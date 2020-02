Millionen-Geschäft: So viel verdient Zürich mit Handy-Antennen

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) führt auf seiner Webseite eine interaktive Karte mit farbigen Punkten. Die Punkte stehen für die Standorte aller Mobilfunkantennen in der Schweiz.

Durch die aktuelle Aufrüstung zum neuen Mobilfunkstandard 5G hat das Thema an Brisanz gewonnen. Besorgte oder einfach nur interessierte Bürger in der gesamten Schweiz geben ihre Wohnadresse in der Karte ein und erhalten genaue Auskünfte über den jeweiligen Mobilfunkstandard der Antennen sowie deren Sendeleistung. Zudem kann man sich da darüber informieren, welcher Liegenschaftsbesitzer in der Nachbarschaft Geld verdient, weil er den Providern sein Dach für eine Antenne zur Verfügung stellt.

Die Antennen-Standorte in der Schweiz, erfasst vom Bakom (für die Standortsuche in die Karte klicken).

Daniel Gruber ist Mobilfunkmakler. Er handelt für Liegenschaftenbesitzer, die eine Installation einer Antenne auf ihrem Haus in Betracht ziehen, höhere Mieten aus. Er erreiche damit ein Vielfaches von dem, was Swisscom, Sunrise und Salt von sich aus anbieten würden, sagte Gruber kürzlich im Tages-Anzeiger (zum Bericht). Der Makler sagte auch, dass Zürcher Verwaltungen ein reges Interesse hätten, auf ihren Gebäuden eine Antenne zu errichten. «Es gibt ranghohe Zürcher Politiker, die gerne Hand bieten – sofern der Marktwert stimmt.»

Mobilfunkantennen und die aktuelle Aufrüstungsoffensive auf 5G sind also auch für die Verwaltungen ein lukratives Geschäft. Die Stadt Zürich etwa verdient mit der Vermietung von Antennenflächen jedes Jahr knapp 2,2 Millionen Franken, wie die Tages-Anzeiger-Recherche zeigt. Die kantonale Verwaltung ist etwas zurückhaltender: Sie erhält von den Mobilfunkanbietern jährlich knapp 600'000 Franken.

Die Antennen sind unterschiedlich verteilt, auf die einzelnen Untereinheiten der städtischen und kantonalen Verwaltungen. Am meisten Antennen stehen auf den Grundstücken des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ). Über 200 Antennen stehen auf Betriebsgebäuden, Unterwerken und Strommasten des EWZ. Dieses generiert Jahreserträge von rund 1,8 Millionen Franken. Der Mietertrag pro einzelner Antenne variiert. Er liegt jedoch gemäss Angaben der einzelnen Verwaltungen zumeist zwischen 3000 und 15'000 Franken. Einzelne Mieterträge schwingen obenaus. So verdient etwa das Unispital an einem einzelnen Standort rund 80'000 Franken, wie der Tages-Anzeiger aus verlässlicher Quelle weiss.

Das Geld, das die Behörden von den Mobilfunkfirmen erhalten, wird unterschiedlich eingesetzt. Bei den städtischen Wohnliegenschaften fliessen die Erträge ins Verwaltungsvermögen. Beim Kanton profitiert entweder der Strassenfonds oder die Kasse des Immobilienamts. Die Universität Zürich verbucht die Beträge als Mietzinseinnahme. Keine Angaben über die Verwendungszwecke lieferten die Verkehrsbetriebe Zürich, Grün Stadt Zürich, das Universitätsspital und die EWZ.