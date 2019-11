Mann bei Messerstecherei in Winterthur schwer verletzt

Am Sonntagmorgen wurde in Winterthur ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmassliche Täter wurde noch am Tatort verhaftet. Die Polizei geht von einer Versuchten Tötung aus.

Zur Auseinandersetzung kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich gegen 7.40 Uhr. Die Polizisten fanden am Tatort einen Mann vor, der an seinen Extremitäten blutete. Wo genau der Mann verletzt ist, gibt die Kantonspolizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt.

Die Polizisten verhinderten gemäss Mitteilung mit einem Abbindsystem, dass der Mann bis zum Eintreffen des Rettungswagens noch mehr Blut verlor. Die Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital. Noch vor Ort wurde der mutmassliche Täter, ein 28-Jähriger Mann, verhaftet.

Für die Sicherung der Tatort- und Personenspuren standen das Forensische Institut Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität geführt. (fal/sda)