Im Passagierflugzeug ist sie die Chefin

Annina Annaheim trägt vier Goldstreifen auf Uniformjacke und -bluse. Die 44-Jährige ist Mutter und nimmt als eine von wenigen Frauen auf dem linken Cockpitsitz eines Passagierflugzeuges der Swiss Platz. Seit April 2017 ist sie nämlich Captain auf dem Kurzstrecken-Airbus und damit die Chefin auf einem Flug. Neben ihr gibt es derzeit 22 weitere Frauen, die diese Kapitänsfunktion haben. Die Swiss beschäftigt rund 1300 Piloten, davon sind etwa fünf Prozent weiblich und von ihnen ein Drittel Kapitäninnen.

Annaheim ist im Knonauer Amt aufgewachsen. Vor neun Jahren zog sie mit ihrem Mann Markus ins Illnau-Effretiker Bisikon. Sie sitzt am Esstisch ihres Einfamilienhauses, ihre siebenjährige Tochter spielt am Boden mit der Elektroeisenbahn. Der Vater, der im städtischen Parlament sitzt, ist nicht da. Eine eher seltene Situation. Denn normalerweise kümmert er sich um Haushalt und Kinder. Als die beiden sich entschlossen, eine Familie zu gründen, stand für die damals 33-Jährige fest, dass sie ihre Liebe zur Fliegerei nicht aufgeben würde.

Also stellten sie die klassische Rollenverteilung auf den Kopf. Sie einigten sich darauf, dass sie fliegen und er sich hauptberuflich um Haushalt und Kinder kümmern würde. Sie brieft vor dem Flug die Crew und checkt das Flugzeug, er hängt zu Hause die Wäsche auf und geht einkaufen. In den letzten Jahren hat er sich zudem eine Praxis für Kinesiologie aufgebaut. In diesem Bereich ist er in der Minderheit. Es gibt mehr Kinesiologinnen.

Nicht zu oft auswärts übernachten

«Die Aufgabenteilung zwischen mir und meinem Mann funktioniert gut», sagt Annina Annaheim. Sie müssten sich zwar mehr absprechen, «aber es lohnt sich». Die Gesamtzufriedenheit sei grösser, ist sie überzeugt. Für ihren Mann ist die Fliegerei ausserdem nichts Unbekanntes, er ist Segelfluglehrer. «Und hat viel Verständnis für meinen Beruf.»

Die Mutter achtet darauf, dass sie nicht mehr als etwa dreimal pro Monat auswärts übernachten muss. Da sie Destinationen in Europa anfliegt, lässt sich das so planen. Und wenn sie an ihren Freitagen zu Hause ist, nimmt sie sich Zeit für die Familie. «Wir unternehmen viel, gehen wandern oder velofahren», erzählt sie. Im Sommer sind sie mit dem Fahrrad durchs Wallis gefahren und haben im Zelt übernachtet.

Ihr neunjähriger Sohn habe einmal gesagt, sie, die Mutter, sei wichtiger, weil sie mehr verdiene, erzählt die Bisikerin. Da sei sie ein wenig böse geworden und habe geantwortet: «Wir sind beide gleich wichtig, denn wir engagieren uns beide für die Familie.»

Dass Annaheim Pilotin werden würde, stand nicht von Anfang an fest. Im Gegenteil. «Als Kind habe ich Geschichten geschrieben, das Lernen von Sprachen fiel mir leicht.» Sie wurde Übersetzerin. Doch noch während der ­Ausbildung an der Dolmetscherschule Zürich merkte sie: «Ich habe den Job verfehlt.»

Technische Vorgänge wie etwa bei Kernbohrungen in Grönland faszinierten sie mehr als das Jonglieren mit Formulierungen. Trotzdem beendete sie die Schule und arbeitete zwei Jahre auf dem Beruf. Dann aber wollte sie etwas anderes machen, nur was? Ihr damaliger Freund brachte sie darauf, es als Linienpilotin zu versuchen.

In Kapuzenpulli und Jeans fühlt sie sich wohler

Früher machten künftige Piloten in der Regel erst beim Militär Karriere, bevor sie zur Swissair wechselten. Sie aber verzichtete auf den Militärdienst. Damals hätte sie nur Transportflugzeuge und Helikopter, nicht aber Kampfjets fliegen dürfen. «Das wollte ich nicht, ich fand das ungerecht», sagt sie.

Also bewarb sie sich bei der Swissair, kurze Zeit später blieben alle Flugzeuge am Boden: Es war das Grounding. Die Ausbildung an der Flugschule durfte sie trotzdem machen, die Kosten von rund 115'000 Franken musste sie aber damals selbst tragen. Danach wusste sie: «Ich hatte meinen Traumjob gefunden.»

Seit 2007 fliegt sie bei der Swiss, davor arbeitete sie zweieinhalb Jahre lang bei Air Berlin, da sie in der Schweiz nach dem Grounding nicht sofort eine Stelle fand. Als sich das erste Kind ankündigte, flog sie bis zur 24. Woche weiter. «Bis dahin ist es erlaubt, wenn man dies möchte», sagt sie. Der Bauch wurde grösser, ebenso die Hosengrösse. Denn speziell angefertigte Uniformumstandskleidung gibt es nicht. «Am Schluss sah ich aus wie ein Clown.» Die letzten zwei Monate vor der Geburt durfte sie in einem Büro am Boden arbeiten.

Annaheim zieht ihre Uniformjacke an. Auf dem dunklen Blazer kommen die vier Goldstreifen auf den Ärmeln so richtig zur Geltung. Sobald die Fotos aber im Kasten sind, zieht sie sich um. In Kapuzenpulli und Jeans fühlt sie sich zu Hause wohler. (Landbote)