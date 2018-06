Liebi hört auf mit Politik

Zum Zürcher Stadtrat hat es dem Finanzpolitiker Roger Liebi nicht gereicht, weil er als SVP-Politiker wie viele andere in der Stadt chancenlos war. Dafür hat er es jetzt in ein anderes bedeutsames Amt geschafft: Der Kantonsrat hat ihn heute Montag in den Bankrat der Zürcher Kantonalbank gewählt. Liebi löst dort seinen Parteikollegen Hans Kaufmann (SVP) ab, der altershalber zurücktritt, wie die Bank mitteilte.

Der Bankfachmann startete seine berufliche Laufbahn 1981 bei der UBS, danach war er unter anderem bei der Credit Suisse und der Nordea Bank in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Letztes Jahr gründete er ein eigenes Beratungsunternehmen.

Der Vater einer erwachsenen Tochter gehörte von 2002 bis 2017 dem Gemeinderat der Stadt Zürich an. Gleichzeitig war er als Parteipräsident das Gesicht der Staqdtzürcher SVP. 2015 wurde er dann in den Kantonsrat gewählt, wo er die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) er präsidiert. Dieses politische Amt wird er per Anfang Juli aufgeben und dann seine neue Aufgabe als Bankrat antreten.

Für 50'000 Franken im Jahr

Das 13-köpfige Gremium hat die Oberleitung der Bank inne und muss insbesondere «Grundsätze für die Unternehmenspolitik festlegen». Er wird nach dem Parteienproporz zusammengesetzt . Laut Kantonalbankgesetz gibt es nur eine Anforderung an das Amt: Man muss «einen guten Ruf haben und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten».

Ein einfacher Bankrat verdient nur einen Bruchteil des Lohns, der den drei Mitgliedern des Präsidiums ausbezahlt wird. Pro Jahr sind es 50'000 Franken. Der Versuch, diesen Ansatz auf 70'000 Franken zu erhöhen, ist vor ein paar Jahren am Widerstand des Kantonsrats gescheitert. Dieser ärgerte sich aber primär über den Versuch des Präsidiums, den Lohn um rund 100'000 Franken auf bis zu 472'000 Franken zu heben.

(hub/sda)