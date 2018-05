«Mario Fehr gehört zu uns»

Umstrittene Nominierung

Fehr spaltet linke Allianz

Im Vorfeld der Delegiertenversammlung der Zürcher SP kommenden Dienstag mischen sich immer mehr Politiker in die Frage ein, ob die Delegierten den umstrittenen SP-Regierungsrat Mario Fehr nominieren sollen. Esther Guyer, Fraktionspräsidentin der Grünen im Kantonsrat, sagt, sie werde sich dafür einsetzen, dass die Grünen Mario Fehr unterstützen. Sie sei zwar nicht einverstanden mit dessen Migrationspolitik, aber in der Sozialpolitik könne sie ihm nicht viel vorwerfen. «Fehr ist besser als ein weiterer bürgerlicher Vertreter der Tiefsteuerpolitik», sagt Guyer.



Diese Äusserung stösst bei Luca Maggi auf Unverständnis. Der Vizepräsident der Stadtzürcher Grünen sagt: «Wenn wir Fehr unterstützen, können wir unsere linke Linie auch ganz verlassen und GLP oder CVP unterstützen.» In den vergangenen vier Jahren habe Mario Fehr mit seiner restriktiven Migrationspolitik gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn zu unterstützen. «Diesen Fehler müssen wir nun korrigieren, wenn die SP ihn nominiert», sagt Maggi und kündigt an, an der Mitgliederversammlung einen Antrag zu stellen, Fehr nicht zu unterstützen. Dies würde wohl dazu führen, dass die Grünen und die Sozialdemokraten nicht gemeinsam in den Wahlkampf ziehen.



SP-Co-Präsidentin Priska Seiler Graf möchte die Diskussionen der Grünen nicht kommentieren. Auch nicht ausführlich äussern möchte sie sich dazu, dass sich Christian Levrat als nationaler SP-Präsident in die Angelegenheiten der Zürcher Kantonalpartei einmischt und Mario Fehr empfiehlt: «Es steht ihm frei, sich entsprechend zu äussern. Entscheiden werden die Delegierten

am Dienstag.» Seiler Graf betont, dass Levrat ihr Wahlprozedere an der Delegiertenversammlung unterstützen würde.



Ungewöhnlich ist Levrats Vorgehen dennoch – insofern, als er sich sonst aus den Angelegenheiten der Kantonalparteien herauszuhalten pflegt. So wollte er sich beispielsweise zuletzt im März in der «Aargauer Zeitung» nicht zu möglichen Nachfolgern der Ständerätin Pascale Bruderer äussern. «Der Kanton muss für sich entscheiden», sagte Levrat damals. (zac)