Muss das Zürich Openair einen neuen Standort suchen?

Die Musikauswahl und die Lage sind seit neun Jahren die grossen Trümpfe des viertägigen Zürich Openair: Immer wieder spielen internationale Grössen, aber auch Geheimtipps Ende Sommer vor den Toren der Stadt; das Gelände unweit des Stadtzentrums liegt idyllisch eingebettet zwischen Glatt, Wald und Wiese.

Doch bald hat das Zürich Openair weniger Platz: Der Flusslauf wird spätestens in fünf Jahren verbreitert und renaturiert. Deshalb könnte sich für die Organisatoren die Standortfrage stellen. Schuld daran ist der Flughafen Zürich. Er ist zu ökologischen Kompensationsmassnahmen verpflichtet, weil er seine Infrastruktur in den letzten Jahren massiv ausgebaut hat.

Heute beansprucht das Open Air ein Gelände von rund 95'000 Quadratmetern. Der Platz für die Bauten, die rund 80'000 Besucher und 3000 Zelte ist schon heute nicht riesig. Nach der Wiederaufwertung des Flusses wäre die Fläche um 20'000 Quadratmeter kleiner, wie der «Klotener Anzeiger» schreibt. Das entspricht der Fläche von drei Fussballfeldern. Die blauen und pinken Pflöcke zur Markierung des Terrains sind bereits eingeschlagen.

Zeltgelände betroffen



Aus Sicht der Veranstalter hätten die geringeren Platzverhältnisse «sicher Auswirkungen» auf das Festival. Rolf Ronner, Geschäftsführer des Open Airs, sagt: «Selbstverständlich machen wir uns Gedanken, wie wir das Festivalgelände nach der Renaturierung gestalten.» Das Gelände für die Zelte müsste neu konzipiert werden. Es bietet derzeit Platz für 3000 Zelte. «Aber wie das Gelände neu konkret aussehen könnte und für wie viele Zelte es Platz bieten wird, wissen wir noch nicht.»

Offen ist für Geschäftsführer Ronner auch, wie sich die Nachfrage nach Zeltplätzen entwickelt. In der Region werden derzeit viele Hotels gebaut. Zunehmend würden Festivalbesucher auch auf ein bequemes Bett ausweichen, statt auf dem Gelände zu übernachten.

Die Glatt soll entlang des Flughafens wieder renaturiert werden. Bild: Sophie Stieger

Wegen der neuen Rahmenbedingungen nach einem alternativen Standort Ausschau zu halten, ist für die Veranstalter noch kein Thema. Sie wollen zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich am Standort in Rümlang festhalten. Ronner sagt: «Das Zürich Openair hat sich in den letzten neun Jahren an diesem Ort etabliert. Die Erreichbarkeit des Geländes und die Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden haben sich bewährt.»

Bewährter Veranstalter



Der Kanton ist Eigentümer der Wiese. Einen langfristigen Vertrag für die Nutzung der Wiese haben die Veranstalter nicht. Sie müssen jedes Jahr ein neues Gesuch stellen. Die Kosten für das Mieten der Wiese sind geheim. Auch aus Sicht des Kantons gibt es derzeit keinen Anlass, nicht am Festivalgelände festzuhalten. Thomas Maag, Sprecher der Baudirektion, sagt: «Das Open Air erfüllt die Bedingungen, die wir seit acht Jahren stellen.»

Nach dem ersten Open Air 2010 mussten die Veranstalter im folgenden Jahr auf die Durchführung verzichten. Der Boden war zu stark beschädigt, die Verkehrsführung und der Anschluss an den öffentlichen Verkehr mussten angepasst werden. Seit 2012 hat das Festival jedes Jahr stattgefunden.

Seit über 100 Jahren begradigt



Die Glatt wurde im 19. Jahrhundert begradigt, um Überschwemmungen zu verhindern. Seit Mitte der 1990er-Jahre gibt es Bestrebungen, dem Fluss wieder seinen natürlichen Lauf zu ermöglichen und damit die natürliche Entwicklung von Fauna und Flora zu fördern. Diese Aufgabe kommt teilweise dem Flughafen Zürich zu.

Auf einzelnen Abschnitten wurde der bisherige Flusslauf bereits wiederhergestellt, beispielsweise im Bereich der Eawag in Dübendorf und im Zusammenhang mit der geplanten Verlängerung von Piste 28 am Flughafen Zürich.

Die Bauern sind mit den Kompensationsleistungen des Flughafens nicht einverstanden. Ihnen gehen sie zu wenig weit, und sie entsprächen zu wenig dem ursprünglichen Flusslauf der Glatt.