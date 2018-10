Lärmempfindlicher Anwohner zeigt Zürichsee-Kapitäne an

Seit Juli 2017 dürfen Kursschiffe der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) vor der An- und Abfahrt am Steg nicht mehr hornen. Erlaubt ist dies nur noch, wenn eine Gefahrensituation besteht – beispielsweise wenn sich jemand in der Nähe des Schiffs im Wasser befindet.

Ein Mann aus Stäfa – auf dessen Lärmklage hin auch das Hornverbot ausgesprochen wurde – ist offenbar der Meinung, dass sich die Kapitäne der ZSG nicht an diese Vorgabe halten, und hat Anzeigen gegen sie erstattet, wie Radio Zürichsee berichtet. Laut Statthalteramt Meilen sind insgesamt sechs Anzeigen eingegangen. Gegen die Kapitäne wird nun wegen Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Binnenschifffahrtsgesetz ermittelt. Sie müssen mit einer Busse rechnen.

Unsicherheit auf der Brücke

Das sorge für Verunsicherung bei den Kapitänen, sagt ZSG-Direktor Roman Knecht gegenüber Radio Energy Zürich. «Sie müssen sich jetzt stets zweimal überlegen, ob sie hornen und dann möglicherweise angezeigt werden oder ob sie es unterlassen und das Risiko eingehen, einen Schwimmer oder einen Pedalofahrer zu verletzen.»

Die Regelung, wonach die Kursschiffe beim An- und Ablegen nicht mehr hupen dürfen, ist umstritten. Die Anhänger des Schallzeichens haben gar über 8000 Unterschriften gesammelt, damit das Hornen wieder erlaubt wird. Doch Bundesrätin Doris Leuthard hatte kein offenes Ohr für die Petitionäre. Sie sehe keine Möglichkeit, andere als die bereits zugelassenen Schallzeichen in der Schifffahrt einzuführen oder zu bewilligen. (tif)