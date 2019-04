Maschine verschickt falsche Mahnungen

Tausende von Kundinnen und Kunden des Strassenverkehrsamts werden vor wenigen Tagen erstaunt ihren Briefkasten geleert haben. Denn innerhalb von 13 Tagen haben sie zweimal Post von diesem Amt erhalten. Das erste Mal eine Rechnung oder Mahnung vom 14. März, das zweite Mal einen Brief mit folgendem Betreff: «Wichtige Mitteilung: Fehlerhafte Mahnungen vom 14. März 2019.» Insgesamt 10’600 solcher Briefe hat das Strassenverkehrsamt verschickt.

Im Brief schreibt das Strassenverkehrsamt, dass die Firma, welche die Mahnungen druckt und verpackt, einen Fehler gemacht habe. «Es ist möglich, dass auch Sie davon betroffen sind.» Die Empfänger werden gebeten, sich so rasch als möglich zu melden, falls sie eine unvollständige, fehlerhafte Mahnung erhalten haben. Oder auch, wenn sie eine Mahnung erhalten haben, die für eine andere Person bestimmt war. Es ist auch möglich, dass sie zwar das Schreiben erhalten haben, aber am 14. März gar keine Mahnung zugestellt bekamen – in diesem Fall solle man sich so rasch wie möglich melden, damit die Mahnung zugestellt werden könne.

Maschinenteil falsch montiert

Was war genau passiert? Auf Anfrage erklärt Erika Herzig vom Strassenverkehrsamt, dass bei der Verarbeitung der Rechnungen und Mahnungen beim Dienstleister für den Druck und Versand ein Fehler passiert sei. Ein Maschinenteil war falsch montiert, womit die gedruckten Rechnungen teils nicht richtig verpackt wurden. «Dieser Fehler führte dazu, dass ein Teil der 10’600 Rechnungen fehlerhaft verschickt wurde.»

Gemäss Angaben des Dienstleisters waren maximal 3500 Couverts unvollständig oder enthielten die falsche Rechnung. «Leider gab es keine Möglichkeit festzustellen, welche der 3500 Kundinnen und Kunden effektiv betroffen waren und welcher Inhalt ihnen in ihren Couverts verpackt worden war.» Aus diesem Grund habe sich das Strassenverkehrsamt entschieden, alle möglicherweise betroffenen Kundinnen und Kunden zu informieren. Bis anhin seien wenige Reaktionen eingetroffen.

Probleme auch beim Steueramt

Das Strassenverkehrsamt verschickt jährlich 1,8 Millionen Rechnungen. In einem einzigen, grossen Versand gehen einmal jährlich 800’000 Rechnungen zur Post. Letztmals hatte das Amt 2013 Probleme beim Versand.

Auch andere Institutionen kennen sich damit aus, zuvorderst das Steueramt: Dieses hat in den letzten Jahren gleich mehrfach falsche Briefe verschickt, zuletzt waren es falsche Rechungen. Kritischer war der Fehler, der der Raiffeisenbank vor einem Jahr unterlief: Sie verschickte über hundert Kunden die Kontoauszüge fremder Personen. (Tages-Anzeiger)