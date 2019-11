Hier fährt man dieses Wochenende schon Ski

Ski fahren? Hoch-Ybrig! So sahen es die alten Stadtväter Zürichs für ihr Volk vor und halfen kräftig mit, hinter Einsiedeln ein Skigebiet zu installieren. Hoch-Ybrig, denken denn auch Herr und Frau Zürcher als Erstes, wenn es Richtung Skisaison geht.

Allerdings muss man sie enttäuschen, die Hoch-Ybrig-Fans. Aber es gibt Alternativen für Eingefleischte. Das ist die aktuelle Situation in den Skigebieten aus Zürcher Sicht:

Hoch-Ybrig

Schnee liegt zwar schon, es ist ein Gemisch aus Natur- und Kunstschnee. Das genügt aber nicht, um eine Skipiste zu präparieren. Für dieses Wochenende reicht es also nicht. Das Eröffnungsdatum ist noch unklar. Hier kann man sich ein Bild der Lage machen. Ein kleiner Trost: Wendel's Kapelle geht auf, die Bar an der Talstation.

Flumserberg

In der Destination Nummer 2 der Skifans aus Zürich liegt kein Schnee. An einen Saisonstart ist noch nicht zu denken.

Pizol

Oberhalb von Bad Ragaz liegt noch zu wenig Schnee. Eventuell fahren die Bahnen ab dem 30. November . Saisoneröffnung für den Skisport ist der 7. Dezember von Wangs aus. Die Gondelbahn, die Sesselbahnen Furt–Pizolhütte und der Übungslift Furt machen den Anfang. Der tägliche Betrieb mit allen Anlagen ist ab dem 14. Dezember geplant.

Flims/Laax

Hier – endlich – ist Saisoneröffnung am kommenden Samstag, vorläufig als Wochenendbetrieb auf dem Crap Sogn Gion ab Laax. Vom 30. November an herrscht ab Laax täglicher Betrieb, ab Mitte Dezember auch von Flims aus.

Chäserrugg

Die Churfirsten sind noch zu wenig beschneit, es sieht für dieses Wochenende daher schlecht aus. Der Entscheid, wann der Wochenendbetrieb startet, fällt jeweils am Donnerstagnachmittag. Das Gipfelrestaurant von Herzog & de Meuron ist aber schon offen.

Braunwald

Es braucht noch etwas Geduld für den Ausflug ins Glarnerland. Saisonstart ist am 14. Dezember .

Lenzerheide

Da hats schon Schnee. Und wenn die Verhältnisse es erlauben, startet die Saison am 30. November.

Arosa

Hier sind am Samstag und Sonntag vier Pisten am Hörnli offen. Für Fussgänger fährt die Luftseilbahn in die 1. und 2. Sektion des Weisshorns, aber nur an den Wochenenden.

Engelberg

In der Zentralschweiz sind die Gletscherpisten auf dem Titlis offen. Beim Klein Titlis kann man 15 von 82 Kilometer Piste befahren, 6 von 28 Liften sind in Betrieb.

Davos/Klosters

Die Parsennbahnen ob Davos eröffneten bereits letztes Wochenende, derzeit läuft ein reduzierter Betrieb. Morgen Freitag gehts los am Jakobshorn (bis am Sonntag), und am Samstag gehen auch die Parsennbahnen ab Klosters auf (ebenfalls bis Sonntag). Am Sonntag könnte man das Davoser Ski-Weekend mit dem Besuch des Hockey-Alpenderbys HC Davos - Ambri-Piotta ( 15.45 Uhr ) abrunden.

Fazit: Wer an diesem Wochenende Ski fahren will, muss eine längere Anfahrtszeit einrechnen. Die nächste Destination von der Region Zürich aus ist Laax. Auch in Davos, Arosa und am Titlis gibt es Möglichkeiten. Ebenfalls in Betrieb sind Pisten in der Region Adelboden, im Oberwallis ( Saas Fee, Zermatt/Matterhorn), im Engadin ( St. Moritz , Samnaun) und in den Waadtländer Alpen ( Glacier 3000) .