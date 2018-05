Krach mit Primarschule – Volksabstimmung abgesagt

Das Dübendorfer Stimmvolk kann am 10. Juni nicht über die Erweiterung der Schulanlage Högler abstimmen. Der Stadtrat hat den Urnengang bis auf weiteres verschoben, um «einer Stimmrechtsverletzung präventiv entgegen zu wirken», wie er schreibt.

Grund für die Verschiebung sind zwei Beschlüsse der Primarschulpflege Dübendorf für die Schulstandorte Birchlen und Gockhausen. Sie genehmigte am 10. April zwei Kredite in der Gesamthöhe von rund 5 Millionen Franken für die Anschaffung von provisorischem Schulraum - ohne den Stadtrat im voraus über das Vorhaben oder die Kreditbeschlüsse zu informieren, wie dieser am Mittwoch mitteilte.

Das Problem dabei: Die Kreditbeiträge wurden als gebunden deklariert. Der Stadtrat ist jedoch der Meinung, dass die Voraussetzungen für die Gebundenheit der Ausgaben nicht gegeben sind. Die Kreditbeschlüsse hätten laut Stadtrat der Urnenabstimmung unterstellt werden müssen. Er hat die Beschlüsse daher beim Bezirksrat Uster am 16. April angefochten.

Abstimmungsfreiheit verletzt

Gemäss Mitteilung gehen aus den beiden Keditbeschlüssen wesentliche, den Schulraum betreffende Inhalte hervor, die dem Gemeinderat nicht bekannt waren und die auch nicht in der Informationsbroschüre zur Volksabstimmung enthalten waren.

Für den Stadtrat ist daher klar: Durch die fehlenden Informationen würde die Abstimmungsfreiheit der Stimmberechtigten verletzt. Er hat deshalb die Urnenabstimmung bis auf weiteres verschoben. (sda/pu)