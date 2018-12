Nach 61 Jahren muss Frau Steindorfer aus ihrer Wohnung

Jeden Morgen und jeden Abend muss Margrit Steindorfer an das eine Datum denken: 30. Juni 2019. Die 84-Jährige bricht in Tränen aus, als sie in ihren eigenen vier Wänden über ihre Wohnsituation spricht: «Manchmal wünsche ich mir, dass ich am Morgen nicht mehr aufwache.» Als die Swiss Life ihr und ihrem 89-jährigen Mann die Wohnung gekündigt hat, sei für sie eine Welt zusammengebrochen. «Ein alter Baum lässt sich nicht einfach so verpflanzen», sagt die Rentnerin. An diesem Baum hängen Erinnerungen aus sechs Jahrzehnten.

Sohn und Tochter sind in der 4,5-Zimmer-Wohnung gross geworden. Ihr Mann, ursprünglich ein Österreicher, erhielt in dieser Zeit die Schweizer Staatsbürgerschaft, und Margrit Steindorfer ging ihrer Arbeit im Warenhaus EPA nach, als sich dieses noch in Regensdorf befand. Ein halbes Jahr bleibt den Steindorfers jetzt noch in der Wohnung. Geniessen lasse sich diese Zeit nicht mehr, sagt Margrit Steindorfer.

Das Ehepaar ist nur eine von knapp 120 Mietparteien an der Riedthofstrasse, denen im vergangenen Sommer gekündigt wurde. Die Liegenschaftsbesitzerin Swiss Life hat sich für eine sogenannte Leerkündigung entschieden – eine Massenkündigung, die einen Abbruch mit einem anschliessenden Ersatzbau ermöglicht. Die Wohnblöcke stammen aus den 1950er-Jahren. Eine Sanierung würde sich nicht mehr lohnen, sagt die Swiss Life und begründet dies unter anderem mit den veränderten Vorschriften zur Erdbebensicherheit. Die Bewohnerinnen und Bewohner, mit denen der TA sprach, fühlen sich indes alle zufrieden in der Siedlung. Der tiefe Mietpreis (eine 4,5-Zimmer-Wohnung kostet 1000 Franken) dürfte dazu beitragen.

Subzentren im Fokus

Walter Angst vom Mieterinnen- und Mieterverband (MV) sieht in dem Vorgehen der Swiss Life ein System: «Leerkündigungen sind das beste Mittel, um die Mietpreise auf einen Schlag in die Höhe zu treiben.» Statt zu sanieren, werde oft noch gute Bausubstanz der Rendite geopfert. «Häufig trifft es ältere Leute und Mieterinnen und Mieter mit tieferen Einkommen», sagt Angst. «Alt sein ist ein riesiges Handicap bei der Wohnungssuche.»

Leerkündigungen sind vor allem bei grossen Immobilienverwaltungen im Trend. In der Stadt Zürich etwa hat sich ihr Anteil bei Sanierungen oder Neubauten seit 2008 mehr als verdoppelt. 2017 kam es bei 48 Prozent der Wohnungsumbauten zu Leerkündigungen. Der Kanton erhebt keine Zahlen. Für Angst ist klar, dass der Trend längst die Agglomeration erreicht hat: «Die grossen Mietzinssprünge erleben wir nun in den Subzentren.» Es werde knallhart kalkuliert, sagt Angst. Wenn es sich für die Immobilienfirmen rechne, dann werde eine Leerkündigung bevorzugt. Auf diese Weise lassen sich etwa Lärmklagen verhindern, weil während der Neubauphase keine Mieter mehr in der Siedlung wohnen. Die Mietausfälle lassen sich später durch höhere Mieten kompensieren.

Die Bauplanung der Swiss Life erfolgte in Absprache mit der Gemeinde Regensdorf. Diese zeigt sich nun getäuscht von der Versicherung. Gemeindeschreiber Stefan Pfyl nimmt Bezug auf ein Gespräch im Frühjahr 2018: «Die Gemeinde hatte damals platziert, dass eine Etappierung notwendig ist.» Bei diesem Vorgehen wären die Bauphase und die Kündigungen in mehreren Schritten erfolgt. Ein koordinierteres Vorgehen bei der Hilfe der Gekündigten wäre so gemäss Pfyl besser möglich gewesen.

Ein etappierter Plan war ursprünglich auch das favorisierte Vorgehen der Versicherung, wie aus einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2016 hervorgeht. Regensdorf sei jahrelang von einer solchen Projektierung ausgegangen. Die Gemeinde möchte deshalb nun bei der Swiss Life-Geschäftsleitung intervenieren: «Wir pochen darauf, dass dieses Ersatzbauprojekt in der vorliegenden Planung so nicht umgesetzt wird», sagt Pfyl. Aus der Sicht des Gemeinderats sei es unverständlich, dass eine soziale Versicherung wie die Swiss Life, die von den BVG-Geldern der Versicherten lebt, so rücksichtslos vorgehe.

Swiss Life wehrt sich gegen die Darstellung. Die Gemeinde sei immer über das bauliche Vorgehen informiert gewesen. Im vergangenen Mai habe man sich getroffen, um die bevorstehenden Kündigungen zu besprechen. Da sei es explizit auch um «die nicht etappierte Umsetzungsplanung» gegangen, sagt Swiss-Life-Sprecherin Tatjana Stamm. Würde nicht leergekündigt, sei mit einer Verdoppelung der Bauzeit zu rechnen. Das wäre für Nachbarschaft und Quartier eine zusätzliche Belastung.

Unabhängig davon, wer nun die Wahrheit sagt: Die Leidtragenden sind die Mieterinnen und Mieter. Bei einer Infoveranstaltung im Sommer wollten verschiedene Bewohner wissen, wie sie bei der Wohnungssuche von der Swiss Life unterstützt würden: Gar nicht, lautete die damalige Antwort. Es gebe genügend Wohnungen auf dem Markt, sagte ein Versicherungsvertreter, der am Ende gemäss mehreren Veranstaltungsteilnehmern gedroht haben soll: Notfalls könne die Siedlung auch polizeilich geräumt werden.

«Bei der Kommunikation und Durchführung der Kündigung sind uns Fehler unterlaufen, für die wir uns entschuldigen», sagt Sprecherin Stamm. Die Versicherung habe jedoch reagiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien in einem Schreiben informiert worden, mit welcher Unterstützung sie nun rechnen können. Darunter eine individuelle Betreuung durch die Livit AG, welche die Verwaltung für die Swiss Life übernimmt, und ein Vormietrecht für Wohnungen aus dem eigenen Portfolio.

Mehr Zeit gefordert

Einige Mieterinnen und Mieter wollen die Kündigung nicht einfach so hinnehmen. Bei der Schlichtungsstelle in Dielsdorf laufen zurzeit mehrere Verfahren. In einigen Fällen erreichten die Mieter bereits eine Mietverlängerung von zwei bis drei Monaten, teilweise ergänzt mit einer finanziellen Entschädigung für den Umzug. Für Walter Angst vom Mieterverband sind die Vorschläge völlig ungenügend: «Die Behörde hat noch nicht gemerkt, dass die Wohnungssuche für ortsgebundene Menschen mit beschränktem Budget auch in ihrem Bezirk ein Spiessrutenlauf ist, für den es viel Zeit braucht.» Das Gleiche gelte für die Chefs der Swiss Life, die stur an ihrem Zeitplan festhalten.

Mehr Zeit bräuchten auch die Steindorfers. «Um richtig suchen zu können, müssten wir uns erstmal einen Computer zulegen. Das wollen wir nicht», sagt Margrit Steindorfer. «Nicht der Swiss Life zuliebe.» In ihrer Verzweiflung wandte sie sich zuletzt an den Gemeindepräsidenten Max Walter (SVP). Regensdorf ist die Stadt, in der sie und ihr Mann schon über 60 Jahre Steuern zahlen. Da dürfe man schon ein wenig Hilfe erwarten, sagt Steindorfer. Walter beschied ihr jedoch, dass der Gemeinde die Hände gebunden sei. Es handle sich um privaten Grund der Swiss Life. Nicht einmal eine Alterswohnung konnte er dem Ehepaar anbieten. Solche existieren in Regensdorf nicht.

Die Gemeinde ist derweil in die Planung eines Aufwertungsprojekts involviert: die Furttaler Allee, das grösste Entwicklungsgebiet im Kanton ausserhalb der Stadt Zürich. In Anlehnung an die Europaallee sollen bis im Jahr 2040 eine Flaniermeile, Platz für Gewerbe und Wohnraum für zusätzlich 6500 Menschen entstehen. Die Siedlung der Steindorfers liegt unmittelbar neben dem Prestigeprojekt. Passen die bescheidenen Wohnblocks nicht mehr ins Gesamtkonzept? Die Gemeinde widerspricht. «Das Quartier mit seinen Strukturen für langjährige Bewohner, die einen bezahlbaren Mietzins haben, ist für die Gemeinde sehr wichtig», sagt Gemeindeschreiber Pfyl. Eine Wichtigkeit, von der die Bewohner bis jetzt nur wenig mitbekommen haben.

(Tages-Anzeiger)