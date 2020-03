«Ich glaube, wir Kleinen gehen dabei unter»

Das gegroundete Car-Unternehmen

«Wir erhalten nur noch Absagen»: Das Familienunternehmen Hesscar hat hohe Einbussen wegen des Coronavirus. Foto: Sabina Bobst

Für Car-Unternehmer kommt Corona einem Grounding gleich. Geschäfts- und Seniorenanlässe brechen weg, Reisen in den Süden sind tabu.

Bei Hesscar in Embrach sind acht von neun Reisecars vor der Garage parkiert. Bei den meisten ist die Nummer abgeschraubt. «So können wir wenigstens bei der Versicherung sparen», sagt Katharina Hess, die Frau von Mitinhaber Hanspeter Hess. Im Büro zu sitzen, sei im Moment deprimierend. «Wir erhalten nur noch Absagen.» Zum 20-Jahr-Jubiläum eines Chauffeurs wäre man im April nach Kroatien gefahren. «Wir mussten die Reise abblasen, die Nähe zu Italien ist zu riskant.»

Auf dem Schreibtisch hat Katharina Hess ein Bündel Papiere, den Antrag auf Kurzarbeit. «Wir mussten zuerst googeln und uns schlaumachen, wie man so etwas macht.» 13 Angestellte hat die Firma, die meisten sind heute zu Hause. Bloss Chauffeur Roberto Di Muro, der einstige Mittelfeldregisseur des FC Zürich, putzt sich in einem Car den Frust von der Seele. «So habe ich wenigstens etwas zu tun.»

Der Car-Chauffeur und frühere FCZ-Fussballer Roberto Di Muro beim Putzen statt Fahren. Foto: Sabina Bobst

«Unser Geld steckt in den Bussen», sagt Katharina Hess, «Reserven haben wir nicht viele.» Ein grosser Reisecar kostet rund eine halbe Million Franken. Die Familienmitglieder Hess – Kurt, dessen Bruder Hanspeter mit Ehefrau Katharina sowie Sohn Carlo – beziehen keinen Lohn mehr, damit sie die Angestellten halten können. Das habe es in der 64-jährigen Geschichte des Unternehmens noch nie gegeben. Bereits hat Kurt mit Leasingfirmen Kontakt aufgenommen, um Raten aufzuschieben.

Die Situation ist verzwickt. «Für Hotels müssen wir acht Wochen im Voraus eine Anzahlung leisten, Gruppenreisen verrechnen wir jedoch erst im Nachhinein», sagt Katharina Hess. Und Einzelkunden erhalten von ihrer Versicherung nichts, wenn Reisen in ein Land ohne Reisewarnung abgesagt werden. «Wir haben langjährige Kunden und langjährige Beziehungen zu Hotels», sagt Katharina Hess, «wir möchten beide behalten.»

April und Mai wären die Monate für Tagesausflüge von Altersheimen und Seniorengruppen. «Auch hier nur Absagen», sagt die Geschäftsfrau. Treue Partner sind zudem Banken und Versicherungen, um Kunden mit dem Car ab Flughafen nach Davos oder an andere Tagungsorte zu fahren. «In diesem Bereich herrscht ebenso tote Hose.»

Erich Schlatter ist Präsident des Carreiseverbands Zürich und Umgebung. «Die Buchungen für Reisen in den Süden sind im freien Fall, ein richtiger Dominoeffekt», sagt er. Bereits würden auch die Ziele Deutschland und Österreich unter der Verunsicherung leiden. Nur die Buchungen in den Hohen Norden seien noch nicht gross tangiert. Gemäss Erich Schlatter führt der Verband nun Gespräche mit dem Bund zum Thema Überrückungskredite und Aufschub von Zahlungen wie die Verkehrssteuer.

Ausnahmezustand in der Traditionsbäckerei

Angela Berner in den Backstuben der Traditionskonditorei. Foto: Boris Müller

Fritz Emil Berner gründete seine Konditorei am Hottingerplatz 1904. Seither hat sie alle Finanzkrisen, zwei Weltkriege, Ebola- und Vogelgrippe-Panik überlebt. «So etwas Einschneidendes wie jetzt gab es noch nie», sagt Angela Berner, die Grossnichte des Gründers. Sorgenvoll blickt sie durch die Fenster des kleinen Geschäfts nach draussen, während neben ihr eine Angestellte mit der Desinfektionsflasche unterwegs ist.

Die angespannte Situation trifft das Familienunternehmen mit den rund ein Dutzend Mitarbeitern hart. Der Verkauf an der Theke ging in der vergangenen Woche um 20 Prozent zurück. «Wir merken das mittags, zur belebtesten Zeit», sagt Berner, «wenn die Leute von draussen einen vollen Laden sehen, gehen sie lieber weiter.» Die Konditorei hat noch ein zweites Standbein: die Belieferung von Veranstaltungen. Dieses Standbein krachte innerhalb einer Woche in sich zusammen. Ein existenzieller Teil der Einnahmen kommt von Massenbestellungen grosser Banken, Anwaltskanzleien und Hochschulen: vor allem Sandwichs oder Desserts für Apéros.

«Das ist alles abgesagt. Alles», sagt Angela Berner seufzend. In Zahlen gefasst, ist das ein Umsatzeinbruch von 80 Prozent. «Und es wird jeden Tag schlimmer», fährt sie fort, «ich hoffe, dass es nicht wie in Italien endet.» Würden die Schulen schliessen, dann wäre die Situation kaum mehr stemmbar. Aktuell könnte der Betrieb noch einige Monate überleben, sagt Berner: «Wir haben zwar immer versucht, Geld zurückzulegen, aber für kleine Firmen ist es so schon schwierig zu überleben.» Am Donnerstag stand zum ersten Mal das Thema Kurzarbeit zur Diskussion. Viele Angestellte leben vom Stundenlohn, einige studieren noch.

Angela Berner selbst arbeitet nebenbei als Yogalehrerin. Dort wird sie pro Stunde bezahlt. Sagen zu viele Teilnehmer ab, geht sie leer aus. Auf staatliche Finanzhilfe vertraut Angela weder als Lehrerin noch als Konditorin. «Schön wärs», sagt sie. «Aber ich glaube, wir Kleinen gehen dabei unter.» Viel mehr kann sie nicht tun als desinfizieren und hoffen. Niemand wisse, wie es weitergehen soll: «Ich habe keine Ahnung. Und das ist es auch, was mich so müde macht. Die Ungewissheit, diese ständige Ungewissheit.»

Noch kann die Bühnenbauerin vom Ersparten zehren

Seit es im Hallenstadion keine Events mehr gibt, sucht Helen Iten nach Alternativen. Foto: Sabina Bobst

Das Jahr hatte für Helen Iten gut begonnen. Sehr gut sogar. Eine Musical-Tour Mitte März, zwei ganze Wochen am Stück, danach einzelne Aufträge im Hallenstadion. «Das wäre ein komfortables Polster gewesen», sagt sie am Telefon. Darauf hätte sich aufbauen lassen. Doch dann kam der 28. Februar und die Meldung: Keine Konzerte mehr mit mehr als 1000 Personen. Für sie hiess das: Alles, was in ihrer Hauptarbeitsstätte hätte über die Bühne gehen sollen, bricht weg. «Und jetzt?», fragte sich Iten, als sie den ersten Schock verdaut hatte.

Seit 2017 arbeitet die 33-Jährige als Stagehand. Sie baut also für die grossen Künstler in den grossen Zürcher Hallen die Bühnen auf. Sattelschlepper ausladen, Bühnengerüst, Licht und Boxen installieren. «Es ist anstrengend, aber es ist Rock ’n’ Roll; ich liebe den Job.» Dies, obwohl die Tage von Stagehands lang sind, mehr als zehn Stunden dauern. Und sie sind schlecht bezahlt. Irgendwo zwischen 200 und 250 Franken gibt es pro Einsatz. Abgerechnet wird pauschal. Für sie sei das genug, sagt Iten. Solange sie ihre Katzen füttern und die Rechnungen bezahlen könne, sei sie zufrieden. In einem guten Monat mache sie mehr als 20 Einsätze. Je nach Auftragslage.

Der Haken an der Sache: Weil kein Stagehand einen fixen Arbeitsvertrag besitzt, trägt jede und jeder das Risiko – etwa bei krankheitsbedingten Ausfällen. Was für Iten einst ein Haken war, den es irgendwann zu beseitigen galt, ist seit Ende Februar zum existenziellen Problem geworden. «Die Unsicherheit unter meinen Kollegen ist riesig», sagt sie. Alle seien auf der Suche nach Ausweichmöglichkeiten. Sie selber hat kürzlich mehrere Anfragen gestartet. «Wir wissen noch nicht, ob wir als Freelancer nun Kurzarbeit beanspruchen können oder grad zum Sozialamt sollen», sagt sie.

Weil sie noch Erspartes hat und ein 20-Prozent-Pensum in einem anderen Bereich, sieht sich Iten in einer guten Ausgangslage. Sie müsse noch keine Schulden machen, um Miete und Rechnungen zu bezahlen. Aber die Frage bleibt: Wie lange geht das gut? Das und anderes bespricht Iten derzeit zusammen mit der Gruppe Veranstaltungsschaffende United. «Der Kampf, bessere Arbeitsbedingungen für uns zu erlangen, hat bereits begonnen», sagt sie.