Ihren Ruhm versteht keiner, der über fünfundzwanzig ist

Als Nathalie Céline im März 2013 ihr erstes Video unter diesem Namen ins Netz stellte, war sie 14 Jahre alt. Nichts deutete darauf hin, dass sie dereinst als «Tabubrecherin» geehrt werden könnte bei der ersten Schweizer Ausgabe der Tubecon, einer Zusammenkunft von Social-Media-Stars und ihren Fans, die heute im Zürcher Hallenstadion stattfindet.

Mit Frisiertipps zum Erfolg: Nathalie Céline, ebenfalls nominiert als «Tabubrecherin».

Im Video spielte ein etwas schüchtern wirkendes Mädchen mit schönen langen Haaren Modeschau in einem verschneiten Garten irgendwo im Thurgau. Ihre nächsten Beiträge drehten sich um Schmink- und Stylingtipps. Ältere Semester haben Mühe zu verstehen, wie man mit so etwas Erfolg haben kann, aber die Fakten sprechen für sich: Ihr beliebtestes Video haben bis heute fast 1,4 Millionen Menschen gesehen – es geht um «5-Minuten-Frisuren».

Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala folgt ein Beitrag, der ebenso bezeichnend ist für die schöne neue Welt, in der sich Nathalie bewegt: «Ich wollte mich umbringen!», heisst er. Es geht um böswillige Kommentare zu ihrer Figur, Selbstzweifel und Abgründe. Der Teenager war zu einem Youtube-Star geworden, zumindest für Schweizer Verhältnisse. Aber während sich Stars früherer Zeiten durch maximale Distanz auszeichneten, fern wie Sterne am Himmel, gilt heute das Gegenteil. Youtube-Stars sind zum Greifen nah und stets auf Empfang – das ist ihr Kapital und ihr Kreuz.

Und plötzlich war Funkstille

Die Zuschauer interessierten sich inzwischen auch brennend für das Leben von Nathalie, und sie gab bereitwillig Persönliches preis. Nur ihren Nachnamen hat sie nie verraten. Dafür äusserte sie sich über Themen wie Mobbing oder ihren gewalttätigen Freund. Solche Videos waren zum Teil erfolgreicher als jene über Schminke und Haarpflege. Zweimal pro Woche gab es Nachschub. Und dann war plötzlich Funkstille. Später erklärte Nathalie, inzwischen 19 Jahre alt und perfekt frisiert wie immer, was passiert war. Sie habe eine depressive Phase gehabt und eine Pause gebraucht. Trotzdem sei sie heute wieder an diesem Punkt. Denn obwohl über 100'000 Leute ihren Kanal abonniert haben, sehen sich seit ihrem Time-out nur noch ein paar Tausend ihre neusten Beiträge an – das sei extrem demotivierend. «Damals wurde ich vom Algorithmus rausgehauen aus dem Game», sagt sie.

Der Algorithmus: Das ist jene streng geheime Formel, nach der soziale Netzwerke wie Youtube entscheiden, welche Inhalte sie ins Rampenlicht stellen und welche in der Versenkung verschwinden. Eine der Bedingungen für den Erfolg, die Algorithmusforscher ausgemacht haben, ist ein klarer Fokus auf ein Thema. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Beiträge für spezifische Zielgruppen interessant sind und oft angeschaut werden. Oder anders gesagt: dass sich damit Geld machen lässt.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn die Schweizer Ausgabe der Tubecon Nathalie Céline jetzt für einen Preis als mutige Tabubrecherin nominiert: eine junge Frau, die zurzeit gegen die Zumutungen des Mediums und das Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit kämpft. Denn im Kern geht es bei Tubecon um Business.

Grösse der Szene unterschätzt

Die skandinavischen Erfinder des Anlasses preisen diesen bei Firmen als ideale Plattform an, auf der man Kontakte mit einflussreichen Social-Media-Stars knüpfen könne – und über diese auch an ihre jungen Anhänger gelangt. Für viele Businesspartner sei der Anlass ein Augenöffner gewesen, um die Möglichkeiten des sich schnell wandelnden Jugendmedienmarkts zu verstehen.

Laut einer Studie des deutschen Digitalverbands Bitkom nennen 36 Prozent aller Kinder und Jugendlichen heute als Lieblingsstar eine Youtube-Grösse. Weil diese aufgrund der Nähe zum Publikum als glaubwürdig und authentisch gelten, sind sie hervorragende Werbeträger: Gemäss einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts IMWF hat die Hälfte aller Teenager innert eines Jahres ein Produkt gekauft, das von einem solchen «Influencer» empfohlen wurde. Nach Ansicht von mehreren lokalen Social-Media-Stars, die heute im Hallenstadion für einen Preis nominiert sind, unterschätzt die Generation ihrer Eltern die Grösse der Szene und ihre Relevanz für die Jugendlichen weiterhin.

Rund 2 Franken pro 1000 Zuschauern

Das könnte daran liegen, dass sie auf die Inhalte fixiert sind statt auf die Technik. «Warum schaue ich mir das an? Was ist spannend daran?» Das sind laut dem 17-jährigen Gian Maria Finger aus dem Kanton St. Gallen, der für einen Kurzfilm nominiert ist, die grössten Fragen der Älteren. Da gibt es viel Humoristisches, Gamevideos, Lifestyletipps, Seelenstriptease. Mal pointiert, mal weniger, mal erfrischend, mal voll jugendlichem Pathos – alles in allem nicht besser oder schlechter als in den Schülerzeitungen früherer Zeiten.

Film zum Thema Cybermobbing: Gian Maria Finger aus St. Gallen.

Aber es geht nicht um den Inhalt. Der entscheidende Unterschied, der aus solchen Erzeugnissen einen Markt macht, sind die Verbreitungskosten, die im Zeitalter der Digitalisierung gegen null tendieren. Betrug die Auflage eines Artikels früher bestenfalls ein paar Hundert Stück, ist das potenzielle Publikum heute unbegrenzt.

Fingers Kurzfilm, ein mit Freunden gedrehtes Cybermobbing-Drama, fand bisher eine Viertelmillion Zuschauer. Im Gegensatz zu internationalen Topstars verdiene er mit den von Youtube zugeschalteten Werbefilmen trotzdem nichts, wie er sagt. Zu den Verdienstmöglichkeiten bei Youtube gibt es nur Schätzungen: Demnach können die Urheber mit etwa 2 Franken pro 1000 Zuschauern rechnen. Das wären bei einer Million gerade mal 2000 Franken.

Werbung für ein Taschengeld

Lukrativer ist da die direkte Zusammenarbeit mit Unternehmen, die ihre Produkte an junge Käufer bringen wollen. Den Film von Finger hat ein Chipshersteller als Sponsor unterstützt. Er habe schon mit einigen Firmen kooperiert, sagt der 17-Jährige, der wie andere eine E-Mail-Adresse für Geschäftsanfragen auf seinem Kanal hat. So habe er sich ein «gutes Taschengeld» verdient.

Ähnlich tönt es bei der 19-jährigen Iris Reeves aus Biel, an der Tubecon wie Nathalie Céline in der Kategorie «Tabubrecherin» nominiert. 85'000 Leute haben der Frohnatur schon dabei zugesehen, wie sie ihren Freunden zum Scherz am Telefon vorgaukelt, sie sei schwanger. Sie betont aber, dass sie nur für Dinge werben möchte, «die auch zu mir und meiner Persönlichkeit passen».

Telefonscherze mit dem Freund: Iris Reeves aus Biel, nominiert als «Tabubrecherin».

Für jene Schweizer Social-Media-Grössen, die im Hallenstadion als Preisanwärter im Mittelpunkt stehen, bleibt ihre Leidenschaft vorderhand ein Hobby. Ein aufwendiges, denn um das Publikum bei der Stange zu halten, muss man konstant auf Sendung bleiben. Der 22-jährige Winterthurer Informatiker mit dem Pseudonym «Greeney», der Gamevideos macht, schätzt: «Der Aufwand bewegt sich irgendwo zwischen 30 und 45 Stunden pro Woche – und das neben einem 100-Prozent-Job, wohlgemerkt.»

Gamevideos: Informatiker «Greeney» aus Winterthur. Fotos: Youtube

Freitag, 29.12.2017, 14 Uhr, Hallenstadion, Zürich (Tages-Anzeiger)