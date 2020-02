Mr. Glattzentrum schwärmt

Sie verstummt. Eine einzige Frage hat die Globus-Verkäuferin im Glattzentrum aus dem Konzept gebracht. «Habt ihr euch erholt vom Schock?», wurde sie von Rageth Clavadetscher gefragt. Sie ist noch immer sprachlos, das muss als Antwort reichen. Er sagt zu ihr: «Ich werde auch verkauft. Es geht uns allen gleich.» Clavadetscher leitet das Glattzentrum, Arbeitsort von 1800 Mitarbeitern.

Täglich marschiert er durch das Einkaufscenter, von Begegnung zu Begegnung, nun trifft er den Elektriker. Das Glatt sei mehr als nur ein Arbeitgeber, sagt der Mitarbeiter und tätschelt wie ein Fussballer den Glatt-Schriftzug auf seiner linken Brust. «Es ist ein Lebensgefühl», sagt der Elektriker. Clavadetscher nickt.

Seit einer Woche weiss die Schweiz, dass die Migros Globus abstösst und das Glatt verkaufen will. Der Verkauf des kriselnden Globus ergebe Sinn, schreiben Kommentatoren. Beim Glatt weiss die Branche nicht so recht. Grösstes Shoppingcenter der Schweiz, höchster Umsatz, mit über neun Millionen Menschen pro Jahr konstante Besucher­zahlen, frisch renoviert, gut diversifiziert.

Warum also der Verkauf? Clava­detscher kann gut sprechen, liebt es zu erzählen, doch nun verstummt auch er. Er verweist auf das Communiqué der Migros. Darin steht: Man wolle sich auf das Kerngeschäft fokussieren – Immobilien wie das Glatt gehörten nicht dazu.

Er verkaufte Bauern Kleider

Clavadetscher ist ein Kind des Detailhandels, er hat eine fast schon klassische Tellerwäscherkarriere hinter sich. Er begann in Kreuzlingen in einem Kleider­laden und verkaufte Thurgauer Bauern Kurzarmhemden, die er mit dem Velo auf die Höfe lieferte. Er merkte: Der Service entscheidet. Er bekam 2400 Franken im Monat, kaufte sich einen orangen Peugeot 104 und war glücklich. Heute fährt er einen blauen Audi Quattro, führt das grösste Schweizer Einkaufscenter und schweigt über den Lohn.

Der 48-Jährige mit Bart trägt Turnschuhe, Shirt, Hosenträger, Doppelreiher und eine Brille, die so gross ist, dass das Material für vier Augen reicht. Hipster? «Nein, überhaupt nicht.» Den Bart habe er wegen seines Doppelkinns, ausserdem rasiere er sich ungern. Der Rest sei einfach Clavadetscher-Style, über die Jahre entstanden. So elegant, wie er sich gegen eine Schubladisierung wehrt, so eloquent redet er alle Ängste wegen des Glatt-Verkaufs klein.

Viel lieber spricht er über das Glatt als «social hub», über die «community» und wie man «in no time» das und dies gemacht habe. Englisch ist bei Clavadetscher Schmuck und Sprache des Fortschritts zugleich. Sätze beginnt er gerne mit: «Wir sind die Ersten…» Oder: «Wir sind die Einzigen…»

«Wir haben eine Warteliste von Geschäften, die bei uns reinwollen»: Innenansicht des Glattzentrums. Foto: 20 Minuten

Clavadetscher hat einen Blumenladen ins Sortiment genommen, alle hätten ihm abgeraten – «Blumen, spinnst du?!» Doch nun läuft der Laden und heisst, na klar, Bloomery. Sträusse auf Wunsch gibt es da. Und Männerpflanzen, so heissen sie, weil: pflegeleicht. «Ein Riesengag. Das zieht bei den Männern.»

Weiter zum Mode Keller. Auch hier wollten ihm Leute die Mode für alte Menschen ausreden. Sie irrten sich. «Eine Erfolgsgeschichte. Und die Silver Ager werden künftig noch wichtiger.» Oder die japanische Kleiderkette Muji. Der erste Laden in der Schweiz. Ein Coup. «Nun kommen auch die Hipster zu uns.» Clavadetscher gibt Start-up-Firmen für wenig Geld Verkaufsflächen, organisiert ein Bücherfestival, holt Elektroautos ins Haus, vermarktet das Glatt in den sozialen Medien. Er will die romantische Idee vom Handel mit der digitalen Welt verbinden und damit Leute an seinen Marktplatz bringen. Es klingt alles so gut.

Clavadetscher würde gerne noch innovativer sein, noch schneller auf Trends reagieren, doch die langfristigen Mietverträge stehen ihm im Wege. «Wir haben eine Warteliste von Geschäften, die bei uns reinwollen», sagt er. 1450 Franken betrage die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter. Der Ton in seiner Stimme verrät: Es muss viel Geld sein. Tatsächlich ist es deutlich mehr als der Branchendurchschnitt.

Clavadetscher beobachtet gerne Menschen. Und mit der Erfahrung von stundenlangem Ausharren auf urbanen Hochsitzen sagt er: Er habe noch nie 15 Freundinnen gesehen, die mit Prosecco in der Hand vor dem Computer bei Zalando Kleider geordert hätten. 1:0 für das Einkaufscenter. Zu Hause könne man keine Einkaufstasche präsentieren, das Zelebrieren des Konsums werde immer wichtiger. 2:0. Es geht weiter so, das Internet hat keinen Stich, das Einkaufscenter landet im Laufe des Gesprächs einen Kantersieg. Alles gut also? Clavadetscher schüttelt den Kopf. Er hat es mitbekommen. Die Dinge ändern sich. Die Digitalisierung schreitet voran.

Die Branche kriselt

Seit Jahren sprechen Experten davon, dass der Detailhandel vor harten Zeiten steht, dass es zu Marktbereinigungen kommt. In anderen Worten: Center werden schliessen. Doch geschehen ist bisher wenig. «Die Branche reagiert nur langsam», sagt Marcel Stoffel, er war bis 2010 Chef des Glatt, nun leitet er die Branchen­organisation Swiss Council of Shopping Places und berät Einkaufscenter. Diese seien in den letzten 25 Jahre sehr attraktive Renditeobjekte gewesen. Darum der stete Ausbau, darum die hohe Zahl von über 190 Anbietern in der Schweiz. «Wir haben zu viel Retailflächen in der Schweiz. Sie werden in den nächsten Jahren um 20 Prozent zurückgehen», sagt er.

Eine halbe Million Quadratmeter wird frei und muss umgenutzt werden. Weniger Retail und mehr Gastronomie schlägt Stoffel vor, dazu mehr Freizeit- und Medizinangebote. Nun gehe es darum, möglichst schnell zu reagieren. «Wer schneller ist, hebt sich von anderen ab.»

Im Glatt gibt es eine Augenklinik und eine Chirurgieabteilung. Techfirmen sind in den renovierten Turm gezogen, es solle künftig mehr Events geben, erzählt Clavadetscher. Jassabende und Hazel Brugger – das wärs. Das Glatt hat umgesetzt, was die Experten als Weg in die Zukunft sehen. Noch immer ist das Einkaufscenter ein Vorbild für andere, im Ausland bekannt, manche nennen es Cashcow – und doch will es die Migros nicht mehr. «Es ist für mich ein Rätsel», sagt Detailhandelsexperte Thomas Hochreutener. «Es erstaunt mich sehr», sagt Stoffel. Insider sagen, die Migros habe noch einen guten Moment für einen guten Preis erwischen wollen. «Offenbar glaubt selbst die Migros nicht mehr an den stationären Handel», sagt hingegen Hochreutener.

So weit will Clavadetscher nicht gehen. «Es wird immer Einkaufscenter geben, sie müssen einfach die Menschen verstehen und abholen», sagt er mit der Überzeugung, dass das Glatt genau das macht. Dass es mit dem Verkauf auch ihn treffen könnte, dass der neue Betreiber auf neue Leute setzen möchte, dazu will er nichts sagen. Ein seltener Moment: Clavadetscher schweigt.

Clavadetscher hat sich Mühe gegeben und die Zukunft ins Glatt geholt, nur will die Migros kein Teil mehr davon sein. Es ist eine neue Erfahrung für ihn. Wobei, es gab schon einmal einen Moment, als ihn die Zukunft überholte. Als er seiner Tochter vorschlug, dass er ihr ein Auto kaufe, wenn sie bis 18 nicht rauche, antwortete sie ihm: «Du bist so altmodisch, hey, ich will gar kein Auto.»