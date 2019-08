Kanton droht dem Geburtshaus Zürcher Oberland mit der Schliessung

Das Geburtshaus Zürcher Oberland läuft gut. Letztes Jahr sind dort 310 Kinder zur Welt gekommen, so viele wie noch nie. Doch 2018 ereignete sich auch ein tragischer Fall: Bei einer Entbindung traten Komplikationen auf, das Kind starb nach der Verlegung ins Spital. Die Frage stellt sich, ob im Geburtshaus Fehler passiert sind. Die Staatsanwaltschaft will wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung ermitteln. Dazu braucht sie allerdings eine Ermächtigung durch das Obergericht; dieses hat noch nicht entschieden.

Auch die Gesundheitsdirektion (GD) hat das Geburtshaus in Bäretswil im Visier. Das geht aus einem Beschluss des Regierungsrates zur Anpassung der Spitallisten hervor, der gestern veröffentlicht wurde: Das Geburtshaus Zürcher Oberland erhält nur noch einen bis Ende 2020 befristeten Leistungsauftrag des Kantons, weil es seinen Auftrag «seit längerer Zeit bewusst verletzt» habe, wie es in dem Beschluss heisst. Es bestünden «klare Hinweise auf erhebliche organisatorische und strukturelle Mängel, aufgrund deren die Behandlungsqualität gegenwärtig infrage gestellt ist». Ohne Leistungsauftrag kann ein Spital nicht über die Grundversicherung abrechnen. Das zweite Geburtshaus im Kanton, das Delphys in Zürich, hat weiterhin einen unbefristeten Auftrag.

«Die Gesundheitsdirektion hat das Geburtshaus vorverurteilt»Anwältin des Geburtshauses Oberland

2018 hatte das Spital Wetzikon der Gesundheitsdirektion gemeldet, es gebe Probleme bei der Zusammenarbeit mit dem Geburtshaus in Bäretswil. Die GD liess darauf 20 Fälle überprüfen, bei denen es zu einer Verlegung von Mutter und/oder Kind in ein Akutspital kam – in der Regel ist das Wetzikon. Die Gutachterinnen, eine Gynäkologin und eine Hebamme, stellten laut Regierungsrat nicht nur eine «Reihe von Unzulänglichkeiten» bei der Betreuung der werdenden Mütter fest, sondern bemängelten insbesondere die ungenügende Zusammenarbeit des Geburtshauses mit dem Spital.

Dieses werde zu spät über nötige Verlegungen informiert, und das Geburtshaus nehme zu spät oder gar keine Rücksprache mit dem Spital, um den richtigen Zeitpunkt einer Verlegung zu bestimmen. Das wäre jedoch wichtig, um die Mutter und/oder das Kind «medizinisch korrekt und ohne Herbeiführung einer unter Umständen qualitätsmindernden Notsituation weiter zu behandeln», schreibt der Regierungsrat. Im Klartext: Er wirft dem Geburtshaus riskantes Verhalten vor.

«Nicht haltbar»

Die GD eröffnete vergangenen Juni ein Aufsichtsverfahren, nachdem sich das Geburtshaus uneinsichtig gezeigt hatte. Sie verpflichtete dieses mit einer Verfügung, die Kooperation mit dem Spital Wetzikon zu verbessern. Das Geburtshaus hat diese Verfügung juristisch angefochten, als nächste Instanz muss der Regierungsrat darüber entscheiden. Und ebendieser droht der Einrichtung jetzt mit der Schliessung, indem er ihr auf der aktualisierten Spitalliste nur noch einen befristeten Leistungsauftrag erteilt. Das Geburtshaus bekomme eine letzte Chance, sagt Gesundheitsdirektorin Natalie ­Rickli. «Falls keine nachhaltige Verbesserung der Kooperation und der Kommunikation mit dem Verlegungsspital eintritt, wird ihm der Leistungsauftrag ab 2021 entzogen.»

Die kritisierte Institution weist die Vorwürfe zurück. «Die Gesundheitsdirektion hat das Geburtshaus vorverurteilt», sagt dessen Anwältin und kritisiert ihrerseits die Behörde: «Die Abklärungen der GD sind rechtlich und medizinisch nicht haltbar.»