Jugendliche verprügeln Frau in Embrach – Täter ermittelt

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagabend in Embrach ZH eine couragierte Frau spitalreif geschlagen. Die 38-Jährige wollte die Jungen und Mädchen davon abhalten, einen Lebensmittelautomaten zu beschädigen.

Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die mutmasslichen Täter am Sonntag ermittelt werden. Es handelt sich dabei um zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchung, die durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und der Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich geführt werden.

Die Jugendlichen hatten am Samstag um 21.30 Uhr am Bahnhof Embrach einen Lebensmittelautomaten mit Fusstritten traktiert, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Daraufhin habe die Frau die Gruppe angesprochen. Diese liessen in der Folge zwar vom Automaten ab, fingen aber an, die Frau zu beschimpfen und sie mit Fäusten und Füssen zu schlagen. Die 38-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Die Jugendlichen flüchteten danach in einem Zug in Richtung Bülach ZH. (hvw/sda)