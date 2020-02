Kauft einer der reichsten Inder das Zürcher Luxushotel Atlantis?

Kabir Mulchandani schafft es regelmässig auf zahlreiche Hitlisten: als einer der 50 reichsten Inder oder der 50 einflussreichsten Immobilienentwickler der Vereinigten Arabischen Emirate. Er stand auch schon auf der Liste der 100 bestaussehenden Inder, das ist allerdings schon einige Jahre her.

Der heute 47-Jährige ist vor allem für sein Hotel Five Palm Jumeirah bekannt, das an bester Lage auf der künstlich angelegten Palmeninsel in Dubai steht. Er hatte den Gebäudekomplex mit 477 Zimmern und 221 Residenzen 2016 für über eine Milliarde Franken fertiggebaut.

Das Hotel Five Palm Jumeirah steht auf einer von zwei künstlich angelegten palmenförmigen Inseln in Dubai. Foto: PD

Zürcher Firma gegründet

In Europa ist er weniger bekannt. Von der Öffentlichkeit bisher kaum bemerkt, hat er Ende Januar in Zürich die Firma 5 Atlantis AG gegründet und im Handelsregister eintragen lassen. Der Zweck: «Erwerb, die Verwaltung, der Betrieb sowie die Bewirtschaftung von Hotels». Das legt den Verdacht nahe, dass Mulchandani das Zürcher Fünfsternhotel Atlantis kaufen möchte. Die «Bilanz» machte vergangenen August bekannt, die Königsfamilie von Katar wolle das Zürcher Luxushotel mit der «grössten Suite der Welt» (2000 Quadratmeter) für 160 Millionen Franken verkaufen.

Das Fünfsternhotel Atlantis am Fuss des Uetlibergs soll bald verkauft werden. Foto: Atlantis by Giardino

Seit August 2019 war Mulchandanis Privatjet sechsmal für mehrere Tage in Zürich. Das letzte Mal aus Zürich abgeflogen ist der Hotel-Tycoon am 27. Januar, wenige Stunden nachdem er die 5 Atlantis AG gegründet hatte. Gestützt wird der Verdacht auf einen Kauf des Hotels Atlantis von einem namhaften Zürcher Hotelier, der sagt: «In der Szene heisst es, ein Käufer sei inzwischen gefunden worden.»

Offiziell bestätigen will den Verkauf allerdings niemand. Der Chef der Giardino-Gruppe, die das Atlantis führt, sagt, er sei über den Stand der Verhandlungen nicht informiert. Die Maklerfirma CBRE, die mit dem Verkauf des Hotels betraut ist, liess gestern mehrere Anfragen unbeantwortet. Die Direktorin der Zürcher Vistra-Niederlassung, eines globalen Immobiliendienstleisters, gibt sich am Telefon verschwiegen. Sie hat zusammen mit dem indischen Tycoon die 5 Atlantis AG mitgegründet. Und auch Mulchandanis Firma Five Holdings mit Sitz in Dubai reagiert nicht auf eine schriftliche Anfrage.

Mit 25 ganz oben

Selbst wenn Kabir Mulchandani in Zürich nicht das Atlantis kauft, dürfte er in der Schweiz noch für Schlagzeilen sorgen – wie er das bisher überall tat, wo er aktiv war. Bereits 1998 besuchte das Magazin «The Economist» den damals 25-Jährigen in seiner Heimatstadt und betitelte ihn als «Mumbais Vermarkter». Seine Erfolgsgeschichte: 1993 war er in der Ausbildung an der Stanford-Universität in den USA, als seine Eltern ihn vor die Wahl stellten: Entweder er finanziert sich die Ausbildung künftig selbst, oder er kommt zurück nach Indien und hilft ihnen bei ihrer Elektronikfirma, die in argen Schwierigkeiten war.

Mulchandani kam zurück, überzeugte japanische Lieferanten, ihre TV-Geräte in Indien zu verkaufen, und fünf Jahre später führte er das Familienunternehmen mit einem jährlichen Umsatz von über 200 Millionen Franken. Doch dann zerstritt er sich mit Lieferanten, und das Unternehmen ging pleite.

Mit 37 im Gefängnis

Nach diesem Rückschlag zog sich Mulchandani aus Indien zurück, liess sich in Dubai nieder und stieg ins Immobiliengeschäft ein. Zusammen mit dem Araber Suhail al-Zarooni (heute bekannt für seine Sammlung von über 20'000 Modellautos, die ihm zwei Guinness-Weltrekorde einbrachte) versprach er zahlreichen Investoren grosse Gewinne in kurzer Zeit.

Zur Untersuchungshaft sagt Mulchandani: «Es war die beste Erfahrung meines Lebens.»

Doch als der Immobilienboom in Dubai Ende der 2000er-Jahre verpuffte, konnte Mulchandani weder Renditen aus- noch den Investoren ihr Anfangskapital zurückzahlen. Eine Gruppe von Investoren zeigte Mulchandani wegen Betrugs an, worauf der indische Star für 140 Tage in Untersuchungshaft sass. Er kam erst gegen eine Kaution von über 100 Millionen Franken frei, um so viel Geld soll er die Investoren betrogen haben. Der Fall sorgte in zahlreichen Zeitungen auf der ganzen Welt für Schlagzeilen.

2010 sprach ihn die Justiz in Dubai von allen Vorwürfen frei. Rückblickend sagte Mulchandani der Zeitung «The Economic Times»: «Ich wusste nicht, dass es körperlich so schmerzhaft ist, die eigene Freiheit zu verlieren.» Er teilte sich über vier Monate lang mit acht weiteren Insassen eine Zelle. Dennoch sagte er danach: «Es war die beste Erfahrung meines Lebens.»

«Comeback-König»

In wenigen Jahren schaffte es Mulchandani von der Gefängniszelle zum «Comeback-König von Dubai», wie ihn die Lokalpresse 2013 nannte. Er hatte auf der Palmeninsel in Dubai Land gekauft und an bester Lage ein Hotel errichtet. Nach einem Streit mit einer US-amerikanischen Firma, die er mit dem Bau des Hotels beauftragt hatte, übernahm er das Luxusresort selbst und benannte sein Unternehmen in Five Holdings um.

Von der Terrasse des Five Palm Jumeirah aus blickt man auf die Skyline der Stadt. Das Hotel gehört gemäss Forbes zu den besten in Dubai. Foto: PD

Die 5 findet sich nun auch in der soeben gegründeten Aktiengesellschaft in Zürich wieder.