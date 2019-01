Im Notfall gilt: Barriere durchbrechen

Gleich zweimal ist im Zürcher Oberland in den vergangenen Tagen ein Auto zwischen zwei Bahnschranken eingeklemmt und dann vom Zug gerammt worden. In beiden Fällen haben die Betroffenen und spontane Helfer verzweifelt versucht, den Wagen zu befreien – aber nicht so, wie es die Polizei in solchen Fällen empfiehlt.

Ein Sprecher der Kantonspolizei sagt: Im äussersten Notfall, wenn das Fahrzeug zwischen den beiden geschlossenen Schranken steht, solle man die Barriere durchfahren. Das sollte einfacher sein, als es klingt, denn die Schranken verfügen über eine Sollbruchstelle.

Stattdessen versuchte der Lenker mit einer Helferin im ersten Fall, der sich zwischen Wetzikon und Aathal ereignete, die Barriere von Hand zu heben. Das gelang nicht. Kurz danach erfasste ein Zug den Wagen und schob ihn rund 300 Meter vor sich her.

Im zweiten Fall, der sich am gestrigen Mittwoch auf einem Bahnübergang in Uster zutrug, versuchten die Beteiligten, den Wagen seitwärts so nah an die Barriere heranzufahren, dass der Zug daran vorbeikommt. Auch das funktionierte nicht. Es ist ein Glücksfall, dass der Mann nicht schwer verletzt wurde, der sich am Steuer befand, als der Zug den Wagen rammte.

Nicht fahren, wenn sich Barriere bewegt

Die Polizei weist im Zusammenhang mit solchen Fällen darauf hin, dass das rote Blinklicht am Bahnübergang wie ein Rotlicht zu beachten ist. Das heisst: Sobald es aufleuchtet oder sich die Schranke senkt, darf man nicht mehr weiterfahren. Wer es trotzdem tut, wird mit 250 Franken gebüsst – und das ist unter Umständen noch das geringste Problem, wie die beiden Vorfälle im Zürcher Oberland zeigen. (hub)