Lang lebe der Schulabwart

Wie lange es wohl noch Abwarte gibt, die mit ihrem Arbeitsort verwachsen sind? Die auf dem Schulareal arbeiten und wohnen, wie es Jürg Schlegel in Horgen tut (lesen Sie das Porträt)?

Die Dienstwohnungen verschwinden, und der Abwart, der immer mehr eine Figur war als ein Beruf, verändert sich. Wir wollen uns hier an ihn zurückerinnern – an seine Stumpen und Kittel, an fragwürdige Regeln und grosse Auftritte. 12 Hommagen an den Abwart unserer Schulzeit.

Blechmarke für 500 Meter

Voser oder Vösi war unser Abwart. Sein Hauptjob: Nur Schüler, die weiter als 500 Meter vom Bezirksschulhaus in Baden entfernt wohnten, durften mit dem Velo kommen. Er kontrollierte das strengstens. Wer diese Bedingung erfüllte, bekam eine Blechmarke, die man am Velosattel befestigte. Wir waren erfinderisch und dealten mit diesen Marken. Dankbar waren Mädchen, denen die Eltern die gefährliche Fahrt verboten hatten. Heikel wurden die Deals jedoch, wenn wir am Mittwochnachmittag zur Strafe für irgendeine Missetat den Pausenplatz jäten mussten. Dann nahm sich Vösi alle Schüler genau vor. Er merkte schnell, wer nur 300 Meter weit weg wohnte. (rba)

Du Schaf***!

Blassblauer Kittel, buschige Brauen, Stumpen im Gesicht. Im Sommer duschte er uns mit dem Gartenschlauch ab, der Herr Tremp, im Winter hängte er den Adventskranz ins Foyer. Vor allem aber hat er mein Immigrantenkind-Vokabular um eine anatomisch gezielte Beschimpfung rund um die Intimregion des männlichen Schafs erweitert, als unser Primarlehrer mal nicht so wollte wie der Tremp. Ich bin noch heute beeindruckt. (psz)

Paul, der Kumpel

Er hiess Paul und war Abwart im Schulhaus Apfelbaum in Oerlikon. Schreiende Kinder oder an seine Fenster gewummerte Bälle störten Paul nicht. Er war ein Kumpel. Seine grösste Leistung: Im Winter packte er abends den Wasserschlauch aus und perfektionierte die von uns Kindern vorgetretene «Schliefbahn» mit einer Wasserschicht. Tags darauf war sie gefroren. Und wir mit einem Affenzahn und einem Gekreische am Rumschlittern, dass es dem Herrgott graute. Der grossartige Paul stand derweil auf der Terrasse, trank seinen Kaffee, schaute uns zu und hatte Freude an seinem Werk. (nia)

Am Schluss lachte er

Eugen Keiser stand an seinem Briefkasten vor der Schule, wir nannten ihn Keiser Geni, voller Angst und Ehrfurcht. Der Keiser Geni konnte wettern wie ein Satan, wenn wir den Fussball an sein Fenster knallten oder bei Regen Fussball spielten. Dann setzte Keiser Geni jeweils den roten Pfohl, dann war die Schulhauswiese verbotene Zone. Doch dem Mann mit Stümpli, Arbeitskittel und braun getönter Brille stand auch das Lachen. Etwa am letzten Schultag, als unversehens das Auto vom Lehrer Haberthür mit Schissipapier eingekleidet war. (czu)

Bütschgi hat Respekt verdient

Man muss sich den Abwart Bührer als desillusionierten Menschen vorstellen. Von seiner Veranda aus musste Bütschgi – wie wir ihn an der Schule Hohfuri in Bülach nannten – Heerscharen von Kindern dabei beobachten, wie sie, nun ja, Kinder waren. Wie sie Jüngere mobbten, Wände besprühten, im Velokeller herumfummelten, sonntags mit Skateboards Tricks vor seiner Veranda übten. Jede Generation kickte die Bälle gegen sein Garagentor – was unglaublich verboten und unglaublich reizvoll war. Keine Generation unterscheidet sich von der nächsten. Von daher hat Bütschgi, der immer mit übertriebener Autorität auf Provokationen reagierte, grossen Respekt verdient. Hoffentlich konnte er seine Pension geniessen. (dsa)

Wehrli, der Totenwächter

Er hiess Wehrli, und wir hatten Angst vor ihm. Er verkörperte alles, was sich ein 15-jähriger, schlaksiger, flausenimkopfhabender Gymischüler unter einem Mann vorstellt, der seine Entwertung schon im Namen trägt: Abwart. Wäre Herr Wehrli ein Aufwart gewesen, vielleicht wäre er dann glücklicher und netter gewesen. Grösser hätte ihn die Aufwertung allerdings nicht gemacht. Vielleicht liegt darin der Grund, warum er uns Schülerinnen und Schüler nicht ausstehen konnte. Herr Wehrli lebte in einer tiefgestellten Wohnung im Innenhof des Humanistischen Gymnasiums auf dem Münsterhof in Basel, und ich kann mich an keinen einzigen Moment erinnern, in dem er gut gelaunt war. Alles schien ihn zu stören, jeder Lärm irritierte ihn, Unordnung konnte er nicht ausstehen. Ich fragte mich manchmal, warum er kein Wärter geworden war im Naturhistorischen Museum, das in der Nähe der Schule lag. Alles dort drinnen war still und tot. (jmb.)

Eine Turnhalle nur für uns

Abwarte waren für mich immer so wie bei Stiller Has. Versager auf dem Weg nach Pattaya. Dann wurde mein Vater pensioniert, und weil er Angst vor der Langeweile hatte, wurde er Teilzeitabwart in meinem Heimatdorf. Jetzt haben wir mit den Kindern die Turnhalle oft ganz für uns allein. Abwarte sind toll. (los)

2 Franken für den Rucksack

Es war unser Stückchen Freiheit im Gymi: Mangels verfügbarer Spinde durften wir unser Gepäck an bester Lage im Foyer ablegen. In einem wunderbaren Chaos stapelten sich Rucksäcke, Sporttaschen und Winterjacken. Ein giftgrüner Kreis trennte erlaubt von verboten. Wehe dem, der es wagte, die Grenze zu übertreten! Vor der nächsten Pause waren die Taschen eingesammelt – vom Abwart, der für uns weder Namen noch Gesicht hatte. Die Grabenkämpfe liess er von seinen Mitarbeitern austragen. In der nächsten grossen Pause musste man sich in die Schlange der Sündigen einreihen und am Schalter seine Habseligkeiten herausverlangen. Gebühr: 2 Franken. Was er mit dem Geld anstellte? Für Ferien in Thailand hätte es wohl gereicht. (lia)

Alle paar Monate der Held

Die Haare kraus, das Gesicht faltig, die Erscheinung alterslos. Vielleicht 45, oder doch schon bald pensioniert? Grimmig wies er uns Primarschülerinnen und -schüler zurecht, wenn wir Schneebälle gegen die Fenster warfen oder Eier gegen die Fassade. Wir hatten Angst vor ihm, behaupteten, er sei Alkoholiker. Das lag wohl daran, dass er in einem Dorftheater einen solchen spielte – für uns überzeugend: hicks! Alle paar Monate wurde er in der 10-Uhr-Pause aber zum Helden. Er stieg aufs Dach der Turnhalle, sammelte alle für immer verloren geglaubten Bälle ein und warf sie uns zu. Die Pause, der Tag, die Woche war gerettet. (sip)

Rache für den Korporalston

Wie der Abwart im Sekundarschulhaus Ruggenacher hiess, weiss ich nach 45 Jahren nicht mehr. Er war dürr und missmutig. Schüler waren für ihn Grund allen Übels, weil sie die Linoleumböden verschmutzten und Abfall liegen liessen. In der grossen Pause war er immer da und schnauzte herum. Eines Tages erwischte er den Obermacker unter den Schülern, er liess gerade ein Papierchen neben den Papierkorb fallen. «Aufheben», befahl er dem Langhaarigen. Der weigerte sich. Als der Abwart den Befehl im Korporalston wiederholte, packte ihn der 3.-Real-Schüler und stellte ihn – umkreist von den Braven und weniger Mutigen – in den Brunnen. Der Langhaarige musste später zum Fötzele antraben. Der Abwart tauchte in der 10-Uhr-Pause nur noch selten auf. (sch)

Ein Hauch von Thunfisch

Er sah immer so aus, als hätte man ihn gerade geweckt. Herr Schnurrenberger, wir nannten ihn Schnurri, lebte in einer Welt des Halbschlafs. Die Kantonsschule Schaffhausen schien ihm gelegen zu kommen. Schnurri nahm es mit der Arbeitswelt nicht so ernst, und manchmal stiess er zu uns, wenn wir Fussball spielten. Er reklamierte nicht, nichts hätte ihm weniger behagt, als sich zu verausgaben; viel lieber tat er so, als würde er mitspielen. Er stand herum, und wenn der Ball zu ihm geflogen kam, liess er ihn am Schienbein abprallen. Er trug meist ein paar alte Sachen, die Brille war viereckig und gross. Der Geruch nach Thunfisch aus der Dose hing ihm nach. (kbr)

Sheriff Jo

Johannsen – oder Johansen? Johanson? Johannson? Eigentlich egal, er wird fortan einfach «Jo» genannt – war hauptberuflich Sek-Lehrer im Schulhaus Hans Asper in Wollishofen. Lieber übte er jedoch seinen unbezahlten Nebenjob aus, der dem offiziellen Abwart zu dumm war – Pausenplatzaufsicht! Oder konkreter: Befriedung kranker Machtgelüste durch Abstrafung fehlbarer Schüler. Seine Lieblingsopfer waren Buben, die sich in der grossen Pause mittels Spurt zum Bäcker ein Maisbrötli organisierten: Erst stampfte er die Erwischten vor versammelter Schülerschar in Grund und Boden, danach sprach er mit dreckigem Grinsen die Strafe (Schulhausputzen in den Ferien etc.) aus.

Dann aber kam der Tag, der die Welt veränderte. Eines unserer frühreifen Mädchen hatte sich in einen stämmigen Biker verknallt. Als der Typ in Lederkluft und mit heulendem Motor auf den Pausenplatz fuhr, um sie abzuholen, stürmte Sheriff Jo fuchsteufelswild auf ihn zu und wollte ihm ans Leder. Was dann geschah, sei hier aus Pietätsgründen verschwiegen, nur so viel: Wer einmal zugesehen hat, wie Autorität zerstört wird, kann das nie mehr vergessen. (thw)