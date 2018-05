Linke blitzt mit Idee eines Spitalverbundes ab

«Die stetig steigenden Krankenkassenprämien sind eine grosse Sorge unserer Zeit.» Mit dieser Aussage, die Andreas Daur (SP, Winterthur) an den Anfang seiner flammenden Rede gestern im Kantonsrat stellte, waren noch alle einverstanden. Und auch seine Problemanalyse teilen nicht nur linke Parlamentsmitglieder - dass nämlich die neue Spitalfinanzierung mit Fallpauschalen zu einem Wettrüsten zwischen den Spitälern und zu Überversorgung geführt hat.

Bei der Frage, was dagegen zu tun sei, gingen die Meinungen jedoch auseinander. SP, Grüne und AL sehen die Lösung in einer engen Kooperation der Spitäler. Mit einer Motion wollten sie den Regierungsrat auffordern, nach dem Vorbild des Zürcher Verkehrsverbunds einen Spitalverbund zu schaffen, welcher für ein koordiniertes, qualitativ hochstehendes und wirtschaftliches Angebot sorgen würde. Dass die Zürcher Spitäler unterschiedliche Trägerschaften haben, sei kein Hindernis, sagte Daur. «Sie würden in einer intelligenten Netzwerkstrategie zusammenarbeiten.»

Bessere Planung statt Neuorganisation

Auch die Grünliberalen beurteilen den Wettbewerb kritisch und wünschten sich eine bessere Steuerung des Angebotes. Dafür sei aber keine neue Organisation nötig, sagte Daniel Häuptli (GLP, Zürich). «Der Regierungsrat hat es schon heute in der Hand, zu handeln.»

Ähnlich äusserte sich CVP-Sprecher Lorenz Schmid (Männedorf), der ebenfalls eine «Ökonomisierung des Spitalbetriebes» konstatiert. Als Mittel dagegen sieht er «eine stringente Planung» und «eine Spitalliste, die nicht von vornherein Überkapazitäten plant».

115 Nein gegen 50 Ja

Markus Schaaf (EVP, Zell) lehnte den Spitalverbund ab, weil damit ein Monopol entstünde. Zudem könnten die Spitäler ja heute schon kooperieren. Und das täten sie auch, sagte Nadja Galliker (Eglisau), die Sprecherin der FDP. Sie erwähnte die Zusammenarbeit der Spitäler Bülach und Winterthur in der Radiologie.

Ihr Fraktionskollege Jörg Kündig (Gossau) lobte die Zürcher Verhältnisse sogar: «Punkto Effizienz und Qualität sind unsere Spitäler Spitze.» Das war auch Eigenlob, denn Kündig ist Verwaltungsratspräsident des Spitals Wetzikon - und würde gerne Nachfolger des freisinnigen Gesundheitsdirektors Thomas Heiniger werden.

In der Abstimmung fiel der Verbund mit 115 Nein gegen 50 Ja durch. (Tages-Anzeiger)