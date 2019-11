Junger Afghane ist nicht mehr in Ausschaffungshaft

Flüchtlingshilfe kritisiert die Politik des Bundes

Seit März ist es wieder möglich, abgewiesene Asylsuchende nach Afghanistan auszuschaffen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) kann damit nach fast zweijähriger Blockade wieder polizeilich begleitete Rückführungen durchführen. Davon hat es mehrfach Gebrauch gemacht. Im Kanton Zürich gab es im laufenden Jahr bis anhin 52 Wegweisungsentscheide gegen afghanische Asylsuchende. Zwei davon wurden in ihre Heimat zurückgeführt. Schweizweit waren es insgesamt vier Rückführungen.



Die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisiert das SEM scharf. «Die Sicherheitslage verschlechtert sich im ganzen Land weiter», schreibt sie auf der Website. «Die Praxis ist angesichts der Realität vor Ort unhaltbar.» Wie ein Sprecher mitteilt, empfindet das SEM Rückweisungen als zumutbar, sofern Ausgewiesene dort ein soziales Netzwerk haben sowie jung und gesund sind. Die Reisehinweise des Aussendepartements richteten sich an Schweizer Staatsbürger und seien nicht vergleichbar mit «den individuellen und intensiven Abklärungen», die vor einem Wegweisungsentscheid vorgenommen würden.



Die Schweiz ist eines der effizientesten Länder bei Ausschaffungen. Während in der EU rund jede dritte Ausschaffung erfolgreich war, ist es in der Schweiz mehr als jede zweite. Die Zahl der hängigen Wegweisungen hat sich in den letzten Jahren deutlich verringert. Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) will die Asylpraxis weiter verschärfen. In ihrem Auftrag präsentierte das SEM im September Massnahmen. Wirkung zeigen könnten laut SEM die neuen Visa-Regeln, die im Februar in Kraft treten. Die Schweiz und die EU werden künftig Staaten bestrafen, die bei Rückschaffungen unkooperativ sind, indem sie Visa-Anträge verzögert beantworten oder höhere Gebühren verlangen.