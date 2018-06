Kinder übernehmen Stefaninis Imperium

Die Erleichterung steht Bettina Stefanini ins Gesicht geschrieben, als sie gestern Abend anlässlich einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz vor die Medien tritt: «Die Sonne scheint, die Fussball-Nati hat 1:1 gespielt – und wir sind bald im Stiftungsrat!»

Erleichtert ist sie, weil das Ende des langjährigen Rechtsstreits um die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) ihres Vaters Bruno Stefanini nun absehbar ist. Bei dem Rechtsstreit ging es darum, wer die Kontrolle über die bedeutende und wertvolle Stiftung erhält.

Urteil schafft Klarheit

Mit dem am Samstag durch den «Landboten» bekannt gewordenen Urteil des Bundesgerichts herrscht nun Klarheit. Die höchste Schweizer Instanz hat gewissermassen das letzte Wort gesprochen in einem Streit, der 2013 seinen Anfang nahm. Es geht dabei um Macht und um viel Geld. Im Zentrum steht das Immobilienimperium, das Bruno Stefanini aufgebaut hat. Gemäss Angaben der Terresta AG, die das Imperium verwaltet, geht es um mehrere Tausend Wohnungen in insgesamt 280 Gebäuden. Der Gewinn, den die AG erzielt, fliesst zu einem grossen Teil in die Stiftung.

Wer die Macht über die SKKG hat, bestimmt auch über die Terresta AG. Beide Gremien sind eng miteinander verbunden. Eine wichtige Rolle spielt dabei Dora Bösiger, Stefaninis ehemalige Sekretärin. Sie war stets seine engste Vertraute. Er stellte ihr 2007 eine Generalvollmacht aus, damit sie seine Geschäfte regelt, wenn er dazu nicht mehr fähig sei.

Stefaninis Gesundheitszustand begann sich 2013 zu verschlechtern. Es zeigten sich erste Anzeichen einer Demenz. Der damals 88-Jährige, der sein Leben lang jeden noch so kleinen Betrag persönlich beglichen hatte, unterliess es plötzlich, Rechnungen zu bezahlen. Im Frühling 2013 traten Markus Brunner und Umit Stamm in den Stiftungsrat der SKKG ein. Monate später beförderte sie Bösiger mithilfe der Generalvollmacht in den Verwaltungsrat der Terresta AG. Brunner ist seither Geschäftsführer, Stamm sein Stellvertreter und Leiter Finanzen. Bösiger übergab ihm zudem 2014 die Generalvollmacht.

Mächtiges Trio

Das Trio vereinte die Macht, wie es einst Bruno Stefanini tat. Er tat sich stets schwer damit, etwas zu delegieren. Dazu passt auch, dass er 1980 bei der Gründung der SKKG festhielt, dass nur er über die Stiftungsräte bestimmen darf. So steht es in der Stiftungsurkunde. Und es folgt der zentrale Passus: «Kann er aus gesundheitlichen oder anderen Gründen diese Befugnis nicht mehr ausüben, kommt sie primär seinen Nachkommen (. . .) zu.»

Dies wollten die Stiftungsräte Bösiger, Brunner und Stamm ändern. Statt des Stifters beziehungsweise seiner Nachkommen sollte sich der Stiftungsrat selbst wählen und weitere Mitglieder bestimmen. Diese Änderung wurde im Januar 2014 formell beschlossen. Ihre Begründung: Die Bestimmung in der Gründungsurkunde sei nicht mehr zeitgemäss. Für die Kinder von Stefanini war hingegen klar: Die Stiftungsräte wollen sie entmachten. Das wollten sie nicht zulassen, obschon sie sich bisher kaum um die Stiftung gekümmert hatten. Sie reichten eine Beschwerde ein. Seither liefern sich die beiden Seiten einen erbitterten Kampf um die Macht in der SKKG, den der TA im September 2014 publik gemacht hatte und der in den vergangenen Jahren diverse Anwälte, Gerichte und Ämter beschäftigte.

Mit dem Bundesgerichtsurteil steht nun fest, Stefaninis Kinder erhalten die Macht über die SKKG. Markus Brunner wollte sich gestern auf Anfrage nicht ausführlich zum Fall äussern. Er akzeptiere den Entscheid des Bundesgerichts als letztinstanzliches Urteil. Eine weitere Stellungnahme sei noch nicht möglich, weil die Begründung des Bundesgerichts noch ausstehe. Somit ist auch unklar, wie es mit der Terresta AG und den Immobilien weitergeht. Spätestens mit dem Tod des schwer kranken Bruno Stefanini geht sein Besitz und damit auch die Terresta in die SKKG über.

Neue Strategie

Bettina Stefanini schaut nun nach vorn. Morgen Mittwoch wird sie in Bern mit der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht das weitere Vorgehen besprechen. Konkrete Pläne hat sie bereits. Ihr Bruder Vital und sie haben einen neuen Stiftungsrat zusammengestellt. Zu den beiden Stefanini-Kindern kommen eine Kuratorin, eine Kunsthistorikerin, ein Staatsarchivar sowie je ein Spezialist für Finanzen und Immobilien. Zudem will Bettina Stefanini in der Stiftung ein Sekretariat und eine Geschäftsleitung aufbauen. Innerhalb eines Jahres soll eine klare Strategie für die Sammlung definiert werden. Nach einem weiteren Jahr möchte Bettina Stefanini bekannt geben, wie die Stiftung Projekte und Kunstschaffende fördern will.

Es soll vorwärtsgehen mit der Stiftung, die schon unter Bruno Stefanini vernachlässigt und seit dem Rechtsstreit blockiert worden war. Trotz des rechtskräftigen Bundesgerichtsentscheids ist es in dem Streit noch nicht das letzte Verfahren. Noch immer läuft eine Strafuntersuchung gegen Bösiger, Brunner und Stamm wegen Urkundenfälschung. Bettina Stefanini pocht zudem auf die Rückerstattung eines Teils der Gerichtskosten.

Das Verfahren ist bei der Staatsanwaltschaft hängig, stehe aber kurz vor einer Anklageerhebung, sagte Stefaninis Anwalt an der gestrigen Pressekonferenz. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

(Tages-Anzeiger)