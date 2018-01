In Zürich verbreitet, in Baden verpönt: Der Blitzkasten

Der Kanton Aargau bleibt weiterhin frei von fest installierten Radaranlagen zur Erfassung von Rotlicht- und Temposündern. Der Regierungsrat hat am Freitag eine Beschwerde der Stadt Baden abgewiesen, die an der Kreuzung Gstühl beim «Badener Tagblatt» den ersten Aargauer Blechpolizisten aufstellen wollte. Sowohl das Badener Parlament als auch der Stadtrat hatten den Kasten befürwortet, weil gemäss eigenen Messungen die Rotlichter pro Stunde elfmal missachtet würden. Der Kasten hätte laut Stadtrat pro Jahr 450’000 Franken netto eingebracht – ein ganzes Steuerprozent.

Die bürgerlichen Parteien hatten den Blitzer im Kantonsparlament mit 83 gegen 42 Stimmen erfolgreich bekämpft. Der Stadt Baden gehe es mit dem Blitzkasten vor allem ums Geld und nicht um die Sicherheit. Nur vier Blechschäden hats auf der Kreuzung in den letzten vier Jahren gegeben. Gemäss Polizeistatistik ist nur einer auf einen Rotlichtverstoss zurückzuführen. Die Kreuzung gelte somit nicht als Unfallschwerpunkt.

Rotlichtsünden relativiert

Der Regierungsrat relativiert auch die gemessenen elf Rotlichtübertretungen pro Stunde. Über 90 Prozent der angeblichen Rotlichtsünder seien «weniger als zwei Sekunden» nach Umschalten von Orange auf Rot über die Kreuzung gefahren. Damit seien sie «noch nicht im direkten Konflikt mit kollidierenden Verkehrsströmen» gestanden. Eine 250-Franken-Busse gibt es aber bereits nach einer halben Sekunde Rotlichtzeit.

Mit seinem Entscheid von letzter Woche hat der Aargauer Regierungsrat den Radarplänen der Bäderstadt wohl endgültig den Riegel geschoben. Weil es sich beim Knoten um eine Kantonsstrasse handelt, gehören auch die Lichtsignalanlagen dem Kanton. Ohne Bewilligung aus Aarau kann Baden die Schnittstelle zur Erfassung von Rotlichtsündern nicht anzapfen. Und der Aargau bleibt eine radarfreie Insel unter den Nachbarkantonen.

Lieber ein besseres Verhältnis zur Polizei

Die Begründung der Aargauer Regierung tönt für Zürcher Ohren – allein in der Stadt Zürich gibt es 88 Blitzkasten – besonders interessant: Eine Verbesserung der Verkehrssicherheit durch stationäre Überwachungsanlagen sei «nicht ausgewiesen». Mobile Anlagen und selektive Kontrollen an wechselnden Standorten würden als wirksamste Methode zur Disziplinierung gelten. Fest installierte Blitzer dagegen würden nur im Bereich des Standorts eine Wirkung erzielen, und dieser sei bei Autofahrern erst noch schnell bekannt. Ein weiteres Argument, das der Aargauer Regierungsrat schon vor einem Jahr vorbrachte, wäre in Zürich undenkbar: Radarfallen erweckten bei der Bevölkerung den Eindruck einer «fiskalpolitischen Motivation» und «belasten damit das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei».

Gemäss «Badener Tagblatt» überlegt sich der Stadtrat einen Weiterzug des regierungsrätlichen Entscheids ans Verwaltungsgericht. Darauf hofft auch der VCS Aargau, der vor Bundesgericht schon mehrmals Recht erhalten habe, als er verkehrspolitische Entscheide des Kantons angefochten habe. (Tages-Anzeiger)