenn sich eine Maschine einmal verheddert, springt Benz daher und sagt liebevoll: «Komm, du Lauszapfen, sei friedlich.»

RapperswilJedem Sein ein fröhlich Blühn

Geigentöne klingen durch das offene Fenster der Hintergasse, jemand übt einen luftigen Walzer. Und draussen wachsen, als wäre es Kulisse zum «Rosenkavalier», Rosenstöcke direkt aus dem Kopfsteinpflaster. Rosen sind im Rapperswiler Wappen seit 1192 verbürgt, doch ist das Prädikat Rosenstadt vor allem ein Beispiel für gelungenes Standortmarketing. 1958 propagierte der örtliche Verkehrsverein den etwas holprigen Slogan: «Mehr Rosen für die Rosenstadt, auf dass die Rosenstadt zur wirklichen Rosenstadt wird.» Die Bemühungen tragen Früchte: Zwischen Juni und Oktober blühen in der Stadt in öffentlichen und privaten Gärten rund 15 000 Rosen, und 1999 wurde ­Rapperswil auf einer internationalen Gartenmesse offiziell zum Mittelpunkt der Duftrosen erklärt. Fürs Poesie­album finden wir im Rosengarten auf dem Schlossberg den passenden Spruch: «Menschenvolk wir künden Dir, Werden, Weilen und Vergehn, jedem Sein ein fröhlich Blühn, jedem Tod ein Auferstehn.»

Fehraltorf«Buebeträumli» im Kempttal

Die Grossen fliegen ganz oben und überziehen den blauen Himmel kreuz und quer mit Kondensstreifen. Die Kleinen aber sind es, weswegen die Harley-Davidson-Fahrer und die Väter mit ihren Kindern, die Polizisten und Wandergruppen hier einkehren. Ein Bier, ein Wurstsalat garniert und dazu Flugzeuge schauen. Der Flugplatz Speck am Rande von Fehraltorf wird seit 1956 von der Flugsportgruppe Zürcher Oberland betrieben. Start- und Landebahn sind Graspisten – 600 mal 18 Meter Gras, und im Hangar stehen und hängen rund zwei Dutzend kleine Flieger, Cessnas und Pipers und Oldtimer. Ein Hobbypilot macht draussen gerade eine zweiplätzige Tecnam startklar. Er will über Mittag schnell einen Gletscher sehen. Der Flugplatz Speck ist ein Ort, an dem auch Frauen zugeben müssen, dass sie zuweilen «Buebeträumli» hegen, und sich die Kritik an den negativen Seiten der Fliegerei für kurze Zeit einfach in Luft auflöst.

UrdorfBlau und bunt in Grau

Urdorf ist im Radio immer wieder eine Meldung wert: Stau auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und Urdorf Nord. Doch es gibt ein Urdorf dazwischen. Dort wachsen Lilien und Dahlien in überschwänglicher Farbigkeit. Die Blumenfelder zum Selberpflücken gehören zu den grössten im Kanton. In der Ferne sehen wir einen grünen Hügel und ein unspezifisches Wohnquartier. Auf der anderen Seite herrscht Grau vor: graue Agglo, Einkaufszentrum, Verkehrskreisel. Doch unweit davon wirds wieder farbig, Königsblau. Und die Agglo hat eine Stippvisite in der Weltgeschichte. Beim Bahnhof Urdorf mischt seit mehr als hundert Jahren die Firma Sax Farben. Einer ihrer Stammkunden war Winston Churchill. Der britische Premier liess sich dort ein spezielles Blau mischen, das niemand so hinkriegte wie der Willy Sax aus Urdorf. Und wo ist denn die Autobahn? Mitten im Grünen und nirgends zu sehen, ein stetes Rauschen – wie Blätter im Herbstwind.

MettmenstettenMeeresrauschen im Säuliamt

Hier geht alles drunter und drüber: Skispringen im Sommer, Meeresrauschen im Säuliamt, Luftsprünge ins Wasser. Dass am Rande von Mettmenstetten eine der weltbesten Schanzenanlagen für Freestyle-Skispringer entstanden ist, hat mit einem Olympiasieger zu tun, mit Sonny Schönbächler, der 1994 in Lillehammer Gold gewann, in der Gegend wohnt, und 1996 diese Anlage realisiserte. Andreas Isoz verteilte als Bub Flyer für das Projekt. Dafür durfte er später selbst springen, nahm an Weltmeisterschaften und einmal, wie sein Held Sonny, an Olympischen Spielen teil. Heute ist er Geschäftsführer von Jumpin, auf der Profis aus der ganzen Welt ernsthaft üben und Laien aus Spass runterrutschen. Er selbst springt spasseshalber wie ein Profi. Er schultert die Skier, stampft die Rampe hoch, begibt sich auf die Schanze. Ein Kollege setzt die Bubblemaschine in Betrieb, damit der Aufprall weniger hart ist. Das Wasser schäumt auf. Hoch hinaus, kopfüber, einige Schrauben und platsch.

MeilenAuf dem neuen Dorfplatz

Der Brunnen mit den drei ungleich grossen Marmorkugeln passt perfekt auf den Dorfplatz in Meilen. Doch weshalb heisst er Fischli-Brunnen? Da sind weit und breit keine Fischli. Nur ein kleines Mädchen, das sein Röckchen über die Knöchel hochhebt und die Füsse im Wasser des Brunnens kühlt. Nur ein Knirps, der sein Dreiradvelo fallen lässt und sie anspritzt. Es ist überhaupt ein gelungener Dorfplatz mit dem grauen Gneis-Boden, der grosszügigen Freitreppe, dem eigentümlichen Gemisch an Baustilen: Gegen den Bahnhof zeigt das Gemeindehaus ein historisierendes monumentales Gesicht, gegen den Platz wirkt es wie eine Spiegelung davon in die Gegenwart. Und das Café ist flockig gebaut. Doch weshalb heisst der Brunnen Fischli-Brunnen? Weil sein Schöpfer der Bildhauer Hans Fischli (1909 bis 1989) war, Mitinitiant und Erbauer des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen, Direktor der Kunstgewerbeschule Zürich und Vater von Peter Fischli des Künstlerduos Fischli/Weiss.

DietikonDie Alp am Stadtrand

Eine kleine Alp am Rand der Stadt: Milchkannen im Vordergrund, Hochhäuser dahinter. Auf der Hofkäserei im Basi bei Dietikon zeigt sich, wie nah sich Stadt und Land im Limmattal sind. Auch dass sich die beiden gut ergänzen können: Die kooperative Käserei hätte wohl ohne die Städter, die sich fair und biologisch produzierte Lebensmittel etwas kosten lassen, einen schweren Stand. Die zwei Dutzend Basi-Kühe hören auf ihre Namen, sind behornt und leben in einem Laufstall. Gerade verarbeitet eine Käserin deren Milch. Es dampft, riecht nach Molke. Immer wieder schaut sie auf das Thermometer, während sie die Milch rührt, und schüttet kesselweise Wasser nach. Sie erzählt von Käsebruch, Sirte und Lab. Der Käse und die anderen Milchprodukte werden für die Genossenschafter an verschiedenen Orten zum Abholen deponiert. Nirgends steht Emmi drauf.

TiefenbrunnenFrühsommer im Seefeld

Unter der Hochstrasse im Zürcher Quartier Seefeld, hinter dem Kieswerk im Tiefenbrunnen, herrscht Ferienstimmung. Ein Vater wassert zusammen mit seinem Sohn das Segelboot ein, Primarschüler haben sich auf dem Steg zum Fischen eingefunden: «Ich han äine», jauchzt der eine, eine kleine Schwale zappelt am Haken. Er macht sie los und wirft sie zurück ins Wasser. Zwei Hunde räkeln sich in der Sonne – gibt es Streuner hier am Rande der Stadt? Und auf einer Plattform hoch über dem Wasser sitzend, spüren zwei Teenager den Frühling. Nun kommen zwei Kolosse anmarschiert: Taucher in Trockenanzügen, die Flaschen auf dem Rücken, die Flossen unter den Armen. Sie steigen schwerfällig die Treppe hinunter, ziehen Flossen und Taucherbrillen über, kontrollieren die Instrumente und tauchen ab. Jetzt scheinbar schwerelos. Grüsst die Schwalen!

(Tages-Anzeiger)



Doris Fanconi

Fotografin

@tagesanzeiger

Helene Arnet

Redaktorin Zürich

@tagesanzeiger Postkarte Was wir auch noch erzählen möchten



Wir sind an einer Gemeindeversammlung, an der die Wogen hochgehen, oder porträtieren einen Bauern, der sich gegen die zu tiefen Milchpreise wehrt. Wir treffen einen Gemeindepräsidenten, um von ihm vorgeführt zu bekommen, weshalb seine Gemeinde unbedingt eine Umfahrungsstrasse braucht. All diese Geschichten können Sie danach auf Tagesanzeiger.ch/Newsnet lesen.



Andere Geschichten jedoch bleiben auf der Strecke. Nicht zwingend, weil sie weniger interessant oder relevant sind. Doch sind sie nicht tagesaktuell, manchmal sogar uralt, und im Dorf kennt sie jedes Kind. Sie regen niemanden auf, polarisieren nicht, es gibt dazu keine politischen Vorstösse. Sie sind einfach da, vielleicht hübsch oder witzig, unterhaltend, exemplarisch, für Aussenstehende überraschend.



Grüsse an Zürich aus Zürich



Diese Geschichten möchten wir künftig in einer losen Serie erzählen. In Bild und Schrift. Wir werden Ihnen Postkarten aus dem Kanton schreiben, bunte Ansichtskarten mit kurzem Text. Dabei schlüpfen wir in die Rolle des Touristen, der mit neugierigen Augen durch die Gegend geht und darüber berichtet, was ihn erfreut, verblüfft, berührt hat. Wir sind die Touristen in der Fremde, welche darüber staunen, wie anders es anderswo ist. Oder eben wie genau gleich. Wir werden uns dabei nicht auf die gängigen Ansichtskartenmotive beschränken – nicht immer strahlt die Sonne und lächelt der See. Auf unseren Karten gibt es auch schlechtes Wetter, und Sehenswürdigkeiten offenbaren sich vielleicht erst auf den zweiten Blick. (net) Paid Post Ja zum Abnehmen und Nein zu Cellulite Starten Sie mit Ihrer Wunschfigur in den Sommer – jetzt profitieren Sie von bis zu 50 Prozent Rabatt.

Weiterbildung Banken umwerben Frauen Weltweit steigt das Privatvermögen von Frauen. Banken zeigen, wie dieses gewinnbringend anzulegen ist.