Konkurrenz für Leuteneggers «Komfortroute» am See

Der Zürcher Stadtrat hat zwar vor einem Jahr alle Einwendungen gegen die von Tiefbauvorstand Filippo Leutenegger (FDP) geplante Komfortroute zwischen Bellevue und Utoquai abgelehnt. Doch im Parlament, wo bald ein Entscheid fällig wird, hat die Vorlage wohl keine Chance. «Der Veloweg ist ein Ärgernis», sagt SP-Gemeinderätin Simone Brander in der NZZ. Er führe auf der Höhe der Pumpstation quasi durch das Restaurant hindurch.

Ihr Gemeinderatskollege Markus Knauss (Grüne) beklagt, dass sämtliche Normen unterschritten würden. «Es drohen Unfälle. An dieser Stelle ist der Weg gerade mal 2,5 statt 3 Meter breit.» Die Vorstellung, dass dort Elektrovelos aufeinander zurasten, sei unangenehm, kritisiert er. «Wir lehnen nicht den Veloweg ab, sondern die Routenwahl.» Sorgen macht ihm auch der Umstand, dass 26 Bäume und die Hecke zwischen Seeanlage und Strasse verschwänden.

Der Quartierverein Riesbach hätte da eine bessere Idee: Er will die Dufourstrasse zur Veloroute machen. Der motorisierte Verkehr soll nur noch in einer Richtung fahren, an Stelle des zweiten Fahrstreifens soll ein Veloweg angelegt werden. Der Vorstand hat den Vorschlag bereits beim Stadtrat eingereicht. Parkplätze müssten keine verschwinden, aber sie kämen alle auf die gleiche Strassenseite zu liegen. Knauss und Brander hegen beide grundsätzlich Sympathie für das Vorhaben. Pio Sulzer, Sprecher des Tiefbaudepartementes, bestätigt der NZZ, dass der Vorschlag eingegangen sei. Dieser werde derzeit geprüft.

Nur noch drei Spuren auf der Bellerivestrasse

Die Strasse soll ab kommendem Jahr ohnehin saniert werden. Ein Postulat von AL, GLP, Grünen und SP fordert einen gleichzeitigen Spurabbau in der Bellerivestrasse, was ebenfalls eine attraktive Veloroute am See möglich machen würde.

Erst wird jedoch ein anderer Vorschlag diskutiert: Im vergangenen Herbst hat das Stadtparlament eine Motion der GLP überwiesen, die ebenfalls einen Spurabbau fordert, allerdings mit einem wechselseitigen Verkehrsregime. Von den vier Spuren sollen nur noch drei dem motorisierten Verkehr vorbehalten sein. Wobei die dritte, mittlere Spur vormittags dem stadteinwärts fahrenden Verkehr zur Verfügung stehen würde und nachmittags dem stadtauswärts fahrenden. Anstelle der vierten Spur könnte eine Veloroute gebaut werden. Vorerst geht es um einen dreijährigen Pilotversuch. Der Vorschlag wird gemäss NZZ nach den Sommerferien im Stadtrat und danach in der Verkehrskommission behandelt.