Linker SP-Flügel zielt auf den Juso-Kritiker

Zwei Probleme hat die kantonale SP für einmal nicht: Sie muss keinen Ständeratskandidaten suchen, weil Daniel Jositsch wieder kandidiert und gute Chancen hat. Und es muss kein bisheriges Nationalratsmitglied an der Delegiertenversammlung (DV) vom nächsten Samstag die Altersguillotine überstehen, da alle weniger als zwölf Jahre im Amt sind. Ein Problem bleibt aber: Die Nationalratsliste. Sie ist momentan das Thema Nummer 1 innerhalb der SP. «Alle reden nur noch darüber», sagen mehrere Sozialdemokraten.

Bibbern um neunten Sitz

Das hat einen Grund: Die Reihenfolge der 17 Erstplatzierten ist noch nicht klar und wird an der DV ausgemehrt. Ein guter Platz auf der Liste ist dieses Jahr besonders wichtig, da selbst in der Partei viele davon ausgehen, dass der wacklige neunte Sitz verloren geht. Brisant dabei: Alle neun aktuellen Nationalratsmitglieder kandidieren wieder, und die – meist prononciert links positionierte – Jugend stürmt nach vorne.

Die Personalkommission der Partei (Peko), bestehend aus fast allen Geschäftsleitungsmitgliedern, hat neben den Bisherigen acht Personen für die Spitzengruppe, genannt Topf A, ausgewählt. Insgesamt ist die Liste bezüglich Geschlecht und Regionen recht ausgewogen. Auffallend ist, dass immerhin vier Kandidierende weder im kantonalen noch in einem städtischen Parlament tätig sind. Es ist der 23-jährige Juso-Vertreter Lewin Lempert, der Winterthurer Selim Gfeller (26), die SP-Frauen-Co-Präsidentin Natascha Wey (37) und Ex-Kantonsrätin Sabine Sieber (59). Dazu kommen die drei Kantonsratsmitglieder Michèle Dünki-Bättig (30), Davide Loss (32) und Céline Widmer (41) sowie der Zürcher Gemeinderat Jean-Daniel Strub (44). Die Listenränge 18 bis 35 sind von der Personalkommission vorgegeben, der sogenannte Topf B wird von Marco Denoth, Präsident der Stadtzürcher Partei, angeführt.

Und jetzt wirds spannend: An der DV wird jede(r) der 184 Delegierten eine eigene Reihenfolge für die ersten 17 Plätze abgeben, worauf ausgezählt und der Listenanfang erstellt wird. Angesichts dieses Verfahrens erstaunt nicht, dass im Hintergrund heftig lobbyiert wird – und zwar von allen Seiten.

Laut TA-Recherchen sieht eines der Muster so aus: Junge, weibliche und linke Kandidierende werden gepusht, Nationalrat Daniel Frei soll auf der Liste nach hinten rücken. Seine Verschiebung sollte aber, so die Losung, nicht so deutlich sein, dass das Risiko eines Parteiübertritts zur GLP – analog zu Chantal Galladé – besteht. In diesem Sinne soll sich etwa Freis Ratskollegin Jacqueline Badran während der 1.-Mai-Feierlichkeiten geäussert haben, berichtet eine Quelle. Badran reagiert erstaunt und distanziert sich klar. «Ich habe viel geschwatzt am 1. Mai, kann mich aber definitiv nicht erinnern, über Daniel Frei gesprochen zu haben.» Sie hasse Intrigen und stemme sich dagegen, wenn sie von solchen höre. «Da können sie jeden fragen.» Abgesehen davon mache sie sich stark für eine SP, in der unterschiedliche Meinungen Platz haben. Dass es aber Leute in der Partei gebe, die Ressentiments gegen Frei haben, glaube sie sofort. «Ich gehöre nicht dazu.»

«Jusofizierung», «Sekte»

Daniel Frei selbst hat von verschiedener Seite Wind von Aktionen gegen ihn bekommen. Ihm ist sogar offiziell und namens der Peko von Partei-Co-Präsidentin Priska Seiler Graf mitgeteilt worden, dass er in gewissen SP-Kreisen nicht wohl gelitten ist. «Das Offiziöse daran hat mich erstaunt», sagt Frei. Den Grund ortet er nicht in seiner Politik: «Ich bin seit 22 Jahren in verschiedenen Funktionen in der SP aktiv und bin aus meiner Sicht noch nie von der Parteilinie abgewichen und habe immer sozialdemokratisch politisiert.» Dass er dem rechten Parteiflügel angehört und sich bei Ständerat Jositschs Reform-Plattform engagiert, welche das EU-Rahmenabkommen befürwortet, sei kein Geheimnis. «Wir können mehr Wählerstimmen erhalten, wenn die Partei breit aufgestellt ist, also auch verschiedene Flügel hat», ist Frei überzeugt. Vorbehalte gebe es «eindeutig» wegen des parteiinternen Krachs vor zwei Jahren, so Frei. Die Jungsozialisten (Juso) hatten SP-Regierungsrat Mario Fehr wegen des Kaufs von Computer-Trojanern angezeigt, worauf Fehr seine SP-Mitgliedschaft sistierte. Später entstanden heftige innerparteiliche Kontroversen um Fehrs Asylpolitik. Am Ende trat Frei als Parteipräsident zurück. Danach kritisierte er in der «Rundschau» die «Jusofizierung» der SP und sagte in der «NZZ am Sonntag», dass Teile des linken Parteiflügels «wie eine Sekte» funktionierten.

Co-Präsidentin Seiler Graf will sich zu ihrer Intervention bei Frei nicht äussern, nur so viel: «Intrigen und Absprachen würde ich nicht fair finden.» Dass das SP-Verfahren zu Spielchen einlädt, bestätigt sie nur indirekt. Es sei normal, dass es jedes Mal Diskussionen um die Liste gibt, sagt sie. «Das hat unter anderem mit unserem basisdemokratischen Wahlverfahren zu tun.»

Juso geben sich zahm

Die von Frei damals angegriffenen Juso geben sich nicht rachsüchtig. «Wir sind mit der Arbeit aller bisherigen Nationalratsmitglieder zufrieden», sagt Juso-Co-Präsident Luca Dahinden. Wenn überhaupt, werde er sich für den eigenen Kandidaten Lempert einsetzen. Ohnehin werde der Einfluss der Jungen oft überschätzt, so Dahinden.

Zumindest die Zahlen belegen dies. Die Juso haben vier von 184 Delegierten-Stimmen. Zum Vergleich: Die Stadtzürcher SP hat 62, die Winterthurer 17 Stimmen. Frei sieht auch nicht die Juso als Spindoctors gegen ihn, sondern vermutet andere Kreise. Er erwartet nun eine Diskussion um seine Person am nächsten Samstag. «Ich bin dialogbereit», sagt er. Insider sagen allerdings, dass in der SP oft ohne offenes Visier gekämpft werde. So wurde vor einem Jahr Kantonsrat Felix Hoesch völlig überraschend und ohne Diskussion aus der Geschäftsleitung der Stadtzürcher Partei abgewählt und durch eine Jungsozialistin ersetzt.

