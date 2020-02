Klares Ja zu neuen Zürcher Wohntürmen

Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben heute darüber befunden, ob sie 203 Millionen Franken für einen grossen Neubau über dem Tramdepot Hard beim Escher-Wyss-Platz ausgeben wollen. Knapp zwei Drittel des Geldes würden für den Bau einer vertikalen Siedlung mit 193 Wohnungen aufgewendet.

Die ersten Resultate aus den Stadtkreisen 7 und 8 deuten auf ein sehr deutliches Ja hin. In diesen bürgerlich geprägten Quartieren am Zürichberg kommt das kommunale Bauvorhaben auf fast 70 Prozent Zustimmung. Das ist ein ähnlicher Wert wie bei der Abstimmung über die städtische Siedlung Leutschenbach, die im Mai 2019 in der ganzen Stadt einen Ja-Anteil von fast 75 Prozent erreichte. Etwas tiefer ist die Zustimmung diesmal allerdings in den direkt betroffenen Stadtkreisen 4 und 5.

Visualisierung der Wohnsiedlung, Blickwinkel vom gegenüberliegenden Flussufer beim GZ Wipkingen. Bild: PD

Das Bauprojekt gibt vor allem wegen der zwei geplanten Türme direkt an der Limmat zu reden. Mit 68 und 65 Metern würden sie zu den höchsten in Zürich gehören, übertroffen aktuell nur von den Hardau-Türmen aus den Siebzigern, den drei neuen Vulcano-Türmen beim Bahnhof Altstetten, dem Zölly-Hochhaus hinter dem Prime Tower und dem schwarzen Turm auf dem Löwenbräu- Areal.

Gegen das Vorhaben ausgesprochen haben sich nur die SVP wegen der dichten Bauweise und die AL wegen des Preisniveaus. Die aufwendige Bauweise über dem Depot, das modernisiert und erweitert werden soll, hat zur Folge, dass die Mieten im Vergleich mit anderen städtischen Siedlungen relativ teuer werden: Für eine 2½-Zimmer-Wohnung wird mit 1580 Franken gerechnet, für eine 4½-Zimmer-Wohnung mit 2090 Franken.

In der Vergangenheit kamen städtische Wohnbauvorlagen an der Urne immer problemlos durch. Das schlechteste Resultat in den vergangenen sieben Jahren erzielte mit 66 Prozent Zustimmung die Siedlung Hornbach im Seefeld, die von den Bürgerlichen wegen der privilegierten Lage bekämpft wurde.

Bauoffensive wegen Drittelsziel

Die Bauoffensive der Stadt Zürich wurde durch eine Grundsatzabstimmung im Jahr 2011 ausgelöst. Damals beschlossen die Stimmberechtigten, einen Artikel in die Gemeindeordnung zu schreiben, wonach bis im Jahr 2050 ein Drittel aller Wohnungen in der Stadt gemeinnützig sein soll. Konkret: Genossenschaften oder die Stadt selbst müssen zulegen, weil sie für ihre Wohnungen nur eine sogenannte Kostenmiete verlangen – das ist nicht mehr, als zur Deckung von Kosten und Unterhalt nötig ist.

Bei der letzten offiziellen Erhebung 2016 fehlten bis zum sogenannten Drittelsziel je nach Zählweise bis zu sechseinhalb Prozentpunkte. Weil aber auch gewinnorientierte Bauunternehmer permanent neue neue Wohnungen bauen, ist unklar, in welche Richtung sich die Verhältnisse seither verschoben haben. 2017 etwa war jede zweite von 2600 neuen Wohnungen gemeinnützig, im Vorjahr dagegen nur jede sechste.