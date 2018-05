Mann stirbt bei Raserrennen mit 82-Jährigem

Auf der Höhe des Zuschauerparkplatzes Hell beim Flughafen Zürich in Oberglatt ZH ist es am Sonntagabend gegen 20 Uhr zu mehreren Überholmanövern zwischen zwei Cabrios gekommen. Wie Augenzeugen der Polizei berichten, haben sich der graue BMW und der weisse Mercedes mehrmals in gefährlicher Weise überholt.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Lenker des BMW auf das Wiesenbord, fuhr dort gegen einen Holzzaun, überquerte danach die ganze Fahrbahn und kollidierte schliesslich auf der linken Strassenseite mit einem Wildzaun. Der 54-jährige Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Wegen des Unfalls mussten die Bülachstrasse sowie das umliegende Gebiet für rund fünf Stunden für Fussgänger und den Verkehr gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch weitgehend unklar. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der beiden Lenker machen können (044 863 41 00). (lop)