Kommt nun das Uber-Verbot in Zürich?

Worum geht es?

Der Kanton Zürich soll erstmals ein Taxigesetz erhalten. Da es während der parlamentarischen Arbeit auf Anbieter wie Uber ausgedehnt wurde, heisst es neu «Gesetz über den Personentransport mit Taxis und Limousinen». Bisher regelten die Gemeinden das Taxigewerbe selber.

Warum diese Mühe?

Die Branche ist unter Druck: ­Unfreundliche Fahrer, dreckige Fahrzeuge, keine Babysitze oder verweigerte Kurzfahrten sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen. Durch eine Registrierungspflicht und vereinheitlichte Regeln erhofft man sich Besserung. Auch die Schwarzarbeit soll reduziert werden.

Was ändert sich für die Passagiere?

Wenig. Anbieter, die nicht wie normale Taxis eine Lampe auf dem Dach haben, müssen neu mit einer Plakette gekennzeichnet werden – also auch die Uber-Fahrzeuge. So werden sie sichtbarer. Wie heute kann ein Höchsttarif definiert werden, muss aber nicht. Das obliegt dem Regierungsrat. Einen Mindesttarif gibt es nicht. Eine Taxifahrt kann nur verweigert werden, wenn sie «aus einem in der Person des Fahrgastes liegenden Grund unzumutbar» ist, heisst es im Gesetz. Oder wenn das Taxi für den gewünschten Transport nicht ausgerüstet ist. Neu müssen alle Anbieter entweder einen Taxameter oder ein Fahrtenbuch haben. Damit kann die Polizei besser kontrollieren, ob zum Beispiel die Ruhezeiten eingehalten wurden.

Was ändert sich für die Fahrer?

Sie müssen sich und ihre Fahrzeuge einmalig registrieren. Dafür erhalten sie einen Taxiausweis, den sie gut sichtbar im Taxi anbringen und alle fünf Jahre erneuern müssen. Jene Services ohne Leuchtbalken müssen eine vignettengrosse Plakette montieren. Das betrifft rund 1500 Fahrerinnen und Fahrer. Es sind vor allem Uber-Fahrer und Anbieter im Premiumsegment. Der Kanton führt ein Register.

Kann sich jeder registrieren lassen?

Nein. Interessenten müssen einen Führerausweis zum berufsmässigen Personentransport vorweisen, mindestens Deutsch auf B1-Niveau beherrschen und in den letzten fünf Jahren im ­Zusammenhang mit dem Taxifahren weder verzeigt noch verurteilt worden sein.

Und die Ortskundeprüfung?

Sie ist nicht mehr vorgesehen. Sie sei im Zeitalter der Navigationsgeräte nicht mehr nötig.

Was geschieht, wenn jemand gegen die Bestimmungen verstösst?

Je nach Verstoss wird der Betroffene verwarnt oder gebüsst. ­Wiederholungstätern kann die Bewilligung und die Plakette entzogen werden.

Gelten die neuen Regeln auch für Behindertentransporte?

Nein. Sie sind ausgenommen – genauso wie Schüler-, Arbeiter-, Hotel- oder Ambulanzdienste. Auch Transporte mit Fahrzeugen, die nicht schneller sind als 30 km/h , sind nicht betroffen.

Und Mitfahrgelegenheiten?

Auch für sie gelten die neuen Regeln nicht.

Haben die Städte nichts mehr zu sagen?

Doch. Aber ihr Einfluss sinkt stark, was gar nicht so unwillkommen ist. Zürich, Winterthur und Kloten sind froh, wenn sie weniger mit dem Taxiwesen zu tun haben. Neue Hauptaufgabe der Gemeinden ist die Vergabe der Standplätze und der Entscheid, ob Taxis die Busspuren benutzen dürfen.

Ist das ein Gesetz gegen Uber?

Nein und ja. Uber war nicht der Auslöser für das Gesetz. Der US-Gigant schwebte aber wie ein Geist über der politischen Debatte. Das Unternehmen, das sich nicht gerne einengen lässt und sich nicht als Arbeitgeber, sondern nur als Plattform versteht, ist in Gewerkschaftskreisen und der Taxibranche unbeliebt. Seit der Jekami-Dienst Uber-Pop eingestellt worden ist, hat sich die Lage etwas beruhigt. Nichts­destotrotz fordern die Taxizentralen, dass Uber an die Kandare genommen wird.

Darf jede Taxifahrerin überall Fahrgäste aufnehmen?

Ja – wenn sie eine Zürcher Bewilligung hat. Ausserkantonale Taxifahrer dürfen ihre Gäste im Kanton Zürich absetzen und neue Gäste nur auf dem direkten Weg zurück aufnehmen. Bedingung ist ein ausserkantonaler Zielort. Auf Bestellung hingegen darf die Destination auch innerhalb des Kantons Zürich liegen.

Wer ist dafür und warum?

SP, EVP, AL, EDU, die Taxibranche, Gewerkschaften und der kantonale Gewerbeverband sind dafür. Im Kantonsrat sagte auch die SVP Ja. Die SVP-Delegierten fassten danach aber die Nein-­Parole. Das Hauptargument der Befürworter lautet: Gleich lange Spiesse für alle. Das Gesetz dämme die Schwarzarbeit ein und verbessere die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer. Die SVP-Kantonsratsmitglieder wollten auch das einheimische Gewerbe vor der ausländischen Konkurrenz schützen.

Und die Gegner?

FDP, GLP, CVP sagen Nein und fordern ein schlankeres Gesetz. Die Grünen und der Regierungsrat wollen gar keines. Auch gegen das Gesetz sind die Handelskammer, Pro Nachtleben Zürich, der Stadtzürcher Gewerbeverband und neuerdings die SVP. Die Gegner sprechen von Überregulierung und unnötigen Bürokratiekosten von bis zu 1 Million Franken im Jahr. Auch würden innovative, webbasierte Mobilitätskonzepte abgewürgt. Befürchtet wird zudem, dass Arbeitsplätze in weniger regulierte Nachbarkantone abwandern. Ausserdem verletze das Gesetz die vom Bund garantierte Wirtschaftsfreiheit.