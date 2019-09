Küsnacht: Tote Frau und schwer verletzter Mann aufgefunden

Rettungskräfte haben am Montagnachmittag in einer Wohnung in Küsnacht eine tote Seniorin und ihren schwer verletzten Mann aufgefunden. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die genauen Umstände des Ereignisses sind noch unklar.

Kurz nach 14 Uhr ging die Meldung ein, dass sich in einer Wohnung an der Schiedhaldenstrasse eine leblose Frau befinden würde. Die ausgerückten Rettungskräfte trafen schliesslich in der besagten Wohnung auf eine bereits verstorbene 82-jährige Frau und einen schwer verletzten 90-jährigen Mann. Dieser wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Bei den Beteiligten handelt es sich um ein Schweizer Ehepaar. Der Ereignisort ist auch der Wohnort des Ehepaares. Die genauen Umstände und Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht geklärt, die Kantonspolizei Zürich schliesst aber ein Verbrechen aus. Eine Drittperson war nicht in der Wohnung gewesen.

Offenbar wollte der Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst töten, Personen vor Ort gehen demnach von einem sogenannt erweiterten Suizid aus.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen Patrouillen der Gemeindepolizeien Küsnacht und Zollikon, die Feuerwehr Küsnacht, ein Rettungsteam des Spitals Männedorf, zwei Notärzte von Schutz & Rettung Zürich sowie Spezialisten des Forensischen Instituts und des Institutes für Rechtsmedizin Zürich im Einsatz.

In diesem Haus wurde das Ehepaar gefunden. Foto: Stefan Hohler (anf/hoh)