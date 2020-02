Kürzere S-Bahnen bis im Sommer

«Die S 8 nach Winterthur wird verkürzt geführt»: Wer zum Beispiel vom linken Zürichseeufer nach Zürich pendelt, hat diese Durchsage auf dem Perron seit den letzten Herbstferien zig Mal gehört. Zahlreiche Kurse in der morgendlichen Rushhour waren von drei auf zwei Kompositionen und manchmal gar auf eine Komposition reduziert. Die Folge natürlich: überfüllte Züge. Vor allem die S 2 platzte aus allen Nähten.

Der Grund war der «ausserordentliche Verschleiss» von Radsatzlagern in den Motoren der Triebwagen der zweiten S-Bahn-Generation, den Doppelstocktriebzügen (DTZ). Dieser Mangel wurde durch SBB-Spezialisten im Herbst 2019 festgestellt, worauf zügig entschieden wurde, ab 21. Oktober 2019 alle DTZ-Motoren ausserhalb der normalen Revisionen zu überprüfen und bei Bedarf zu reparieren.

Verkürzt wurden darauf die Kompositionen der S 2 (Ziegelbrücke–Flughafen), S 8 (Pfäffikon SZ–Winterthur) und S 24 (Zug–Weinfelden/Thayngen). Es fehlten jeden Morgen und Abend sechs Kompositionen. Die Situation konnte teilweise durch den notfallmässigen Einsatz von Regio-Dosto-Fahrzeugen aus anderen Regionen der Schweiz entschärft werden.

Verzögerungen bei der Reparatur

Geplant war, dass die Einschränkungen nur bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember dauern. Doch offenbar ist das Problem mit den Motoren grösser als erwartet, und es kommt zu Verzögerungen. Dies geht aus einer Antwort des Regierungsrats auf eine Anfrage der beiden SVP-Kantonsratsmitglieder Christina Zurfluh Fraefel (Wädenswil) und Marcel Suter (Thalwil) hervor.

Je ein Kurs der S 8 und der S 24 werden in der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Abend weiterhin verkürzt geführt, heisst es. Und zwar bis Mitte Juni 2020 – «sofern die Lieferanten die Lieferfristen einhalten». Die S 2 fährt seit Mitte Dezember wieder in kompletter Länge. (pu)