Legendäre Brauerei am Zürichsee muss erneut gerettet werden

«Es ist Matthäi am Letzten.» So dramatisch schildert Christian Weber die Lage der Wädi-Brau-Huus AG . Weber ist Geschäftsleiter der Firma, die mitten in Wädenswil eine Brauerei und ein Restaurant mit 30 Mitarbeitenden betreibt. 2018 machte die Firma knapp 500'000 Franken Verlust. Im Vorjahr waren es etwas weniger als 300'000 Franken , und das bei einem Umsatz von 3 Millionen. Damit ist klar: Das Unternehmen ist überschuldet. Im Aktionärsbrief steht, es sei «praktisch illiquid».

Gemäss Weber ist es das Resultat aus Pech und Fehlbudgetierung. Die Brauseminare liefen viel schlechter als erwartet, weil auf Werbung verzichtet wurde. Das schenkt ein, weil die Seminare ein Drittel des Umsatzes beisteuern. Und der externe Bierverkauf wurde zu optimistisch veranschlagt, wie Weber sagt. Auch der Restaurantbetrieb blieb unter den Erwartungen.

Kapital wird vernichtet

Zwar wurden bereits Massnahmen ergriffen, etwa beim Personal – ohne Entlassungen, wie Weber betont – oder beim Marketing. So soll ein neues Konzept, das eigentlich bereits vor dem umsatzstarken 4. Quartal 2018 hätte bereitstehen müssen, umgesetzt werden. Geplant sind neu Führungen und Bierdegustationen. Zudem sollen neue Kunden wie der Getränkefachmarkt Rio sowie Alnatura den Absatz stärken. Und schliesslich wurde der Bierpreis um 20 Rappen erhöht.

Doch das alles reicht nicht. Es braucht neues Kapital. Deshalb sind die rund 1700 Aktionäre gefragt. An der heutigen Generalversammlung beantragt ihnen der Verwaltungsrat einen radikalen Kapitalschnitt. Sie sollen ihre Aktien im Wert von 604'000 Franken auf null abschreiben. Danach sind die Aktionäre gebeten, neue Aktien zu zeichnen und zu bezahlen. Ziel ist ein Einschuss von mindestens 610'000 Franken . Am liebsten wäre Weber 1 Million Frischgeld.

Selbstbewusster Chef

Weber selber kann einiges zur Rettungsaktion beitragen. Der 65-Jährige ist auch Verwaltungsrat und vor allem Mehrheitsaktionär. Den Kapitalschnitt kann er theoretisch im Alleingang durchboxen. Den Neuaufbau kann er «nur» mit eigenem Geld steuern. Er möchte wieder die Mehrheit haben. Ein heikler Punkt an der Versammlung ist auch die Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat. Erstmals in der Geschichte der Firma wird nach einem Antrag geheim und schriftlich abgestimmt.

Weber bleibt trotz der Turbulenzen optimistisch – wegen des Produkts. Selbstbewusst sagt er: «Alle Brauer meinen, sie machten das beste Bier. Nur wir wissen es.» Der Wädenswiler Gerstensaft soll weiterhin in durstige Kehlen am See, aber auch in allen Hiltl-Gastrostätten oder etwa im Zürcher Restaurant Schlauch fliessen.

Die Rettung in letzter Minute wäre keine Premiere. 2005 hatte sich die Brau-Huus-AG bereits einmal übernommen. Gemäss «Zürichsee-Zeitung» hatte schon damals ein Kapitalschnitt der Firma das Überleben gesichert.

(Tages-Anzeiger)