Jacqueline Fehrs Provokationen

Es war ein sehr gutes Resultat, das Sozialdemokratin Jacqueline Fehr bei den Regierungsratswahlen im letzten Frühling machte. Sämtliche bürgerlichen Konkurrentinnen liess sie hinter sich und belegte hinter dem Parteikollegen Mario Fehr den zweiten Platz. Kaum jemand hätte der Winterthurerin diesen zweiten Platz zugetraut, zu links steht sie politisch. Ihre Gegner hatten gar auf ihre Abwahl gehofft. Doch Jacqueline Fehr hatte, nach den vier Chaosjahren unter Martin Graf, die Justizdirektion wieder richtig in den Griff bekommen, hatte sich als Innenministerin auch bei den bürgerlichen Gemeindebehörden viel Respekt verschafft mit solider Arbeit. Das zahlte sich bei den Wahlen aus.

Doch nun blättert der Lack. In den vergangenen Wochen hat Fehr politische Feinde, aber auch Freunde mehrfach vor den Kopf gestossen. Im Kantonsrat gehen derzeit erzürnte Vorstösse gegen die Justizdirektorin ein. Grund sind angeblich umstrittene Stellenbesetzungen. So arbeitet seit kurzem SP-Kantonsrätin und Fussballerin Sarah Akanji, eine enge politische Freundin Fehrs, im Gemeindeamt. Und nun ist auch noch bekannt geworden, dass Ex-Juso-Präsident und GSoA-Sekretär Lewin Lempert im Stab von Jacqueline Fehr Unterschlupf gefunden hat. Die SVP schäumt und warnt in der NZZ vor einem «Politbüro» in der Justizdirektion. Von linker «Vetternwirtschaft» ist die Rede.

Wer politisiert wie ich, weckt Widerstand. Jacqueline Fehr

In der Kritik steht Jacqueline Fehr auch wegen eines Facebook-Eintrags. Am 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung postete sie den Ausschnitt einer News-Site, die untereinander das Bild des Nazi-Konzentrationslagers und das Foto des Flüchtlingslagers auf Lesbos zeigte. Dazu fragte Fehr: «Kann das Zufall sein?» Mit diesem Vergleich erntete sie einen Sturm der Empörung. Fehr versuchte, sich zu erklären, und am Ende entschuldigte Sie sich «bei allen, die sich durch meinen Post negativ berührt fühlten».

Mitte Woche ist überdies ein seltsames Protestmail öffentlich geworden, das Fehr an den Stadtrat von Winterthur geschrieben hat. Am 25. November war ihr Velo am Winterthurer Bahnhof entfernt worden, weil es die Regierungsrätin an einem verbotenen Ort abgestellt hatte. Dies brachte Fehr dermassen in Rage, dass sie sich in einem geharnischten Mail direkt bei den Stadträtinnen Christa Meier (SP) und Barbara Günthard-Maier (FDP) beschwerte. Obwohl sie sich nach einiger Bedenkzeit auch in diesem Fall entschuldigte, wird sie von ihren politischen Gegnern kritisiert. SVP-Präsident Benjamin Fischer spricht von Machtmissbrauch. Fehr meinte gestern dazu: «Ich habe zwei emotionale Mails geschrieben. Von Machtmissbrauch kann keine Rede sein.»

Sind die Vorwürfe gerechtfertigt, oder ist es nur politisches Getöse? Dabei interessiert hauptsächlich die Anstellung von Akanji und Lempert. Im Personalgesetz heisst es: «Offene Stellen sind in der Regel öffentlich auszuschreiben.» In beiden Fällen hat Fehr dies nicht getan. Allerdings ist sowohl die 40-Prozent-Stelle von Lempert wie auch die 50-Prozent-Stelle von Akanji befristet, wie Sprecher Benjamin Tommer sagt. Lemperts Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter läuft im Januar 2021 aus, jene von Akanji bereits im August 2020. Für solche Teilzeitanstellungen in niederen Chargen werden keine aufwendigen Bewerbungsprozesse durchgeführt. Zudem wurde Lempert laut Angaben aus Fehrs Direktion selber auf die Stelle aufmerksam und ist nicht angefragt worden.

Üblich ist auch, dass Regierungsräte ihre engsten Mitarbeiter, zu denen sie ein Vertrauensverhältnis haben sollten, selber wählen und die Stellen in der Regel nicht ausschreiben. Sowohl Lempert wie auch Akanji sind für ihre Aufgaben qualifiziert. Lempert ist Religionswissenschaftler und arbeitet am Dossier Religionsgemeinschaften, Akanji ist als administrative Assistentin tätig. Auch wenn es eher unüblich ist, dass Regierungsräte enge Parteifreunde für solch untergeordnete Jobs berücksichtigen – rechtlich ist an den Anstellungen nichts auszusetzen.

Mit ihrem Holocaust-Post und dem Mail an den Winterthurer Stadtrat hat Jacqueline Fehr nicht nur ihre politischen Gegner irritiert. Die Äusserungen reihen sich ein in viele ähnliche, die Fehr in der Vergangenheit zwar stets Publizität, aber auch Kritik einbrachten. So prangerte sie die Ämtervergabe im Regierungsrat an, und die Goldküste bezeichnete sie als wenig innovative Region. Auch die schlechte Schneeräumung in Winterthur hat sie schon öffentlich kritisiert.

Jacqueline Fehr reagiert gelassen auf die Angriffe und betont, gute Lösungen seien selten ohne politische Konflikte zustande gekommen: «Wer politisiert wie ich, weckt Widerstand.»

Fehr ist zwar im Frühling 2019 glanzvoll als Regierungsrätin bestätigt worden. Doch zuvor war sie öfters wegen ihrer Unberechenbarkeit – ihre Freunde reden von Mut – gescheitert. So verpasste sie im Jahr 2000 die Wahl zur Zürcher Parteipräsidentin, weil sie zuvor Ursula Koch, die nationale Parteipräsidentin, zum Rücktritt gedrängt hatte. Später scheiterte sie als Favoritin in einer Wahl ums Fraktionspräsidium im Nationalrat, und bei ihrer Kandidatur für den Bundesrat musste sie Simonetta Sommaruga den Vortritt lassen.