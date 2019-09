Nach Ja zu Stockers Steuerdeal fordert FDP weitere Steuersenkung

Die Rechnung des Zürcher Finanzdirektors Ernst Stocker (SVP) ist aufgegangen: Mit einem Anteil von 56 Prozent befürworten die Zürcherinnen und Zürcher den Steuerdeal, der den Firmen tiefere Steuern bringt.

Die Stimmbeteiligung lag bei dürftigen 27,8 Prozent . 19 Städte und Gemeinden haben Nein gesagt, 143 Ja.

Viele Nein-Stimmen auf dem Land

Kurz nach 14 Uhr waren alle Bezirke fertig ausgezählt: Zürich sagt knapp Nein ( 49,3 Prozent Ja), die restlichen Bezirke stimmen mit Ja-Anteilen zwischen 68,4 (Meilen) und 51,2 Prozent (Winterthur) zu. Die Stadt Winterthur hat knapp Nein gesagt ( 48,5 Prozent Ja), wurde aber von den Landgemeinden im Bezirk überstimmt.

Die stärkste Zustimmung kommt von der Goldküste. In Zumikon zum Beispiel stimmten 76,2 Prozent zu. Überraschend sind die derzeit klarsten Nein-Gemeinden: Es sind Volken ( 40,4 Prozent Ja) und Weiach (41,3), zwei SVP-Gemeinden, welche den Parolen der bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbänden offensichtlich nicht gefolgt sind. Uneinheitlich ist bei den beiden Gemeinden der Anteil der Unternehmenssteuern an den Gesamtsteuern: Volken hat 0 Prozent , Weiach mit seinen bekannten Kiesunternehmen immerhin 16 Prozent - bei einem kantonalen Durchschnitt von 23 Prozent .

In diesem Sinne ein recht hoher Ja-Anteil ist in Kloten zu verzeichnen. Die Flughafenstadt mit dem Zürcher Rekord-Anteil an Firmensteuern von 53 Prozent in Durchschnitt der letzten zehn Jahre hat mit 56,1 Prozent Ja gesagt.

SP warnt vor weiterer Steuersenkung

Priska Seiler-Graf, gleichzeitig Klotener Stadträtin und Präsidentin der kantonalen SP, ist natürlich enttäuscht, schaut aber schon vorwärts. Denn geplant ist in einem zweiten Schritt eine weitere Steuersenkung des Gewinnsteuersatzes um 1 Prozent . «Bevor die finanziellen Auswirkungen dieser ersten Vorlage für den Kanton und die Gemeinden nicht klar sind, darf es keine zweite Steuersenkung geben», sagt sie. Und das dauere einige Jahre. Für Kloten selbst sieht Seiler-Graf schwarz, hofft aber, dass sie sich irrt.

Michael Zeugin, Fraktionspräsident der GLP im Kantonsrat, kritisiert die SP. Es sei als Abstimmungsverliererin vermessen, nun Forderungen zu stellen. «Die Linke und die Gewerkschaften haben sich längst aus dem Kompromiss verabschiedet», hält er fest. Deren ideologische Argumentation habe das Volk offensichtlich nicht überzeugt. Ihm gehe es vor allem um den Erhalt der gut bezahlten Arbeitsplätze, die nun auf dem Spiel standen. Die Wirtschaft brauche verlässliche Rahmenbedingungen, so Zeugin. «Und diese haben wir nun ermöglichst.»

FDP will weitere Steuersenkung

Hans-Jakob Boesch, Präsident der kantonalen FDP, hält nichts davon, nun mit der zweiten Steuersenkung länger zuzuwarten als beabsichtigt. Man habe sich zwar dem Kompromiss zuliebe darauf eingelassen, die zwei Schritte in zwei separate Vorlagen zu packen. Beide seien aber immer Teil des Gesamtpakets gewesen, das habe die Regierung klar gemacht und das sei auch aus den Abstimmungsunterlagen hervorgegangen.

Boesch weiss aber, dass der heutige Erfolg nicht derart deutlich ist, dass auch bei der nächsten Vorlage von einem Ja ausgegangen werden kann. Zumal die gewichtige Stimme des grünen Stadtzürcher Finanzvorstehers Daniel Leupi, heute auf der Befürworter-Seite, dann nach eigener Aussage wieder zum anderen Lager wechseln dürfte.

AL-Fraktionspräsident Markus Bischoff glaubt deshalb, dass es für die Befürworter «extrem schwierig» haben werden, wenn sie die zweite Steuersenkung wie geplant aufs Jahr 2023 hin durchdrücken wollen. Man müsse mindestens drei Jahre warten. Nicht nur wegen der kritischen Haltung der Städte: Auch in den Landgemeinden sei heute Sonntag viel Skepsis zum Ausdruck gekommen.

Das ist die Steuervorlage 17

In der heutigen Volksabstimmung ging es um die kantonale Umsetzung der Firmensteuerreform des Bundes. Die im Mai vom Volk beschlossene Reform hebt die privilegierte Stellung vieler Holding- und gemischten Gesellschaften auf, welche sie vor Jahrzehnten erhalten hatten. Die Folge: Sie müssen mehr Steuern zahlen. Ziel war damals gewesen, ausländische Firmen in die Schweiz zu locken. Doch diese Steuervorteile sind inzwischen international so stark unter Beschuss geraten, dass die Schweiz reagieren musste.

Die Bundesvorlage, welche aufgrund der Verknüpfung mit einer Minireform der Altersvorsorge Steuer-/AHV-Reform (Staf) genannt wurde, gibt den Kantonen diverse Möglichkeiten, die Besteuerung ihrer Unternehmen anzupassen. Ziel ist, die früher privilegierten, oft recht mobilen Firmen in der Schweiz zu behalten. Im Kanton Zürich, der im Vergleich etwa zu Genf, Basel oder der Waadt eher wenige dieser sogenannten Statusgesellschaften hat, sind es gut 2000 Firmen . Diese zahlen jährlich mehr als 300 Millionen oder 18 Prozent der gesamthaften Firmensteuern.

Zürich nutzt alle «Werkzeuge»

Zürich bedient sich für die kantonale Umsetzung aller Werkzeuge aus diesem Potpourri an Möglichkeiten. Zunächst will der Kanton den Gewinnsteuersatz für alle Firmen von 8 auf 7 Prozent senken. Für spezialisierte Unternehmen interessant sind aber auch die anderen «Werkzeuge»:

Patentbox: Gewinne aus firmeneigenen Patenten sollen bis zu 90 Prozent von der Steuer abgesetzt werden können.

von der Steuer abgesetzt werden können. Abzug für Forschung und Entwicklung: Investitionen in die Forschung können neu zu 150 Prozent abgezogen werden.

abgezogen werden. Abzug für Eigenfinanzierung: Ähnlich wie bei Schuldzinsen sollen Firmen neu auch für investiertes Eigenkapital einen fiktiven Zinsabzug geltend machen können. Dieser Abzug ist auf den Kanton Zürich zugeschnitten – er ist so konstruiert, dass er nur hier angewendet werden kann. Für diese Möglichkeit, welche in einem ersten Staf-Entwurf von Bundesrat Ueli Maurer nicht vorgesehen war, haben Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sowie die bürgerlichen Mitglieder des Bundesparlaments heftig in Bern lobbyiert – mit Erfolg.

Vor allem die Senkung des Gewinnsteuersatzes sorgt für hohe Ausfälle für den Kanton und die Zürcher Gemeinden. Gemäss offiziellen Berechnungen kostet die Reform den Kanton 240 Millionen Franken jährlich und die Gemeinden insgesamt 205 Millionen .

Hohe Steuerausfälle

Allerdings zahlt der Bund dem Kanton Zürich 180 Millionen als Ausgleich, wovon der Kanton 120 Millionen an die Gemeinden weitergibt. Unter dem Strich sollen dem Kanton also 180 Millionen abhanden kommen und den Gemeinden 85 Millionen.

Die Kantonsregierung, die Städte Zürich und Winterthur sowie der Gemeindepräsidentenverband bezeichnen diese Ausfälle als verkraftbar und befürworten die Steuervorlage 17 im Verbund mit den bürgerlichen Parteien inklusive GLP und EVP. Finanzdirektor Stocker sagt gerne, die Umsetzung sei nötig und für Zürich massgeschneidert. Es gelte, die Firmen und Arbeitsplätze im Kanton Zürich zu behalten.

Linke fordert sozialen Ausgleich

Die Linke wiederum zweifelt die Berechnungen an und spricht von einem «Finanz-Grounding», den der Mittelstand wird ausbaden müssen. SP, Grüne und AL fordern eine Neuauflage, welche die Steuerabzüge für die Firmen stärker begrenzt und soziale Ausgleichsmassnahmen wie etwa höhere Familienzulagen vorsieht.