Kieferbruch im Asylzentrum

Am Mittwoch, dem 22. Januar, wird der Asylsuchende Behzad G.* mit einem gebrochenen Kiefer ins Universitätsspital Zürich eingeliefert, die Ärzte operieren ihn noch am selben Tag. Fünf Tage vorher: Drei Sicherheitsmänner sollen dem 31-jährigen Kurden bei einem Streit im Bundesasylzentrum in Embrach den Kiefer gebrochen haben. So erzählt es G. dem linksautonomen «Ajour-Magazin», das zuerst über den Fall berichtete.

Was war passiert? Der 31-Jährige kam am Freitagabend, dem 17. Januar, später als erlaubt ins Zentrum zurück, er hatte getrunken. Die Securitas-Mitarbeiter verboten ihm, zurück in sein Zimmer zu gehen – er solle im Notschlafzimmer übernachten. G. fühlte sich schikaniert und warf drei Steine auf die Glasscheiben beim Empfang. Die Securitas brachten ihn daraufhin zu Boden. Dabei hätten sie ihm mit ihren Stiefeln gegen den Kopf und den Rumpf getreten, erzählt G. dem «Ajour-Magazin».

Der 31-Jährige wird am selben Abend verhaftet und verbringt drei Nächte in Polizeihaft im Kasernenareal. Zurück in Embrach untersucht ihn ein Pfleger und schickt ihn ins Spital. Kurz darauf soll es laut «Ajour-Magazin» erneut zu einem Vorfall gekommen sein: Einer der Securitas habe einen Bewohner angegriffen. G. habe er gedroht, ihm auch den Kiefer auf der anderen Seite zu zerschlagen. Der 31-Jährige hat Strafanzeige gegen den Securitas eingereicht.

Daniel Bach, Kommunikationschef des Staatssekretariats für Migration (SEM), widerspricht im «Zürcher Unterländer» der Darstellung des Magazins: «Aus unserer Sicht haben sich die Dinge definitiv anders zugetragen.» Der besagte Securitas-Mitarbeiter arbeite derzeit nicht mehr im Zentrum. Da diesbezüglich mehrere Strafanzeigen eingereicht wurden, könne er aber nicht weiter Stellung nehmen.

Unklar ist, wann genau sich G. die Verletzung zugezogen hat. Vor einer Inhaftierung wird in der Regel ein Arzt beigezogen, der die Haftfähigkeit sicherstellt. Laut Kapo-Sprecher Florian Frei hat der zuständige Arzt bei G. keinen Kieferbruch festgestellt. Auch zwei weitere Konsultationen seien negativ ausgefallen. «Sonst wäre der Mann ins Spital gebracht worden», zitiert der ZU den Polizeisprecher.

Schwere Vorwürfe

Im 2017 eröffneten Asylzentrum in Embrach leben aktuell einige Dutzend Personen, die Mehrheit wartet auf ihre Ausschaffung. Bewohner werden im Zentrum bei jedem Eintritt einer Leibesvisitation unterzogen und müssen sich an ein striktes Regime halten. Die WOZ berichtete bereits vergangenes Jahr über schwierige Zustände in Embrach. Mehrere Asylsuchende äusserten sich gegenüber der Zeitung: Die Umgebung sei «menschenfeindlich», Privatsphäre inexistent und die Behandlung durch die Sicherheitskräfte oft willkürlich und erniedrigend. Dem Zürcher Solinetz, das sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt, wurde nach kritischen Äusserungen der Zugang verwehrt.

Auch im Zentrum auf dem Duttweiler-Areal gab es Probleme: Kurz nachdem im November 2019 der Betrieb aufgenommen worden war, kritisierten Bewohner das rigide Regime heftig. «Es ist wie im Gefängnis hier», sagte einer. Andere beschwerten sich über das Sicherheitspersonal, das nach 22 Uhr in die Zimmer stürme, um die Nachtruhe durchzusetzen. Sozialvorsteher Raphael Golta sagte damals, der Zustand im Bundesasylzentrum müsse so schnell wie möglich verbessert werden.

* Name der Redaktion bekannt