Nach Mauch-Aufruf: Deutlich mehr Einbürgerungsgesuche

Das Einbürgerungsamt des Kantons Zürich hat 2017 rund ein Drittel mehr Gesuche erhalten als noch im Jahr davor. Wie das SRF-«Regionaljournal» vermeldet, liegt der Hauptgrund an den verschärften Einbürgerungsregeln, die ab dem neuen Jahr gelten.

Die wichtigste Neuheit: Personen mit B- und F-Ausweis können nicht mehr Schweizer werden. Die befristete B-Aufenthaltsbewilligung haben etwa hier arbeitende EU- oder Drittstaatenbürger, den F-Ausweis erhalten Flüchtlinge, die nicht anerkannt sind, aber vorläufig aufgenommen wurden.

Aufruf der Zürcher Stadtpräsidentin

Anfang Mai hatte Corine Mauch (SP) einen Brief an 40'000 Ausländerinnen und Ausländer verfasst. Die Zürcher Stadtpräsidentin richtete sich damit an alle, die seit zwölf Jahren in der Schweiz und seit zwei Jahren in Zürich leben. «Sie ­erfüllen damit eine wichtige Voraus­setzung, um Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger zu werden», schrieb Mauch.

Weiter hiess es im Schreiben, dass möglichst viele Personen am politischen Leben teilnehmen sollten. Um abstimmen und wählen zu können, braucht es aber den roten Pass. Deshalb sei «erwünscht», dass sich möglichst viele einbürgern lassen. Die Angeschriebenen sollen sich erkundigen, ob sie die Voraussetzungen erfüllen – «insbesondere wenn Sie Inhaberin oder Inhaber einer B- oder F-Bewilligung sind».

Der Aufruf zeigte Wirkung. Drei Wochen nach dem Aufruf gingen an den städtischen Schaltern 1000 mehr Einbürgerungsanträge ein als üblich. Wie sich nun zeigt, setzte sich der Andrang am Einbürgerungsschalter bis zum Jahresende fort.

