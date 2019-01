Kongresszentrum beim HB: Initianten geben auf

Im Dezember hat der Stadtrat dem Gemeinderat beantragt, die Volksinitiative «Neue Arbeitsplätze statt Car-Parkplätze» für ungültig zu erklären. Die IG Kongressstadt Zürich und das Initiativkomitee sind zwar weiterhin von der Rechtmässigkeit ihres Volksbegehrens überzeugt, ziehen dieses nun aber zurück, wie sie gestern Abend mitteilten. «Gegen den frontalen Widerstand des Stadtrates und einer rot-grünen Mehrheit im Gemeinderat wird ein Abstimmungskampf nicht zu gewinnen sein», begründen sie den Rückzug.

Aus ähnlichen Gründen hat die Initiative zuvor schon die öffentliche Unterstützung von Universität und ETH verloren. Die beiden grossen Bildungsinstitutionen hielten es trotz Interesse an einem grossen Kongresszentrum für nicht angebracht, in einem politischen Konflikt Stellung zu beziehen gegen den Stadtrat, mit dem sie derzeit in mehrere Grossprojekte involviert sind. Hinter der Initiative standen zuletzt noch FDP, SVP, CVP sowie Wirtschaftsverbände und Unternehmen - insbesondere die Hotellerie.

Links-Grün hat eigene Pläne

Ausgelöst wurde die Volksinitiative durch eine Motion aus linken Kreisen, die von gemeinnützigen Wohnungen auf dem Areal direkt neben dem Hauptbahnhof träumen. Dieser Vorstoss, im Herbst 2017 überwiesen, verlangt für diesen städtebaulich wichtigen Ort eine quartierverträgliche Entwicklung in einem «offenen Prozess», schliesst aber einen Kongressbau explizit aus. Eingereicht wurde er unter anderem von der Grünen Karin Rykart, die inzwischen in den Stadtrat gewählt worden ist.

Die IG Kongressstadt will sich sich nun mit anderen Mitteln aber weiterhin für ein neues Kongresszentrum in Zürich einsetzen. Denn am Bedarf habe sich nichts geändert, heisst es in der Mitteilung. Zürich sei mit der bestehenden Infrastruktur kein Standort für grosse internationale Kongresse. Auch die Renovation des alten Kongresshauses am See werde diese Situation nicht verbessern. (an/hub/sda)