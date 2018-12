Marihuana-Schmuggler drohen zwölf Jahre Haft

Es ist wohl einer der grössten Fälle von Marihuana- und ­Cannabis-Schmuggel. Zwischen 2010 und April 2016 sollen insgesamt sieben Tonnen Drogen aus Holland und Spanien in die Schweiz importiert worden sein. Rund 20 Personen sollen in­volviert gewesen sein. Gestern stand der mutmassliche Haupttäter vor dem Bezirksgericht ­Zürich. Der heute 39-jährige Schweizer soll nicht nur die Fäden gezogen, sondern auch diverse Hanf-­Indoor-Anlagen in der Schweiz betrieben haben. So steht es zumindest in der 55 Seiten dicken Anklageschrift. Seinen erzielten Umsatz beziffert die Staatsanwaltschaft auf rund 37 Millionen Franken. Zudem habe der Mann Geldwäscherei im Umfang von rund 5 Millionen Franken betrieben.

Dafür verlangte der Staats­anwalt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und die Ablieferung von 4 Millionen Franken an den Staat. Er wirft dem Mann nicht nur banden- und gewerbsmässigen Drogenhandel vor, er habe auch während zehn Jahren keine Steuern bezahlt und sei trotz Entzug des Führerausweises 190-mal am Steuer gesessen.

Am Prozess machte der Beschuldigte kaum Aussagen zur Sache. Er stritt die Mehrheit der vorgeworfenen Delikte ab, er habe nur mit 200 Kilogramm Cannabis und ­Marihuana gehandelt. Auf die Frage des Richters, warum er als angeblicher Eventmanager während zehn Jahren keine Steuern bezahlt habe, ­antwortete er ausweichend. Er habe nicht gewusst, wie das geht. Er wurde zwar vom Steueramt eingeschätzt, weigerte sich aber, die Rechnungen zu be­zahlen.

Er habe nicht gewusst, wie das geht. Antwort des Angeklagten auf die Frage des Richters, weshalb er zehn Jahre lang keine Steuern bezahlt habe.

Auf den Hinweis des Richters, ob er wisse, dass bei einem Geständnis mit einer deutlichen Strafminderung zu rechnen sei, sagte der Beschuldigte, dass ihm das bekannt sei.

Der Staatsanwalt warf dem «Kleinen» – so wurde der Beschuldigte von seinen Mithelfern bei den abgehörten Telefonaten jeweils genannt – vor, auf grossem Fuss gelebt zu haben. Es handle sich um einen Berufskriminellen, der in Brasilien einen Strandclub betrieb und viel Geld dorthin überwies. Wie hoch sein Gewinn war, ist nicht bekannt. Die Überweisungen ins Ausland und die Investitionen in die Hanf-Indoor-Anlagen bezifferte der Staatsanwalt auf knapp 5 Millionen Franken.

Ein bekannter «Kronzeuge»

Der Staatsanwalt betonte, dass rund ein Dutzend ehemaliger Helfer und Komplizen den Beschuldigten belasten würden. Als «Kronzeuge» nannte er den ehemaligen Verwalter der Gammelhäuser im Kreis 4, der als Verwaltungsrat jenes Busunternehmens amtete, mit dem ein Grossteil des Drogenschmuggels durchgeführt wurde. Der 50-Jährige war in ­diesem Sommer im abgekürzten Verfahren wegen Drogenschmuggels und Gehilfenschaft zu Geldwäscherei zu einer teilbedingten Strafe von 36 Monaten verurteilt worden und muss dem Staat 100'000 Franken zurückzahlen.

Zwei weitere Beschuldigte des Drogenrings hatten sich damals ebenfalls vor dem gleichen Gericht verantworten müssen. Der Staatsanwalt forderte für einen von ihnen eine Strafe von fünfeinhalb Jahren und für den anderen 36 Monate. Das Gericht sprach damals noch keine Urteile aus, sondern wartete den gestrigen Prozess gegen den Hauptbeschuldigten ab.

Die beiden Verteidiger des Beschuldigten verlangten eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten. Ihr Mandant sei nach dem Urteil sofort zu entlassen, da er bereits seit 960 Tagen im Gefängnis ­sitze. Die vom Staatsanwalt gemachten Angaben zur Drogenmenge seien völlig überrissen. Ihr Mandant habe lediglich mit Hanfprodukten im Umfang von 240 Kilogramm gehandelt, der Umsatz betrage 1,15 Millionen Franken. Er würde den Vorwurf des mehrfachen Pfändungsbetrugs (nicht bezahlte Steuern) und des Fahrens ohne Berechtigung anerkennen.

Unter Druck gesetzt

Die Anwälte gingen mit dem Staatsanwalt hart ins Gericht. Dieser habe die Komplizen unter Druck gesetzt, damit sie den ­Beschuldigten belasten würden: «Wer nicht spurte, der sass.» So habe der «Kronzeuge» mit einem abgekürzten Verfahren und der Entlassung aus der Untersuchungshaft rechnen können, nachdem er Schätzungen zum Drogenschmuggel gemacht habe. Zudem sei das Anklageprinzip verletzt worden, genaue Orts- und Zeitangaben bei den Drogendeals fehlten. Im Weiteren seien Auslandüberwei­sungen und Investitionen in Indoor-Anlagen keine Geldwäscherei. Das Gericht fällt das Urteil nächste Woche.

(Tages-Anzeiger)