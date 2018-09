Mehr als 900 Millionen für Prämienverbilligungen

Fürs Jahr 2019 stehen für individuelle Prämienverbilligungen bei der obligatorischen Grundversicherung der Krankenkassen gut 900 Millionen Franken zur Verfügung: Der Kanton Zürich steuert wie in den vergangenen Jahren 80 Prozent des Bundesbeitrages bei. In Zahlen: Der Bund zahlt 502,8 Franken , der Kanton 402,2 Millionen , wie der Regierungsrat heute Donnerstag mitgeteilt hat. Im laufenden Jahr wurden 870 Millionen , also über 30 Millionen weniger ausbezahlt.

Die Prämienverbilligungen werden drei Personengruppen ausgezahlt: An Bezüger von Sozialhilfe und Zusatzleistungen gehen 443 Millionen , an Berechtigte mit geringen Einkommen 419 Millionen. Und für die Übernahme von Verlustscheinen von Personen, die ihre Prämien nicht bezahlen können, rechnet der Kanton mit Kosten von 52 Millionen .

Individuelle Beiträge erhalten beispielsweise Stadtzürcher Verheiratete über 25 Jahren ( Region 1 ) mit einem steuerbaren Einkommen bis 24'000 Franken 2424 Franken im Jahr oder 202 Franken im Monat. Alleinerziehende mit demselben Einkommen bekommen 1884 Franken oder 157 Franken im Monat.

Vermögenslimite liegt bei 300'000 Franken

Die Beiträge sind nach Einkommen, Alter und Status abgestuft. Verheiratete erhalten bis zu einem gemeinsamen Einkommen von 49'200 Franken Beiträge, Alleinerziehende bis zu 37'600 Franken Einkommen, Alleinstehende bis 29'900 Franken . Kinderprämien werden bis zu einem Einkommen von 53'800 Franken unterstützt. Anrecht auf Prämienverbilligung haben nur Personen mit Vermögen unter 300'000 Franken (Verheiratete und Alleinerziehende) beziehungsweise 150'000 Franken (übrige Personen).

Die gesamte Übersicht der bezugsberechtigten finden Sie hier (ab Seite 5).